Premiéra nové Supergirl rozvířila minulý týden přesně ten typ debat, které bývají u restartovaného komiksovofilmového DC univerza obvyklé. Chválí se především výkon hlavní herečky Milly Alcock, která učarovala jak českým komentátorům, tak zahraničním kritikům. Blonďatá sestřenka Supermana, jež se z jejich rodné planety Krypton dostala za bouřlivých okolností, není však jediná, kdo se líbí.
Kladné ohlasy povětšinou sklízí také její herecký kolega Jason Momoa jako vesmírný rabiát Lobo. Ten má do filmu přinášet energii a humor. Na tom, zda jde ve výsledku o dobrý, či špatný film, se však, jak tomu v podobných případech bývá, neumějí hodnotitelé shodnout.
Zklamání, které nevyužilo svůj potenciál
Zklamanou část tuzemského publika reprezentuje kupříkladu youtuber, streamer, moderátor a dabér Jakub Neumann, kterého český internet zná jako Torena. Ten ve své recenzi tvrdí, že měl film téměř všechno, co si fanoušek mohl přát.
Režie se ujal talentovaný Craig Gillespie (Peníze těch tupců, Cruella, Já, Tonya), hlavní roli ztvárnila Milly Alcock známá ze seriálu Rod draka a poprvé se na velkém plátně objevil i Lobo v podání někdejšího představitele Aquamana Jasona Momoy. K tomu populární komiksová předloha Supergirl: Woman of Tomorrow a vysoký rozpočet.
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Právě proto je však podle Torena výsledné zklamání ještě větší. Film podle Torena nedokáže naplno využít svůj potenciál, scénář působí nevyrovnaně, některé motivy vyšumí do ztracena a tempo příběhu kolísá. Přesto vyzdvihuje výkon Alcock, která podle něj patří k nejsilnějším stránkám celého filmu a svou postavu utáhne i ve chvílích, kdy scénář klopýtá.
Co na to moviezone?
Pro další názor do skládačky jsme si došli na oblíbené tuzemský filmový web moviezone.cz. Zdejší recenze od redaktora s přezdívkou Crom vyzdvihuje, že film sice představuje sympatickou a výrazně odlišnou hrdinku, než jakou je její komiksový bratr Superman, přidává do hry Loba a sází na odlehčenou vesmírnou atmosféru, bohužel to však nestačí.
„Kara Zor-El alias Supergirl se konečně dočkala vlastního filmu a nejsem si jistý, jestli to vůbec někoho zajímá. Rozjezd nového DC komiksového univerza pod taktovkou Jamese Gunna se zasekl hned u prvního pokusu a Supergirl situaci rozhodně nijak zásadně nenapravuje. Na druhou stranu to ale není ani vyloženě špatný film,“ komentuje snímek Crom a dodává: „První pořádnou štaci Supergirl nicméně zabíjí tuctový příběh, mdlé zpracování a nevýrazný záporák“
Ve velice podobném duchu se vyjadřuje také většina uživatelů webů kinobox.cz a csfd.cz. Film podle mnohých zůstává za svým potenciálem.
Poloprázdné kasy
Ani z hlediska návštěvnosti zatím Supergirl příliš nezáří. Podle webu kinomaniak.cz odstartovala v českých kinech spíše vlažně a ani první světové tržby nenasvědčují tomu, že by šlo o velký hit. Po úvodních dnech promítání má film na kontě zhruba třicet milionů dolarů, což je vzhledem k odhadovanému rozpočtu okolo 170 milionů spíše opatrný začátek. O tom, zda půjde o finanční úspěch, rozhodnou následující týdny.
O čem je film Supergirl?