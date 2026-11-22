Sjezdovky, fronty u vleků a drahé skipasy můžete letos vyměnit za zasněžené pláně a sílu větru. Snowwing, při kterém vás na lyžích nebo snowboardu pohání křídlo držené v rukou, nabízí zcela nový rozměr zimního sportování. Za dobrodružstvím přitom nemusíte až do Alp nebo Skandinávie. Vhodná místa najdete v Krušných horách, na Vysočině i nedaleko Prahy.
Po letošním extrémně suchém a teplém létě konečně přichází zima. Ta podle předběžných předpovědí a podle slupek cibule nevypadá moc dobře. Takže si dejte záležet a trefte se do sněhového víkendu. Alespoň. Letos si k prknu pořiďte křídlo! Nejdřív si zařiďte lektora. A pokud jste střelci, hned hledejte pro své kousky vhodné místo. Vybírejte mezi loukami, náhorními plošinami nebo mírnými hřebeny hor. Vyhněte se místům, kde jsou běžkaři nebo turisti. Jezdit do stop běžkařům, to se nevyplácí.
Kam vyrazit na wing-surfing na sněhu?
V Česku je parádní řádění na krušnohorské Moldavě, na zamrzlém Lipně nebo pro Pražáky na kopci Mandava v obci Hlubočinka. Právě na těchto místech totiž jezdí fanoušci křídel s prkny nebo lyžemi. Další tipy najdete v boxu níže.
A co je to ten wing? Je velmi podobný kitu, dalo by se říct, že jsou to bratranci. Zejména začátečníci ale ocení, že k wingu nejste nijak přivázaní, jako je tomu třeba u kitu. Křídlo v případě jakéhokoli problému jednoduše odhodíte. Wing má také větší tah než kite, což se hodí v naší nepříliš větrné republice. Průkopníkem tohoto sportu je Patrik Hrdina, český windsurfingový olympionik.
Je málo sněhu? Vyrazte třeba do Norska, je pro jezdce rájem. Má rozsáhlé, otevřené horské pláně, zamrzlá jezera a hlavně minimum lidí. To nabízí pocit absolutní volnosti. Tam je ale třeba počítat s dlouhými přejezdy a logisticky náročnějšími přístupy. Ovšem pozor! Podle webu kiteboarding.cz v Norsku, stejně jako v jiných podobných lokalitách, může drobná chyba velmi snadno vyústit v život ohrožující situaci. Je potřeba být předem připravený na co nejvíce různých scénářů a tím minimalizovat míru nebezpečných situací, které by mohly nastat.
Kam vyrazit na wing-surfing na sněhu?
- Boží Dar – Krušné hory
Pro ježdění vhodná vyšší nadmořská výška, otevřené pláně a dobré větrné podmínky. Funguje zde snowkite centrum a několik výukových ploch.
- Moldava – Krušné hory
Rozlehlá náhorní plošina vhodná zejména při západním a jihozápadním větru. Pozor na okraje lesa a jeho vliv na poryvy.
- Adolfov – Krušné hory
Známý snowkite revír, dobrá dostupnost a otevřený terén. Zajímavá volba i pro samostatné ježdění zkušenějších.
- Pohledec – Vysočina
Rozsáhlá otevřená plocha o rozloze několika kilometrů čtverečních. Známé místo mezi snowkitery.
- Lipno – Šumava
Zamrzlá vodní nádrž a okolní louky poskytují prostor pro jízdu. Na led ale pouze po ověření jeho bezpečné tloušťky!
- Fryšava – Vysočina
Další známá oblast pro snowkiting, zejména na otevřených loukách mimo chráněné plochy.
Kam vyrazit v cizině?
- Reschensee (Reschenpass) – Itálie
Náhorní plošina se zamrzlými jezery v trojmezí Itálie, Rakouska a Švýcarska. Místní škola nabízí přímo kurzy s wingem na lyžích i snowboardu.
- Col du Lautaret – Francie
Vysokohorský průsmyk s výbornými větrnými podmínkami a rozsáhlými zasněženými plochami. Fungují zde školy snowkitingu. U wingové výuky je potřeba ověřit aktuální nabídku.
- Hardangervidda – Norsko
Obrovská náhorní plošina, která patří k nejznámějším evropským oblastem pro snowkiting. Oblast Ustaoset a Haugastøl je vyhledávaná pro dlouhé jízdy ve volném terénu.
- Montespluga – Itálie
Vysoko položená otevřená pláň nedaleko Madesima. Kombinace větru, sněhu a velkého prostoru je ideální pro snowkiting.
- Simplon Pass – Švýcarsko
Vysokohorská oblast s otevřenými pláněmi a dobrými podmínkami pro snowkiting. Patří také mezi destinace specializovaných snowkite výprav.