Den matek se blíží. Víte, proč se slaví? K nám ho vrátila dcera prezidenta

Petra Škraňková, Marek Hýř
  15:39
Den matek je pohyblivý svátek a každoročně připadá na druhou květnovou neděli. V roce 2026 ho oslavíme 10. května. Kromě květin, přáníček a snídaní do postele ale stojí za to připomenout i jeho překvapivě pestrou historii. Věděli jste, že do Československa ho „přivezla“ dcera prezidenta?
ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Úcta k matkám není výdobytkem moderní doby. Už ve starověkém Řecku a Římě existovaly slavnosti věnované bohyním plodnosti a mateřství. Tradice, která se dnešnímu svátku podobá víc, se objevila v Anglii v 16. století.

Takzvaná Mothering Sunday se slavila tři týdny před Velikonocemi. Lidé tehdy dostávali volno, aby mohli odjet domů, navštívit své matky a společně se zúčastnit bohoslužby. Šlo tedy nejen o rodinné setkání, ale i o duchovní událost.

Moderní Den matek vznikl v USA

Současná podoba svátku se zrodila na začátku 20. století ve Spojených státech. Hlavní iniciátorkou byla Američanka Anna Jarvis, která chtěla uctít památku své matky a prosadit oficiální den věnovaný všem matkám.

Do Československa ho přivezla dcera prezidenta

V Československu se poprvé Den matek slavil v roce 1923. Jeho hlavní propagátorkou byla Alice Masaryková, dcera prezidenta Tomáš Garrigue Masaryk. Alice Masaryková měla k americkým tradicím blízko i díky své matce Charlotte, která pocházela z USA.

Ironií osudu se první oficiální oslavy konaly ve stejném roce, kdy Charlotta Garrigue Masaryková zemřela.

Vytlačil ho MDŽ

Po druhé světové válce se situace změnila. Den matek postupně ustoupil do pozadí a během komunistického režimu ho v kalendářích prakticky nenajdete. Hlavní ženskou oslavou se stal Mezinárodní den žen (MDŽ).

Ten se v českých zemích začal oficiálně připomínat už v roce 1921, kdy ho prosazovala Komunistická strana Československa inspirovaná Sovětským svazem. Skutečně masovým svátkem se ale stal až po roce 1948.

Z původní myšlenky boje za ženská práva a lepší pracovní podmínky se postupně stala oficiální státní oslava, spojená s recitacemi, karafiáty a podnikových večírky.

Po sametové revoluci se Den matek do českého kalendáře vrátil. Dnes se u nás slaví vedle MDŽ a oba svátky mají své místo.

Kdy bude Den matek v dalších letech?
20279. května
202814. května
202913. května
203012. května

Nejčtenější

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

