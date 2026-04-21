Den vítězství 2026: Co se slaví 8. května a jaká bude otevírací doba obchodů na státní svátek?

Tereza Hrabinová
  13:13
Osmý květen patří mezi nejvýznamnější státní svátky v Česku. Připomíná konec druhé světové války v Evropě a kapitulaci nacistického Německa v roce 1945. Jaký má Den vítězství historický význam, jak se slaví u nás i ve světě a proč Rusko slaví o den později?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Co se slaví 8. května?

Státní svátek osmého května letos vychází na pátek. Den vítězství připomíná ukončení druhé světové války v Evropě v roce 1945, kdy nacistické Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.

Den vítězství připomíná:

  • konec druhé světové války v Evropě
  • porážku nacistického Německa
  • oběti války – vojáky i civilisty
  • osvobození Československa spojeneckými armádami

Výročí nespočívá jen v kladení věnců, ale především ve vzpomínce na padlé a oběti války, aby se podobné události neopakovaly.

Jak jsou otevřené obchody na květnové svátky?

O květnových svátcích zůstanou v pátek 1. května na Svátek práce obchody otevřené, na Den vítězství v pátek 8. května budou mít velké prodejny ze zákona zavřeno. Některé obchody ale přece jen zůstanou otevřené, například na nádražích a letištích. Omezenou dobu budou mít i rozvážkové služby.

Jak vychází další státní svátky v roce 2026?

DatumDenSvátekOtevírací doba
1. 5.pátekSvátek práceotevřeno
8. 5.pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7.neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7.pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9.pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10.středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11.úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12.čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12.pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12.sobota2. svátek vánočnízavřeno

Proč se v Rusku slaví 9. května?

Zajímavosti

  • V Československu se po roce 1948 slavil konec války dlouho 9. května, po roce 1989 se datum změnilo na 8. května.
  • Boje na území Československa skončily až po 8. květnu – například Pražské povstání probíhalo mezi 5. a 9. květnem 1945.
  • Druhá světová válka v Evropě skončila v květnu 1945, globálně však až v září po kapitulaci Japonska.

Zatímco většina Evropy slaví konec války 8. května, v Rusku připadá Den vítězství na 9. května.

Důvodem je časový posun. Kapitulace Německa vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času, což už bylo v Moskvě po půlnoci – tedy 9. května.

V Rusku má svátek dodnes velmi silnou symboliku a patří k nejvýznamnějším státním dnům. Typické jsou vojenské přehlídky a masové oslavy.

Jak se slaví 8. května ve světě?

Podoba oslav se liší podle historické zkušenosti jednotlivých zemí:

  • Většina Evropy – pietní akty, kladení věnců, vzpomínkové akce
  • Velká Británie – připomínka tzv. VE Day (Victory in Europe Day), doplněná kulturními akcemi
  • USA – Den vítězství v Evropě není federálním svátkem, připomíná se spíše symbolicky



