Co se slaví 8. května?
Státní svátek osmého května letos vychází na pátek. Den vítězství připomíná ukončení druhé světové války v Evropě v roce 1945, kdy nacistické Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.
Den vítězství připomíná:
- konec druhé světové války v Evropě
- porážku nacistického Německa
- oběti války – vojáky i civilisty
- osvobození Československa spojeneckými armádami
Výročí nespočívá jen v kladení věnců, ale především ve vzpomínce na padlé a oběti války, aby se podobné události neopakovaly.
Jak jsou otevřené obchody na květnové svátky?
O květnových svátcích zůstanou v pátek 1. května na Svátek práce obchody otevřené, na Den vítězství v pátek 8. května budou mít velké prodejny ze zákona zavřeno. Některé obchody ale přece jen zůstanou otevřené, například na nádražích a letištích. Omezenou dobu budou mít i rozvážkové služby.
Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Proč se v Rusku slaví 9. května?
Zajímavosti
Zatímco většina Evropy slaví konec války 8. května, v Rusku připadá Den vítězství na 9. května.
Důvodem je časový posun. Kapitulace Německa vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času, což už bylo v Moskvě po půlnoci – tedy 9. května.
V Rusku má svátek dodnes velmi silnou symboliku a patří k nejvýznamnějším státním dnům. Typické jsou vojenské přehlídky a masové oslavy.
Jak se slaví 8. května ve světě?
Podoba oslav se liší podle historické zkušenosti jednotlivých zemí:
- Většina Evropy – pietní akty, kladení věnců, vzpomínkové akce
- Velká Británie – připomínka tzv. VE Day (Victory in Europe Day), doplněná kulturními akcemi
- USA – Den vítězství v Evropě není federálním svátkem, připomíná se spíše symbolicky