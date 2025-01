Dělají boty člověka? O vaší duši a povaze prozrazují víc, než jste ochotni si přiznat

Co o vás říká vaše obuv? Existuje také členění podle toho, jaký styl obuvi preferujete. Ať už jste tým kůže, balerín, nebo streetwearu, má to svůj význam.

Obnošené boty – pokud jsou boty viditelně obnošené, na ostatní možná působíte jako ten, kdo si věří ve vztazích a má zdravé sebevědomí. Lidé vás často vnímají jako extrovertního a emočně vyrovnaného člověka.

Streatwear boty – nosíte-li boty, jako jsou Vans, Converse, Nike, New Balance nebo adidas, pak jste zřejmě někdo, kdo sleduje aktuální trendy a rád zapadá do mladé a trendy komunity. Tyhle boty si většina lidí vybírá, protože je nosí i ostatní, a nechtějí příliš vyčnívat. Ve vztazích můžete mít tendenci zaměřovat se na to, co si o vás ostatní myslí, což může ovlivnit emoční stabilitu.

Formální obuv – ať už nosíte loafers, podpatky, nebo oxfordky, působíte pravděpodobně jako někdo, kdo si zakládá na svém vzhledu a chce vypadat inteligentně, vyspěle a sebevědomě. Jste člověk, co má zdravé sebevědomí a emoční stabilitu.

Baleríny– působíte jako pohodová, laskavá a pracovitá osoba. Jste skromná, soustředěná a preferujete komfort před extravagancí.

Designérské boty – boty od designérů jsou jasným symbolem statusu. Vysíláte signál o úspěchu, sebevědomí a pohodlí ve vlastní kůži. Takoví lidé se nebojí ukázat, jak daleko se dostali.

Kotníkové kožené boty – máte silný smysl pro osobní styl a víte, co chcete jak v práci, tak v osobním životě. Tato obuv odráží jistotu a sebevědomí čelit všem překážkám, které život přinese. MET