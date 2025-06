„Den samoživitelek jsme se rozhodli vyhlásit, protože si v organizaci Fandi mámám myslíme, že ženy, které zůstaly na své děti samy, si zaslouží ocenění a měly by být slyšet a také být vyslyšeny,“ vysvětluje jedna ze zakladatelek organizace Fandi mámám Petra Květová Pšeničná.

A druhá ze spoluzakladatelek Žaneta Slámová k tomu doplňuje: „Lidé stále ještě celkem často sklouzávají k předsudkům a odsouzení. Poté, co si lidé přečtou příběhy samoživitelek na našem webu, často slýcháme soudy typu ‚má děti se třemi muži‘ – a zapomíná se na to, že odpovědnost nesou oba rodiče. Nejde o počet partnerů, ale o to, kdo zůstane a postará se. A takové předsudky chceme měnit.“

Samoživitelky = úspěšné a slavné ženy

Letošní kampaň s názvem #POZNEJSAMOŽIVITELKU chce prolomit stereotypy, které samoživitelky často obklopují. Do kampaně se zapojily i známé osobnosti, které si rolí samoživitelky samy prošly – moderátorka, zakladatelka organizace Asante Kenya a matka čtyř dětí Lejla Abbasová, zpěvačka, která zůstala sama už od narození své dcery a dlouholetá podporovatelka organizace Fandi mámám Tereza Černochová i blogerka Andrea Chaloupková, která si prošla rakovinou a pomáhá dnes dalším lidem s onkologickým onemocněním a k tomu dělá mámu i tátu svému synovi. „Rozhodla jsem se podpořit Den samoživitelek, protože jsem sama jednou z nich a dobře vím, jak důležitá je vzájemná podpora, inspirace a osvěta. Není nic, co bychom s dětmi po boku nezvládly – společně máme sílu překonat cokoliv“, vzkazuje Andrea Chaloupková ostatním samoživitelkám.

I Lejla Abbasová má přímou zkušenost se samoživitelstvím, a to rovnou dvojitou, jako dítě samoživitelky i sama v roli samoživitelky: „Odešla jsem od otce svého dítěte a následně strávila tři roky jako samoživitelka. Byla jsem mámou i tátou zároveň - a právě tehdy mi došlo, jak těžké to musela mít moje máma. Vychovávala mě a moji sestru sama, celý život, bez jakékoliv finanční podpory od otce. Navíc - dvě tmavé holky v době komunismu,“ popisuje dnes úspěšná moderátorka a dodává: „Hluboce před mojí maminkou smekám. A stejně tak před vámi všemi, kdo vychováváte děti sami!“

O tom, jak náročná je situace právě žen samoživitelek – nejen kvůli každodenním starostem, ale i kvůli předsudkům společnosti či bariérám ze strany státu – vědí zakladatelky organizace díky příběhům maminek, kterým pomáhají.

„Když se řekne otec samoživitel, mluví se o hrdinovi. U žen to bohužel tak běžné není. Když se řekne samoživitelka, mnozí si představí spíš nějakou chudinku, ne hrdinku. A my to chceme změnit. A vážíme si toho, že se k naší iniciativě přidaly známé ženy, které si samoživitelstvím samy prošly – a přesto, nebo právě proto, jsou dnes úspěšné a inspirativní. Tyto příběhy dokazují, že samoživitelství a úspěch se nevylučují,“ shodují se zakladatelky organizace Fandi mámám Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná.

Organizace tak ukazuje, že samoživitelství se netýká jen neviditelných žen kolem nás, ale může potkat i slavné a úspěšné ženy. A všechny si zaslouží ocenění a respekt, nikoli odsouzení a kritiku, které se právě ženám samoživitelkám nezřídka dostává.

Nový projekt „Hrdinky samoživitelky“

Kromě osvětové kampaně spustila organizace Fandi mámám i nový komunitní projekt „Hrdinky samoživitelky“, který propojuje maminky samoživitelky a nabízí nejen materiální pomoc, ale i prostor, kde spolu ženy v podobné životní situaci mohou navázat kontakt, sdílet svoje zkušenosti, podpořit se a poradit si. Víc informací o novém projektu je k dispozici na www.fandimamam.cz/hrdinky-samozivitelky/

Oslavit a podpořit Den samoživitelek může každý

Podporu matkám samoživitelkám může na Den samoživitelek – nebo kdykoli jindy – vyjádřit každý. Organizace Fandi mámám proto vyzývá širokou veřejnost, známé osobnosti, firmy i neziskové organizace, aby se přidaly a ukázaly, že jim na osudu samoživitelek a jejich dětí záleží.

Den samoživitelek můžou lidé podpořit sdílením vizuálu kampaně s hashtagem #poznejsamozivitelku, natočením nebo napsáním vzkazu pro samoživitelky, zapojením se do konkrétní pomoci, ať už materiální, nebo osobní anebo finanční podporou organizace Fandi mámám, která za kampaní stojí. Informace o tom, jak se připojit ke Dni samoživitelek jsou k dispozici www.fandimamam/den_samozivitelek/