Úcta k matkám není výdobytkem moderní doby. Už ve starověkém Řecku a Římě existovaly slavnosti věnované bohyním plodnosti a mateřství. Tradice, která se dnešnímu svátku podobá víc, se objevila v Anglii v 16. století.
Takzvaná Mothering Sunday se slavila tři týdny před Velikonocemi. Lidé tehdy dostávali volno, aby mohli odjet domů, navštívit své matky a společně se zúčastnit bohoslužby. Šlo tedy nejen o rodinné setkání, ale i o duchovní událost.
Moderní Den matek vznikl v USA
Současná podoba svátku se zrodila na začátku 20. století ve Spojených státech. Hlavní iniciátorkou byla Američanka Anna Jarvis, která chtěla uctít památku své matky a prosadit oficiální den věnovaný všem matkám.
|
Přehled významných „rodinných“ dat. Kdy se slaví den matek, dětí, otců, seniorů či třeba psů?
Do Československa ho přivezla dcera prezidenta
V Československu se poprvé Den matek slavil v roce 1923. Jeho hlavní propagátorkou byla Alice Masaryková, dcera prezidenta Tomáš Garrigue Masaryk. Alice Masaryková měla k americkým tradicím blízko i díky své matce Charlotte, která pocházela z USA.
Ironií osudu se první oficiální oslavy konaly ve stejném roce, kdy Charlotta Garrigue Masaryková zemřela.
|
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Vytlačil ho MDŽ
Po druhé světové válce se situace změnila. Den matek postupně ustoupil do pozadí a během komunistického režimu ho v kalendářích prakticky nenajdete. Hlavní ženskou oslavou se stal Mezinárodní den žen (MDŽ).
Ten se v českých zemích začal oficiálně připomínat už v roce 1921, kdy ho prosazovala Komunistická strana Československa inspirovaná Sovětským svazem. Skutečně masovým svátkem se ale stal až po roce 1948.
Z původní myšlenky boje za ženská práva a lepší pracovní podmínky se postupně stala oficiální státní oslava, spojená s recitacemi, karafiáty a podnikových večírky.
|
RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět
Po sametové revoluci se Den matek do českého kalendáře vrátil. Dnes se u nás slaví vedle MDŽ a oba svátky mají své místo.
|Kdy bude Den matek v dalších letech?
|2027
|9. května
|2028
|14. května
|2029
|13. května
|2030
|12. května