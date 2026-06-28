DC restart se zasekl? Sestřenka Supermana sklízí po premiéře chválu i kritiku

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:50
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Kara Zor-El alias Supergirl se konečně dočkala vlastního filmu. | foto: VERTICAL ENT.

Nová Supergirl od režiséra Craig Gillespie zaostala za původními očekáváními studia i fanoušků. A to jak po stránce tržeb, tak i samotné kvality, která podle prvních reakcí nenaplnila ambice rozjetého DC univerza. Přestože film těží z výrazného výkonu Milly Alcock v hlavní roli a z pozornosti, kterou budí i Jason Momoa v roli Loba, výsledný dojem zůstává rozporuplný. První ohlasy tak mluví o projektu, který měl potenciál stát se výrazným restartem, ale zatím spíše klopýtá mezi ambicemi a realitou.

Premiéra nové Supergirl rozvířila minulý týden přesně ten typ debat, které bývají u restartovaného komiksovofilmového DC univerza obvyklé. Chválí se především výkon hlavní herečky Milly Alcock, která učarovala jak českým komentátorům, tak zahraničním kritikům. Blonďatá sestřenka Supermana, jež se z jejich rodné planety Krypton dostala za bouřlivých okolností, není však jediná, kdo se líbí.

Kladné ohlasy povětšinou sklízí také její herecký kolega Jason Momoa jako vesmírný rabiát Lobo. Ten má do filmu přinášet energii a humor. Na tom, zda jde ve výsledku o dobrý, či špatný film, se však, jak tomu v podobných případech bývá, neumějí hodnotitelé shodnout.

Zklamání, které nevyužilo svůj potenciál

Zklamanou část tuzemského publika reprezentuje kupříkladu youtuber, streamer, moderátor a dabér Jakub Neumann, kterého český internet zná jako Torena. Ten ve své recenzi tvrdí, že měl film téměř všechno, co si fanoušek mohl přát.

Milly Alcock hraje Karu Zor-El alias Supergirl.

Režie se ujal talentovaný Craig Gillespie (Peníze těch tupců, Cruella, Já, Tonya), hlavní roli ztvárnila Milly Alcock známá ze seriálu Rod draka a poprvé se na velkém plátně objevil i Lobo v podání někdejšího představitele Aquamana Jasona Momoy. K tomu populární komiksová předloha Supergirl: Woman of Tomorrow a vysoký rozpočet.

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Právě proto je však podle Torena výsledné zklamání ještě větší. Film podle Torena nedokáže naplno využít svůj potenciál, scénář působí nevyrovnaně, některé motivy vyšumí do ztracena a tempo příběhu kolísá. Přesto vyzdvihuje výkon Alcock, která podle něj patří k nejsilnějším stránkám celého filmu a svou postavu utáhne i ve chvílích, kdy scénář klopýtá.

Co na to moviezone?

Pro další názor do skládačky jsme si došli na oblíbené tuzemský filmový web moviezone.cz. Zdejší recenze od redaktora s přezdívkou Crom vyzdvihuje, že film sice představuje sympatickou a výrazně odlišnou hrdinku, než jakou je její komiksový bratr Superman, přidává do hry Loba a sází na odlehčenou vesmírnou atmosféru, bohužel to však nestačí.

„Kara Zor-El alias Supergirl se konečně dočkala vlastního filmu a nejsem si jistý, jestli to vůbec někoho zajímá. Rozjezd nového DC komiksového univerza pod taktovkou Jamese Gunna se zasekl hned u prvního pokusu a Supergirl situaci rozhodně nijak zásadně nenapravuje. Na druhou stranu to ale není ani vyloženě špatný film,“ komentuje snímek Crom a dodává: „První pořádnou štaci Supergirl nicméně zabíjí tuctový příběh, mdlé zpracování a nevýrazný záporák“

Jason Momoa přivádí na plátna kin Loba – drsného lovce odměn, který se poprvé představuje v novém filmovém DC univerzu.

Ve velice podobném duchu se vyjadřuje také většina uživatelů webů kinobox.cz a csfd.cz. Film podle mnohých zůstává za svým potenciálem.

Poloprázdné kasy

Ani z hlediska návštěvnosti zatím Supergirl příliš nezáří. Podle webu kinomaniak.cz odstartovala v českých kinech spíše vlažně a ani první světové tržby nenasvědčují tomu, že by šlo o velký hit. Po úvodních dnech promítání má film na kontě zhruba třicet milionů dolarů, což je vzhledem k odhadovanému rozpočtu okolo 170 milionů spíše opatrný začátek. O tom, zda půjde o finanční úspěch, rozhodnou následující týdny.

O čem je film Supergirl?

  • Supergirl není ani tak komiksovým filmem jako spíš vesmírnou kovbojkou.
  • Snímek pojednává o tom, kterak se Kara Zor-El, Supermanova sestřenice, vydává na cestu napříč galaxií po boku mladé dívky Ruthye, která touží pomstít smrt své rodiny.
  • Z jejich společné výpravy se postupně stává dobrodružství plné akce, nebezpečných protivníků i těžkých rozhodnutí, během něhož se Supergirl musí vypořádat nejen s nepřáteli, ale také s vlastní minulostí a hledáním svého místa ve vesmíru.
  • Podle režiséra a materiálů studia se Supergirl během filmu podívá na devět různých planet. Film je koncipovaný jako skutečné „planet-hopping“ dobrodružství, v němž Kara s Ruthye putují napříč galaxií při pronásledování záporáka Krema.
  • Avizovaná postava Loba na sebe poprvé upozorní na planetě Bilquis, kde loví stejný cíl jako Supergirl.

Cosplayer představující Loba a autor článku Filip Jaroševský (vpravo) na Comic-Conu

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