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Autor: Kamila Hudečková
  6:00
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V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem. | foto: Profimedia.cz

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý život? Právě tak se může nenápadně hlásit demence.

V Česku se v roce 2024 léčilo s Alzheimerovou chorobou, která je jednou z nejčastějších typů demence, více než 84 000 lidí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se v souvislosti se stárnutím populace může celkový počet nemocných s demencí do roku 2050 vyšplhat až na 266 000. Riziko rozvoje demence se totiž prudce zvyšuje s přibývajícím věkem.

Zátěž i pro rodinu

„Demence je závažné onemocnění mozku, které narušuje kvalitu života pacientů i jejich blízkých. Důležitá je včasná diagnostika, která může průběh nemoci významně zpomalit. Čím dříve ji odhalíme, tím lépe se na ni navíc pacienti i jejich rodiny připraví,“ vysvětluje lékařka Astrid Matějková ze Společnosti všeobecného lékařství. Současná medicína totiž zatím nedokáže Alzheimerovu chorobu ani jiné formy demence zastavit nebo zcela vyléčit.

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Mezi první varovné signály nemoci patří zhoršující se paměť, potíže se soustředěním nebo změny v myšlení. V případě obtíží je nutné vše probrat se svým praktickým lékařem. „Obrátit se na nás může také kdokoli z rodiny, pokud u svého blízkého pojme podezření na poruchu paměti. V ordinacích ale nevyšetřujeme pouze osoby, u kterých už se nějaké příznaky projevily. V rámci programu časného záchytu demence by se měla při preventivních prohlídkách testovat paměť u všech lidí ve věku 65 až 80 let,“ říká lékařka. Zároveň doplňuje, že výskyt nejčastější formy demence – Alzheimerovy choroby – výrazně narůstá po 65. roce věku a ve věkové skupině 80 let postihuje až 30 procent populace.

Rizika a vztahy

K rozvoji demence mohou přispívat různé rizikové faktory, například poranění hlavy, cukrovka, poruchy sluchu, vysoký krevní tlak nebo deprese. Významnou roli hraje také životní styl, zejména nedostatek pohybové aktivity, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nadváha či obezita a omezené sociální kontakty. Riziko mohou ovlivňovat i další okolnosti, jako je znečištěné ovzduší nebo nižší dosažené vzdělání. Svůj vliv mají rovněž věk, pohlaví a rodinná anamnéza.

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Velkou roli hrají také vztahy. Podle geriatričky SurGal Clinic Jany Horákové se s osamělostí potýká přibližně čtvrtina českých seniorů a izolace může zhoršovat jejich zdraví. „Osamělost neovlivňuje pouze psychiku, ale postupně zasahuje i fyzické zdraví. Zvyšuje riziko depresí, urychluje rozvoj demence a představuje pro organismus dlouhodobou stresovou zátěž. Tělo je vystaveno zvýšené hladině stresových hormonů, což zatěžuje srdce a cévy, zvyšuje riziko infarktu nebo cévní mozkové příhody a zároveň oslabuje imunitní systém. Častější bývá také pomalejší hojení ran nebo horší zvládání běžných onemocnění,“ vysvětluje.

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Pravidelný telefonát, návštěva nebo společná procházka tedy rozhodně nejsou žádné maličkosti. Mohou zároveň pomoci včas odhalit, že se s vaším blízkým něco děje.

9 varovných příznaků demence

  • Zapomínání věcí nebo nedávných událostí.
  • Ztráta nebo založení věcí.
  • Ztráta orientace při chůzi nebo řízení.
  • Zmatenost, a to i na známých místech.
  • Ztráta pojmu o čase.
  • Potíže s řešením problémů nebo s rozhodováním.
  • Problémy se sledováním konverzace nebo potíže s hledáním slov.
  • Potíže s děláním známých úkolů.
  • Špatné odhadování vzdálenosti.
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