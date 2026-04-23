Dává elektrický VW ID. Buzz větší smysl než diesel? Odpověď hledal pražský řemeslník

Praha umí být k autům krutá. Všechno je krátké, rozkouskované a věčně přerušované: pět minut sem, deset minut tam, chvíli stojíte, chvíli popojíždíte, pak zase nakládáte materiál a znovu do provozu. A právě v tomhle režimu jsme si položili jednoduchou otázku: může elektrická dodávka fungovat jako každodenní pracant pro řemeslníka, který denně najezdí 70 až 100 kilometrů?
Řemeslníkův tichý zabiják kolon

Naftě odzvoněno. Buzz říká, že ano. Slušný dojezd, nižší náklady. Zkusili jsme...
Odpověď bez vytáček: může. A v městské džungli je to často o parník lepší volba než klasický diesel.

Smrade, táhni!

Největší rozdíl pocítíte ještě dřív, než se vůbec rozjedete. Konec zdlouhavého startování, konec řazení a sbohem výfukovým zplodinám při nakládání materiálu. Volkswagen ID. Buzz je připravený okamžitě – topí, chladí a reaguje hned po sešlápnutí pedálu.

V praxi to znamená jediné: když se potřebujete rychle vmáčknout do proudu nebo svižně zmizet z vedlejší ulice, auto reaguje bez prodlevy. V Praze to není luxus, ale každodenní psychická úleva.

A ještě důležitější věc: autu absolutně nevadí krátké přejezdy. Skákání od jednoho paneláku ke druhému, které klasickému studenému dieselu s filtrem pevných částic zkracuje život, zvládá elektromobil bez výčitek. Bez pocitu, že motor trpí.

Nebojte se nabíječky

Nabíjení je strašák číslo jedna. Jenže realita je mnohem klidnější. Během testu jsme s ID. Buzzem denně objeli 4 až 7 zákazníků. Po třech dnech v sychravém počasí kolem 7 °C zůstalo na konci týdne ještě 41 % baterie.

Přeloženo do praxe: při denním nájezdu 70 až 100 kilometrů budete nabíjet jednou, maximálně dvakrát týdně. A právě v tu chvíli se z „problému“ stává rutina.

Jízda jako na gauči

Největší překvapení? Z kolon vystoupíte odpočatí. Zmizelo otravné vrčení spalovacího motoru pod koleny, které vás po pár hodinách v zácpě vysává. Jízda je tichá, plynulá a překvapivě uklidňující.

Opel Astra Sports Tourer 2026. První svezení odhaluje komfort i úsporný provoz

A pak jsou tu asistenční systémy. Nejvíc návykový je ten pro popojíždění v kolonách. Zaseknete se na Nuselském mostě a prakticky nesaháte na pedály. Auto samo brzdí, samo se rozjíždí podle provozu před vámi. Vy jen držíte volant.

V překladu do řemeslnické řeči: večer máte víc energie na práci a menší chuť někoho „vychovávat“ klaksonem.

A co prachy?

Teď to hlavní – náklady. Klasická naftová dodávka si v pražském popojíždění vezme kolem 10 litrů na 100 kilometrů. Při ceně zhruba 41 Kč za litr vychází stovka na 410 korun.

Volkswagen ID. Buzz se ve městě drží kolem 20 kWh na 100 kilometrů. Při nabíjení doma nebo ve firmě (cca 5,50 Kč/kWh) vás 100 kilometrů vyjde zhruba na 110 korun. Při veřejném nabíjení (cca 10 Kč/kWh) asi na 200 korun.

Test Volkswagenu ID.4 GTX People: 340 koní, pohon všech kol a tichá zábava s dojezdem 500 km

Sečteno: při firemním nabíjení jezdíte za čtvrtinu nákladů oproti naftě. A k tomu nižší servisní výdaje – žádné oleje, žádný filtr pevných částic.

Výsledek? Dodávka, která nejen dobře vypadá, ale hlavně dává v Praze ekonomický smysl.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Oprava střechy zimního stadionu Svijanská aréna v Liberci začne nejdřív v létě

ilustrační snímek

Nejdřív v létě začne oprava střechy městského zimního stadionu Svijanská aréna ve Sport parku v Liberci. Kvůli jejímu špatnému stavu musela být hala se dvěma...

23. dubna 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Kopřivnice letos zahájí přestavbu bývalé ZŠ Náměstí na kulturní centrum a byty

ilustrační snímek

Město Kopřivnice na Novojičínsku letos zahájí dlouho připravovanou rekonstrukci bývalé Základní školy Náměstí. V historické budově vznikne knihovna s kulturním...

23. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Obce by měly mít větší možnosti, jak lákat zaměstnavatele, řekl Pavel v České Třebové

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dorazil do Písečné, vesnice roku 2025 na...

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  13:30

Nedělní Swap Festival v Kongresovém centru v Praze: móda, která snižuje odpad

23. dubna 2026  13:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Betlémské náměstí

Betlémské náměstí

Velký švýcarský salašnický pes na Starém Městě na Betlémském náměstí.

vydáno 23. dubna 2026  13:28

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začal projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v brněnských Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných Jiří Novotný. Žalobkyně z Vrchního státního...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  13:22

Brno-střed podpoří rekordní počet charitativních organizací

23. dubna 2026  13:19

Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci...

23. dubna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu...

23. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

23. dubna 2026  13:14

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

ilustrační snímek

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na...

23. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

