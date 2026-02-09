Zdrvotní problémy bohužel neustupují. Biatlonistka Markéta Davidová kvůli přetrvávajícím potížím se zády vynechá středeční vytrvalostní závod na 15 kilometrů na olympijských hrách v Itálii. Devětadvacetiletá mistryně světa ale z týmu neodchází a pokračuje v individuální přípravě.
Davidová má za sebou loňskou operaci vyhřezlé ploténky, přičemž bolesti se jí znovu ozvaly letos v lednu. Kvůli tomu vynechala závody Světového poháru v Ruhpoldingu i Novém Městě na Moravě. Na olympijskou trať se vrátila v neděli ve smíšené štafetě, kde jako finišmanka klesla po trestném kole a pomalejším běhu z páté na 11. místo.
Davidová ale zůstane nadále součástí reprezentace
Podle sportovního ředitele svazu Ondřeje Rybáře zůstává Davidová součástí týmu a snaží se dát zdravotně dohromady na další závody. V úterý absolvovala lehčí trénink mimo areál v Anterselvě.
Ve středečním vytrvalostním závodě se představí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Program ženského biatlonu na hrách pak bude pokračovat sprinty, stíhacími závody, štafetami a závodem s hromadným startem.
Program v Anterselvě pokračuje v úterý ve 13:30 vytrvalostním závodem mužů. Nejdelší biatlonový závod ze zdravotních důvodů vynechá i Tomáš Mikyska.