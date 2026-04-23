Odpověď bez vytáček: může. A v městské džungli je to často o parník lepší volba než klasický diesel.
Smrade, táhni!
Největší rozdíl pocítíte ještě dřív, než se vůbec rozjedete. Konec zdlouhavého startování, konec řazení a sbohem výfukovým zplodinám při nakládání materiálu. Volkswagen ID. Buzz je připravený okamžitě – topí, chladí a reaguje hned po sešlápnutí pedálu.
V praxi to znamená jediné: když se potřebujete rychle vmáčknout do proudu nebo svižně zmizet z vedlejší ulice, auto reaguje bez prodlevy. V Praze to není luxus, ale každodenní psychická úleva.
A ještě důležitější věc: autu absolutně nevadí krátké přejezdy. Skákání od jednoho paneláku ke druhému, které klasickému studenému dieselu s filtrem pevných částic zkracuje život, zvládá elektromobil bez výčitek. Bez pocitu, že motor trpí.
Nebojte se nabíječky
Nabíjení je strašák číslo jedna. Jenže realita je mnohem klidnější. Během testu jsme s ID. Buzzem denně objeli 4 až 7 zákazníků. Po třech dnech v sychravém počasí kolem 7 °C zůstalo na konci týdne ještě 41 % baterie.
Přeloženo do praxe: při denním nájezdu 70 až 100 kilometrů budete nabíjet jednou, maximálně dvakrát týdně. A právě v tu chvíli se z „problému“ stává rutina.
Jízda jako na gauči
Největší překvapení? Z kolon vystoupíte odpočatí. Zmizelo otravné vrčení spalovacího motoru pod koleny, které vás po pár hodinách v zácpě vysává. Jízda je tichá, plynulá a překvapivě uklidňující.
A pak jsou tu asistenční systémy. Nejvíc návykový je ten pro popojíždění v kolonách. Zaseknete se na Nuselském mostě a prakticky nesaháte na pedály. Auto samo brzdí, samo se rozjíždí podle provozu před vámi. Vy jen držíte volant.
V překladu do řemeslnické řeči: večer máte víc energie na práci a menší chuť někoho „vychovávat“ klaksonem.
A co prachy?
Teď to hlavní – náklady. Klasická naftová dodávka si v pražském popojíždění vezme kolem 10 litrů na 100 kilometrů. Při ceně zhruba 41 Kč za litr vychází stovka na 410 korun.
Volkswagen ID. Buzz se ve městě drží kolem 20 kWh na 100 kilometrů. Při nabíjení doma nebo ve firmě (cca 5,50 Kč/kWh) vás 100 kilometrů vyjde zhruba na 110 korun. Při veřejném nabíjení (cca 10 Kč/kWh) asi na 200 korun.
Sečteno: při firemním nabíjení jezdíte za čtvrtinu nákladů oproti naftě. A k tomu nižší servisní výdaje – žádné oleje, žádný filtr pevných částic.
Výsledek? Dodávka, která nejen dobře vypadá, ale hlavně dává v Praze ekonomický smysl.