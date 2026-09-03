Když si pořídíte nový kousek do šatníku, ještě před prvním vynesením zkontrolujte, zda na něm nezůstalo něco, co tam nepatří.
Nálepka na podrážce
Jasně, spousta lidí bude namítat, že když je to jenom na podrážce, tak to není vidět. Chyba lávky. Zapomenuté nálepky na podrážkách, ať už s cenovkou, velikostí, či kódem, při chůzi svítí na stovky metrů daleko. Přitom se dá tomuhle faux pas snadno vyhnout. Papírovou nebo plastovou nálepku nových bot před prvním obutím jednoduše odstraňte.
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Neproříznutý rozparek
Máte na zadním díle nového saka nebo kabátu rozparek, který je stále sešitý? Ochranné stehy jsou tam z výroby a před nošením je potřeba je opatrně odstranit. Jinak to vypadá hloupě. Se zašitým rozparkem chodila někdy po světě, alespoň na chvíli, nejspíš většina z nás.
Někomu takto upravený oděv dokonce vyhovuje, protože působí užším dojmem. Pokud ale můžeme radit, pokud chcete užší siluetu, lepší službu vám udělá krejčí, který oděv upraví přesně podle vaší postavy. Nebo rozparek jednoduše zmenší.
Zašité kapsy
Kapsy u nového saka, kalhot nebo kabátu bývají často záměrně zašité. Je to proto, abyste měli coby zákazníci jistotu, že do kapsy saháte „jako první“. Nit přitom stačí opatrně přestřihnout, aby kapsa získala svou funkci. Rozhodně ji nerozpárejte násilím.
Nutno podotknout, že na rozdíl od jiných příkladů v tomto článku vám nezašité kapsy ostudu neudělají. Většinou si jich totiž nikdo nevšimne.
Ochranné stehy na kabátu
U některých kabátů a sak najdete stehy, které drží pohromadě například klopu nebo zadní pásek. Jde o dočasné zajištění při výrobě a přepravě, takže před nošením patří pryč. I na ně použijte raději nůžky.
Visačky na oblečení
Cenovka není jediná visačka, která může na oblečení zůstat. Před nošením zkontrolujte také menší papírové či plastové štítky připevněné k rukávu, límci nebo jinému viditelnému místu. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, může být zlatá nebo stříbrná nálepka na kšiltu nové čepice. Ta už dávno nemusí být jen ochranným prvkem. Někteří takto ozdobené kšiltovky naopak nosí záměrně jako součást stylu. Proti gustu žádný dišputát.
Přelepené knoflíky
Některé nové oděvy mají knoflíky nebo jiné ozdobné prvky zajištěné drobnou nití či ochranným materiálem. Před prvním nošením je proto dobré zkontrolovat, zda nejde jen, řekněme, o přepravní ochranu.
Ochranná fólie na kabelce
Hodně podobné je to s kovovými částmi nové kabelky. Ty mohou být při prodeji chráněné průhlednou fólií, aby se nepoškrábaly. Před prvním vyražením do ulic ji nezapomeňte sundat.
Sešitá poutka nebo pásky
U některých oděvů mohou být drobné pásky či poutka zajištěné stehem, který je určený pouze pro přepravu. Pokud brání správnému používání oděvu, opatrně ho odstraňte.
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Fólie na hodinkách
Průhledná ochranná vrstva na ciferníku nebo zadní straně hodinek má chránit nové zboží, ne být součástí outfitu.
Nášivka na rukávu saka
Tenhle módní přešlap dělá i řada celebrit. Pokud má nové sako na rukávu našité logo značky, ještě to neznamená, že tam patří. U klasických sak jde často o prodejní nášivku, kterou je před nošením potřeba opatrně odpárat. Výjimkou jsou samozřejmě modely, u nichž je logo záměrnou součástí designu.
Nebezpečné trendy