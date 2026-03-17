Den svatého Patrika v Irsku: Češi uprostřed zeleného šílenství v Tullamore i Dublinu

Petr Holeček
  12:58
Zelené šílenství. Den svatého Patrika jsme zažili přímo v jeho centru. Deník Metro vyrazil do Tullamore i Dublinu, kde se Irsko barví do zelena a slaví bez přestávky. Dobrá zpráva? Tahle atmosféra není pro Čechy nedostižná – s nízkonákladovkami se sem dá letět levně, z Dublinu se pohodlně dostanete vlakem a ubytování vyjde zhruba na 100 eur za noc.
Originální whiskey, která je jako jediná míchaná ze všech tří druhů irské whiskey. | foto: Metro.cz

Proslulé irské pivo Guinness se řadí mezi suchá piva typu stout.
Palírna Tullamore D.E.W.
V pondělí v podvečer, na prahu oslav St. Patrick’s Day, jsme dorazili do irského městečka Tullamore. Svátek, který každoročně 17. března slaví celé Irsko i velká část světa, tu není jen tradicí – je to moment, kdy se všechno zastaví a začne žít naplno. A právě proto jsme tady. Uprostřed dění, mezi lidmi, kteří tenhle den berou jako součást vlastní identity.

Tullamore, město, které dalo jméno slavné whiskey Tullamore D.E.W., se během pár hodin proměnilo. Zelená barva zaplavila ulice, hospody se plnily a bylo jasné, že tohle nebude jen jeden večer, ale několikadenní maraton. Irové si letos vzali volno i v pondělí, a tak se oslavy rozjely naplno ještě před samotným svátkem.

Hospody, kde se slaví doopravdy

První večer jsme strávili mezi místními v Old Warehouse. Prostor bývalého skladu whiskey dnes funguje jako živé centrum večerního dění – bez velké režie, zato s autentickou atmosférou, kde se lidé potkávají, baví a slaví.

John Quinn, ambasador whiskey Tullamore

V Eugene’s Bar už se zpívalo naplno. Stačí chvíle a člověk se přidá, i když text zná jen napůl. „Nejlepší oslavy Dne svatého Patrika nezažijete na pódiu, ale u stolu mezi lidmi,“ říká John Quinn, ambasador zdejší slavné whiskey Tullamore.

Půlku večera jsme zakončili v Digan’s Bar, který připomíná spíš kostel než hospodu. Vysoké stropy, vitráže a staré dřevo vytvářejí jedinečnou kulisu. Právě tady jsme objevili i „snug“ – oddělený prostor, kde se dříve pilo skrytě. Chodily sem ženy nebo policisté, kteří nechtěli být viděni. Dnes je to připomínka doby, kdy i obyčejná sklenka měla svá pravidla.

Ochutnali jsme tajemství dubových sudů. Palírna s irským vlkodavem ve znaku jiné nepoužívá

Whiskey, která spojuje lidi

Večer nabral nový směr ve chvíli, kdy výčepní vytáhl starou plechovou ceduli s reklamou na Tullamore D.E.W., starou víc než sto let. Fotka před hospodou přitáhla pozornost místních – a taky Johna Quinna. „Den svatého Patrika není jen o oslavách. Je to připomínka toho, odkud pocházíme a co nás spojuje,“ říká.

Následovala návštěva destilérky, kde vzniká jedna z nejznámějších irských whiskey. Výroba stojí na trojité destilaci, která dává nápoji jemnost, a na kombinaci sudů – nejčastěji po bourbonu a sherry – které jí dávají charakter a hloubku. Návštěvníci procházejí celým procesem od obilí přes kvašení až po zrání v obrovských skladech, kde tisíce sudů pomalu pracují s časem.

Více než 100 let stará plechová cedule s reklamou na Tullamore D.E.W.

Součástí exkurze je i irská káva a ochutnávka, ale nejsilnější moment přichází ve skladu sudů. Tam si můžete pomocí tradičního měděného „naběráku“ alias Pejska nabrat vlastní panák přímo ze sudu. „Whiskey je pro nás víc než jen nápoj. Je to způsob, jak sdílet příběhy a spojovat lidi,“ dodává John Quinn.

Země, která slaví bez pauzy

Město mezitím pulzuje naplno. St. Patrick’s Day není jen připomínkou patrona Irska, ale oslavou identity a sounáležitosti. Kořeny sahají více než 1500 let do minulosti. Svatý Patrik byl misionář, který přinesl do Irska křesťanství a podle legend využíval trojlístek k vysvětlení svaté trojice. Právě proto je dnes trojlístek jedním z hlavních symbolů svátku – stejně jako zelená barva, která zaplaví celé Irsko.

Letos vyšel svátek na úterý, a tak si mnoho Irů vzalo volno i v pondělí. Výsledkem je atmosféra, která nemá pauzu – hudba zní dlouho do noci, ulice jsou plné a každý se na chvíli stává součástí jednoho velkého příběhu. „Ať už jste kdekoliv, 17. března se na chvíli všichni cítíme být Iry,“ říká John Quinn.

Dublin jako epicentrum zeleného šílenství

Naší další zastávkou byl Dublin – a právě tady dostávají oslavy úplně jiný rozměr. V Dublinu se Den svatého Patrika mění v několikadenní festival, který ovládne celé město. Hlavní třídy zaplní průvody s alegorickými vozy, tanečníky i hudebníky, na každém rohu hraje jiná kapela a ulice se mění v proud lidí oblečených v zelené.

Proslulé irské pivo Guinness se řadí mezi suchá piva typu stout.

Atmosféra je nakažlivá. Lidé se zastavují, baví se spolu, zpívají, tančí. Nejde jen o turisty – právě naopak. Pro Iry je to den, kdy dávají najevo hrdost na svou zemi, historii i kulturu. Den svatého Patrika pro ně není jen připomínkou dávného světce, ale symbolem toho, kým jsou. Oslava identity, která se během let rozšířila do celého světa, ale doma má pořád nejsilnější význam.

Večer v Dublinu pak patří hospodám a ulicím. Světla, hudba, smích a nekonečný proud lidí vytvářejí atmosféru, která se nedá napodobit. Město jede naplno a nikdo neřeší čas.

Tip na výlet, který je blíž, než se zdá

  • Zažít Den svatého Patrika přímo v Irsku přitom není složité. Z Česka létají do Dublinu přímé spoje a s nízkonákladovými aerolinkami se dají sehnat i velmi dostupné letenky.
  • Z Dublinu se pak do Tullamore pohodlně dostanete vlakem během zhruba hodiny. Ubytování v menších městech i v Dublinu vychází kolem 100 eur za noc.
  • Irské oslavy tak nejsou nedostižnou exotikou, ale reálným tipem na výlet. A jakmile se ocitnete uprostřed zelené laviny, rychle pochopíte, proč tenhle svátek baví celý svět.

Podoba novĂ© knihovny v TurnovÄ› odkazuje na ÄŚeskĂ˝ rĂˇj, otevĹ™e se v zĂˇĹ™Ă­

JeĹ™Ăˇb pomĂˇhĂˇ s instalacĂ­ restaurovanĂ˝ch balkonĹŻ na pardubickĂ© radnici

