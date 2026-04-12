Ve středu ve dvacet hodin odstartuje série David Attenborough: Život savců. Deset dílů, deset večerů, které vás zavedou napříč planetou, a zároveň blíž k pochopení nás samotných. Protože savci nejsou jen lvi, velryby nebo netopýři. Patříme mezi ně i my.
Attenborough má na ploše jednotlivých dílů ve svém typickém stylu propojovat vědu s vyprávěním. Ukazovat, jak neuvěřitelně rozmanitá tahle skupina je. Seznámíte se s podivuhodnými tvory, jako je ptakopysk podivný nebo ježura australská, kteří kladou vejce, a přesto patří mezi savce.
Uvidíte i vačnatce, jejichž mláďata vyrůstají v bezpečí vaku, nebo dokonale přizpůsobené druhy napříč kontinenty.
Austrálie: laboratoř evoluce
Velká část série míří do Austrálie, kde se evoluce vydala vlastní cestou. Potkáte ikonická zvířata jako klokan rudý, který dokáže uhánět rychlostí závodního koně, nebo koala, specializovaná na eukalyptové listy. Nechybí ani méně známí obyvatelé – od drobných vakoplchů po noční vačice. Každý z nich je důkazem jedné věci: příroda neplýtvá. Přizpůsobuje se.
Cesta napříč planetou
Série vás dle slov jejích tvůrců zavede do džunglí, pouští, oceánů i savan. Ukáže, jak savci přežívají v extrémních podmínkách, jak se vyvíjeli a proč jsou jednou z nejúspěšnějších skupin živočichů na Zemi. A zároveň nenápadně připomíná, jak křehká tahle rovnováha je.
