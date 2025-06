Dekriminalizace konopí je často vnímána jako úleva pro uživatele i justici. Kde vidíte největší praktický dopad této změny v praxi, a kde naopak může dojít ke zklamání veřejnosti?

Největší dopad spatřuji v několika klíčových oblastech. Pro samotné uživatele konopí to znamená značnou úlevu od strachu z trestního stíhání za držení malého množství. To redukuje stres, předchází záznamům v trestním rejstříku a snižuje stigmatizaci, která často brání lidem v normálním životě, ať už jde o zaměstnání, nebo společenské uplatnění. Pro justici a policii pak dekriminalizace znamená uvolnění obrovských kapacit. Namísto řešení případů drobných uživatelů se mohou soustředit na mnohem závažnější trestnou činnost – organizovaný zločin, velkovýrobu nebo distribuci. Tím se zefektivní celý systém a sníží se zátěž soudů a státních zastupitelství. Z pohledu veřejných financí dojde k úsporám nákladů spojených s trestním stíháním, vězněním a soudními procesy. Část veřejnosti se může obávat nárůstu užívání u mladistvých, ačkoliv zahraniční zkušenosti tento strach většinou nepotvrzují. Někteří lidé vnímající dekriminalizaci jako zmírnění pravidel mohou pocítit jistý společenský odpor, zvláště pokud nebude dostatečně vysvětlen rozdíl mezi dekriminalizací a legalizací.

Jak byste ho popsal vy?

Jednoduše. Konopí stále zůstává kontrolovanou látkou, mění se pouze způsob, jakým společnost reaguje na jeho držení v omezeném množství.

Český model se zatím vyhýbá legalizaci a regulovanému trhu. Jaký by byl ideální další krok, který by mohl přinést kontrolu kvality, nízký černý trh a přitom nevzbudil společenský odpor?

Ideální krok spočívá v zavedení vysoce regulovaného a kontrolovaného trhu s konopím. Klíčové je zde slovo „regulovaný“, nikoliv nekontrolovaná liberalizace. Veřejnost musí pochopit, že si konopí v příštích měsících nekoupí v každé trafice. Je to hlídaný segment, dlouhé roky stigmatizovaný, a ke kanabinoidům se musíme chovat zodpovědně. Nejprve bychom měli strávit model domácí produkce pro osobní spotřebu a měli vytvořit malé pěstitelské kluby. To by snížilo závislost na černém trhu a umožnilo uživatelům pěstovat si konopí pro vlastní potřebu s jistotou kvality a původu. Pěstitelské kluby, podobné těm ve Španělsku nebo na Maltě, by například umožnily skupinám dospělých pěstovat konopí pro své členy v kontrolovaném prostředí, bez zisku. Následně by bylo vhodné například postupně zavést licencovanou komerční produkci a distribuci pod přísným dohledem státu. To zahrnuje přísné standardy kvality a bezpečnosti, povinné testování na pesticidy, plísně a přesný obsah kanabinoidů. Dále by pomohlo věkové omezení prodeje pouze osobám starším 21 let s důslednou kontrolou dokladů totožnosti. Nezbytná je přísná regulace reklamy s úplným zákazem reklamy zaměřené na mládež, podobně jako u tabákových výrobků. A já ji plně respektuju, když se jedná o látky, které mění stav, ač jsem jejich největší aktivista. Klíčem k minimalizaci společenského odporu je transparentnost, důkladná osvěta a postupné zavádění. Musíme veřejnosti jasně vysvětlit, že cílem není podpora užívání, ale účinná kontrola trhu, který už dávno existuje. Jde o nahrazení nekontrolovaného černého trhu bezpečným systémem, který generuje příjmy pro stát, chrání zdraví občanů a omezuje organizovaný zločin.

Napadá vás, jaké mechanismy by měl stát zavést, aby dekriminalizace nevedla ke zvýšení rizikového užívání, zejména u mladistvých?

Je naprosto klíčové, aby dekriminalizace nebyla vnímána jako signál k nekontrolovanému užívání, zvláště u mladistvých. Stát by měl zavést a posílit robustní mechanismy prevence a snižování rizik. Za prvé je nezbytná rozsáhlá a cílená informační kampaň, která jasně vysvětlí rozdíl mezi dekriminalizací a legalizací. Zároveň je zásadní zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním konopí, zejména pro vyvíjející se mozek mladistvých. Mozek je ve vývoji přibližně do 25 let věku, a proto by konopí, zejména s vysokým obsahem THC, neměli mladí lidé v tomto období užívat. Tato kampaň by měla být založena na vědeckých poznatcích a fakticky přesná, nikoli moralizující. Mladí to dnes lépe umí pochopit. Za druhé je potřeba investovat do posílení primární prevence v rámci vzdělávacího systému. To znamená programy, které učí mladé lidi kritickému myšlení, odolnosti vůči tlaku vrstevníků a zdravým způsobům zvládání stresu. Důraz by měl být kladen na budování zdravých návyků a životních stylů. Chybí ucelená, proaktivní a moderně koncipovaná preventivní strategie. Stávající přístup je často reaktivní a nedostatečně financovaný. Pro efektivní prevenci je nutná dlouhodobá vize a koordinovaná práce napříč ministerstvy – zdravotnictví, školství, vnitra.

Z právního hlediska – je současné nastavení zákona dostatečně jednoznačné, nebo hrozí, že bude docházet k různému výkladu napříč regiony, policií či soudy?

Současné nastavení zákona je bohužel nedostatečně jednoznačné, což asi bude jeden z jeho největších nedostatků. Dochází k značným rozdílům ve výkladu napříč regiony, mezi policejními složkami i soudy. Uvidíme, co se stane nyní, ale snad se to implementuje do systému bez zbytečné agrese. Současná změna nám umožní zjistit, jak lidé na dekriminalizaci zareagují a zda opravdu preferují vlastní pěstování. Mají sice konopí v lékárnách, ale budoucnost vidím v konopných klubech. Existují vzdělaní pacienti a uživatelé, kteří chápou jedinečnost světa kanabinoidních odrůd. Z návštěv hlavních světových pěstíren v Izraeli nebo Kalifornii vím, že záleží na tom, co si pěstujete a sklízíte. Černý trh vám tuto kontrolu nedovolí. Pro zajištění právní jistoty je nezbytné, aby budoucí úprava byla maximálně explicitní a jednotná. Potřebujeme přesné limity a jasná pravidla pro všechny aspekty nakládání s konopím. Prioritou zákonodárců by mělo být vytvoření jednoznačných kvantitativních hranic a unifikovaných postupů pro celou republiku. Jen tak zajistíme spravedlivou a rovnou aplikaci zákona.