Degustátoři se měli co ohánět. Ochutnali přes 270 pálenek

Na oficiální výsledky si sice bude nutné počkat do 18. října, ale už nyní je možné prozradit, že šestatřicet palíren do soutěže poslalo celkem 273 vzorků. „Letos jsme to lihovarům trochu zdražili, takže začaly zvažovat, co do soutěže pošlou, co je od nich opravdu nejlepší a co má největší šanci na úspěch,“ uvedl organizátor soutěže a tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.

Oproti loňsku se zúčastnilo pět nových palíren. Objevily se nové destiláty, které se loni nezúčastnily. „Trochu mě zklamalo, že ti, kteří loni vyhráli, letos nechtěli obhajovat,“ řekl Gottwald, který je zároveň majitelem společnosti Lihovarek.cz. Mezi nimi byla například Sudličkova palírna, která letos sice do soutěže poslala likér, ale loňskou vítěznou pálenku už nikoliv. „Přesto jsme měli plné ruce a játra, abychom to všechno byli schopni odegustovat,“ doplnil.

Některé české palírny k soutěži zprvu přistupovaly vlažně. Nicméně nyní s ní už musejí počítat. Výsledky totiž mohou ovlivnit trh.

Když se lahev před soutěží prodávala v desítkách kusů ročně, najednou prodej stoupne v tisících kusů ročně. Tedy v případě, že palírna oceněný alkohol v takovém množství vůbec má. Pokud ne, jsou lahve velmi rychle vyprodané.

Úroveň jednotlivých vzorků se často velmi lišila. „Na poněkolikáté ochutnání lze v tom sudu višeň najít,“ hodnotil například jeden z porotců zlatavou višňovici.

Nabito letos měly třeba hruškovice a vybrat opravdu tu nejlepší bylo pro komisaře velmi složité. „Hodnotíme na stobodové stupnici a nejlepších šest se dostalo nad 94 bodů. Tady už najít rozdíl v kvalitě je velmi těžké. To už jsme tak blízko k dokonalosti, že tu hrušku vezmete a vyždímáte do pusy. Blíž už to nejde,“ přiblížil Gottwald.

Letošní degustace se konala v místech, kde se pálení destilátů stává vědou. Ostatně v jedné z hodnotitelských komisí usedl i biotechnolog a někdejší rektor VŠCHT Karel Melzoch. „Tento obor je poměrně těžký a není o něj zas takový zájem. Z prvního ročníku zpravidla projde jen třetina studentů,“ přiblížil Melzoch. Na druhou stranu se studenti nemusí v budoucnu bát o práci. Velká část z nich končí v pivovarech a uplatní se i v zahraničí.