Den vzniku samostatného státu. Co si 28. října připomínáme a kam během volna vyrazit

Matouš Waller
Matouš Waller
  18:41
Československo vzniklo 28. října 1918 a letos od této události uplyne 107 let. Den, který připomíná cestu Čechů a Slováků k vlastnímu státu, patří k nejvýznamnějším v naší historii. Jak Československo vzniklo a co se letos v úterý bude dít?
Fotogalerie3

U vzniku Československa v roce 1918 byl jako první prezident Tomáš Garrigue Masaryk (na snímku). Líbil by se mu nápad havlíčkobrodského kulturního výboru zahájit oslavy sta let od vzniku republiky už v září? | foto: Archiv MAFRA

Ačkoli svátek, který se slaví 28. října, připomíná vznik dnes již více než třicet let neexistujícího státu, patří k těm nejvýznamnějším. Spojen je s mnoha akcemi – například řada muzeí nabízí volný vstup nebo tematické prohlídky.

Kam 28. října vyrazit?

V Praze se lidé mohou vydat i na den otevřených dveří do Senátu či Poslanecké sněmovny, otevřeno bývá také mnoho dalších institucí.

Hned ráno 28. října probíhá v areálu Národního památníku na Vítkově pietní akt. V tento den bývají povyšováni důstojníci armády a bezpečnostních sborů do generálských hodností.

Udílení státních vyznamenání

Nejvýznamnější událostí je tradičně udílení státních vyznamenání prezidentem republiky. Den vzniku samostatného československého státu je rovněž jedním ze dvou řádových dnů.

Státních vyznamenání je hned několik, což určuje, zda je prezident smí udělit, nebo pouze propůjčit. Ocenění 28. října získává běžně několik desítek osobností – za zásluhy o stát, hrdinské činy či rozvoj demokracie, kultury a lidských práv.

Co svátek 28. října připomíná

Státní svátek Dne vzniku samostatného československého státu připomíná 28. říjen 1918. Právě tehdy zástupci nového Národního výboru československého zveřejnili provolání „Lide československý“ a zároveň schválili Zákon o zřízení samostatného státu československého.

Tyto dva texty daly vzniknout novému, na Rakousku-Uhersku nezávislému státu.

Prohlášení z října 1918 bylo výsledkem několikaleté snahy skupiny okolo vysokoškolského profesora a pozdějšího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Trpělivá dřina a hozená svorka. Co předcházelo vzniku republiky

Masaryk během první světové války cestoval po světě, přesvědčoval spojence o nutnosti rozpadu monarchie a seznamoval je s českými a slovenskými potřebami. U mocností Dohody prosazoval myšlenku společného státu a postupně si získal podporu Velké Británie, Francie i USA.

Pomohli také Štefánik a Beneš

Nebyl však sám. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil francouzský generál Milan Rastislav Štefánik a pozdější prezident Edvard Beneš. Společně založili prozatímní exilovou vládu, kterou z Čech podporovala organizace Maffie sdružující domácí odbojáře.

Československé legie

  • K uznání nezávislosti nového státu zásadně přispěla existence československých legií. Přestože země tehdy ještě oficiálně neexistovala, měla už vlastní armádu. Legie se skládaly z desítek tisíc vojáků, kteří během války přebíhali z rakousko-uherské armády na druhou stranu fronty. Bojovali tak proti císaři, čímž se dopouštěli velezrady.
  • Jejich úspěchy získaly Československu respekt spojenců a posílily Masarykovy diplomatické snahy.
Dne 30. června 1918 složili čs. legionáři vojenskou přísahu do rukou prezidenta...

Masaryk se do vlasti vrátit nemohl kvůli zatykači z roku 1915, z exilu ale působil dál – přednášel, psal a přesvědčoval politiky i veřejnost. Ke konci války už získal přísliby uznání nezávislosti od řady zemí, takže Československo bylo de facto uznáno ještě před svým vznikem.

Právem tak získal přízvisko Prezident Osvoboditel. Do vlasti se vrátil 20. prosince 1918 už jako prezident nového státu.

Až v roce 1930, k jeho osmdesátinám, Národní shromáždění schválilo mimořádný zákon č. 22/1930, obsahující jedinou větu: „T. G. Masaryk zasloužil se o stát.“

Jak vypadaly české země před rokem 1918

České země byly po téměř čtyři století součástí habsburské monarchie. Nespokojenost Čechů s postavením v říši narůstala, ale na samostatnost si troufalo pomýšlet jen málo lidí.

Změnu přinesla až první světová válka a rozpad Rakouska-Uherska. Monarchie byla vyčerpána, ekonomicky i vojensky oslabená. Císař Karel I., který po smrti Františka Josefa I. usedl na trůn, se sice snažil nabídnout větší autonomii, ale bylo už pozdě.

Konec monarchie urychlila i diplomatická nedorozumění – například nóta rakousko-uherského ministra zahraničí Gyuly Andrássyho z 27. října 1918 byla omylem pochopena jako kapitulace.

O den později, 28. října, se ve švýcarské Ženevě sešli představitelé Národního výboru s exilovými politiky a dohodli vznik nového státu. Večer pak bylo vydáno prohlášení Národního výboru – a Československo se zrodilo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Kevin Costner měl konflikt na place. Průšvih v Yellowstone není pro hvězdu zdaleka jediný

Kevin Costner se znovu dostal do křížku s kolegy. Hollywoodský herec a režisér, známý svým nezkrotným egem, prý při natáčení seriálu Yellowstone vyvolal hádku, která vyústila v jeho předčasný odchod...

Místní referendum ve Vlčkové o kapacitě čističky není platné, přišlo málo voličů

Referendum ve Vlčkové na Zlínsku o kapacitě čistírny odpadních vod a pronájmu či prodeji obecního pozemku není platné, přišlo málo voličů. Výsledky hlasování...

25. října 2025  17:58,  aktualizováno  17:58

Praha, zahrada Kinských.

Pohled na podzimní zahradu Kinských

vydáno 25. října 2025  19:28

Restaurace a pivovar U Fleků

Slavný podnik U Fleků v Křemencově ulici je velmi oblíbený.Byl založen roku 1499.Natáčel se zde také seriál Chalupáři,konkrétně díl Romeo z autobusu.

vydáno 25. října 2025  19:27

Holešovická tržnice

Historické objekty v Holešovické tržnici

vydáno 25. října 2025  19:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlavní nádraží

Klavírista na Hlavním nádraží.

vydáno 25. října 2025  19:26

Praha-Bubny

Nové nádraží Praha-Bubny.

vydáno 25. října 2025  19:26

Bubenské nábřeží

Tramvaj připomínající 80.výročí Pražského povstání na Bubenském nábřeží.

vydáno 25. října 2025  19:25

Kubánské náměstí

Tramvaj KT8D5.RN2P na Kubánském náměstí.Vůz evidenčního čísla 9105 byl vyroben v roce 1986.Sloužil u Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova,dále v Maďarsku v Miškolci. Od roku 2019 jezdí u DPP.

vydáno 25. října 2025  19:25

Z vyhlídkové věže Novoměstské radnice je na Petřín krásný výhled.

vydáno 25. října 2025  19:24

Strašnická

Nabíjecí trolejbusy na stanici Strašnická.

vydáno 25. října 2025  19:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Černý most, Praha 9

25. října 2025 se v Praze na Černém Mostě koná akce Gladiator Race Praha. Jedná se o překážkový běh s více než 30 překážkami na trati dlouhé přes 6 km, která zahrnuje bláto, vodu a náročný terén.

vydáno 25. října 2025  19:24

Kubánské náměstí

Prodej zboží na Dušičky a Halloween na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

vydáno 25. října 2025  19:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.