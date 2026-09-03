Děláte je také? 10 módních přešlapů, které snadno napravíte během pár vteřin

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  20:11
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Herečka Eva Longoria se také provinila. Zapomněla sundat cenovku z podrážky...

Herečka Eva Longoria se také provinila. Zapomněla sundat cenovku z podrážky lodiček. | foto: HOLA.COM

Tyto štítky, které se často objevují na rukávech nových oděvů, mají být...
Meghan Markle také zapomněla odstřihnout visačku.
Converse Run Star Crush
Kalhoty ZARA
14 fotografií
Někdy nejde o módní nevkus, ale jen o drobnost, na kterou jsme zapomněli. Nálepka na podrážce nových bot, neproříznutý rozparek na saku, zašité kapsy u kalhot, ochranná nit na kabátu nebo zapomenutá visačka. To všechno může pokazit i jinak dokonalý outfit. Většinu těchto módních přešlapů lze přitom snadno napravit.

Když si pořídíte nový kousek do šatníku, ještě před prvním vynesením zkontrolujte, zda na něm nezůstalo něco, co tam nepatří.

Nálepka na podrážce

Jasně, spousta lidí bude namítat, že když je to jenom na podrážce, tak to není vidět. Chyba lávky. Zapomenuté nálepky na podrážkách, ať už s cenovkou, velikostí, či kódem, při chůzi svítí na stovky metrů daleko. Přitom se dá tomuhle faux pas snadno vyhnout. Papírovou nebo plastovou nálepku nových bot před prvním obutím jednoduše odstraňte.

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Neproříznutý rozparek

Máte na zadním díle nového saka nebo kabátu rozparek, který je stále sešitý? Ochranné stehy jsou tam z výroby a před nošením je potřeba je opatrně odstranit. Jinak to vypadá hloupě. Se zašitým rozparkem chodila někdy po světě, alespoň na chvíli, nejspíš většina z nás.

Také v oblasti módy občas přešlápnete?

Někomu takto upravený oděv dokonce vyhovuje, protože působí užším dojmem. Pokud ale můžeme radit, pokud chcete užší siluetu, lepší službu vám udělá krejčí, který oděv upraví přesně podle vaší postavy. Nebo rozparek jednoduše zmenší.

Zašité kapsy

Kapsy u nového saka, kalhot nebo kabátu bývají často záměrně zašité. Je to proto, abyste měli coby zákazníci jistotu, že do kapsy saháte „jako první“. Nit přitom stačí opatrně přestřihnout, aby kapsa získala svou funkci. Rozhodně ji nerozpárejte násilím.

Nutno podotknout, že na rozdíl od jiných příkladů v tomto článku vám nezašité kapsy ostudu neudělají. Většinou si jich totiž nikdo nevšimne.

Ochranné stehy na kabátu

U některých kabátů a sak najdete stehy, které drží pohromadě například klopu nebo zadní pásek. Jde o dočasné zajištění při výrobě a přepravě, takže před nošením patří pryč. I na ně použijte raději nůžky.

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Visačky na oblečení

Cenovka není jediná visačka, která může na oblečení zůstat. Před nošením zkontrolujte také menší papírové či plastové štítky připevněné k rukávu, límci nebo jinému viditelnému místu. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, může být zlatá nebo stříbrná nálepka na kšiltu nové čepice. Ta už dávno nemusí být jen ochranným prvkem. Někteří takto ozdobené kšiltovky naopak nosí záměrně jako součást stylu. Proti gustu žádný dišputát.

Přelepené knoflíky

Některé nové oděvy mají knoflíky nebo jiné ozdobné prvky zajištěné drobnou nití či ochranným materiálem. Před prvním nošením je proto dobré zkontrolovat, zda nejde jen, řekněme, o přepravní ochranu.

Tyto štítky, které se často objevují na rukávech nových oděvů, mají být odstraněny před prvním nošením. Značka je díky nim snadno identifikovatelná, když je na maloobchodním stojanu.

Ochranná fólie na kabelce

Hodně podobné je to s kovovými částmi nové kabelky. Ty mohou být při prodeji chráněné průhlednou fólií, aby se nepoškrábaly. Před prvním vyražením do ulic ji nezapomeňte sundat.

Sešitá poutka nebo pásky

U některých oděvů mohou být drobné pásky či poutka zajištěné stehem, který je určený pouze pro přepravu. Pokud brání správnému používání oděvu, opatrně ho odstraňte.

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Fólie na hodinkách

Průhledná ochranná vrstva na ciferníku nebo zadní straně hodinek má chránit nové zboží, ne být součástí outfitu.

Kalhoty ZARA

Nášivka na rukávu saka

Tenhle módní přešlap dělá i řada celebrit. Pokud má nové sako na rukávu našité logo značky, ještě to neznamená, že tam patří. U klasických sak jde často o prodejní nášivku, kterou je před nošením potřeba opatrně odpárat. Výjimkou jsou samozřejmě modely, u nichž je logo záměrnou součástí designu.

Nebezpečné trendy

  • Módní faux pas vaše zdraví většinou neohrozí. Níže zmíněné výstřelky ale klidně mohou.
  • Měly být hitem letošní sezony, místo toho sklízí na internetu kritiku. Řeč je o extrémně širokých kalhotách ze Zary, jejichž dlouhé nohavice mohou podle zákaznic způsobovat nebezpečné pády. Některé ženy na sociálních sítích popsaly, že po zakopnutí utrpěly odřeniny, pohmožděniny nebo dokonce zlomeniny. Problém má být především v tom, že se široké nohavice mohou dostat pod botu, zachytit o druhou nohu a člověk ztratí rovnováhu.
  • Ani celebritám se módní přešlapy nevyhýbají. Zpěvák Justin Bieber nedávno přiznal, že si při nošení mohutných pantoflů vlastní značky Skylrk zvrtl kotník. A vzal to poměrně vážně – původní model s vysokou podrážkou označil za příliš nebezpečný a oznámil jeho ukončení. Nyní preferuje nízké varianty.
  • Zatímco Bieber varuje před mohutnými podrážkami a kvůli zvrtnutému kotníku se rozhodl svůj model upravit, Converse jde opačným směrem. Na výrazných, vyšších podrážkách totiž staví svůj nejnovější model Run Star Crush. Na první pohled působí téměř jako malá socha – podle značky jsou ale překvapivě lehké a pohodlné. Masivní podrážky tak v módě rozhodně nekončí. Naopak. Converse z nich dělá jeden z hlavních poznávacích znaků svých nových tenisek.

Converse Run Star Crush

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