Čtvrtek v Guadalajaře měl být svátkem fotbalu. V ulicích druhého největšího mexického města bylo od rána jasně vidět, že začíná mistrovství světa naplno. A zatímco domácí slavili vítězný vstup do turnaje, čeští fanoušci večer odjížděli ze stadionu zklamaní po porážce s Jižní Koreou.
„Je půlnoc a právě jsme se vrátili ze stadionu. Chce se mi spát, ale o pár zážitků se musím podělit,“ napsal po zápase Radek z Litoměřic, který do Mexika vyrazil se synem. Díky jeho deníku vznikl i tento článek. Projděme si první den MS 2026 postupně...
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Tisíce lidí čekaly na otevření fanzóny
Už dopoledne se centrum Guadalajary začalo plnit fanoušky. Místní fanzóna otevřela své brány a zájem byl tak velký, že se před vstupy tvořily dlouhé zástupy lidí.
Kapacita areálu byla omezená, a kdo přišel pozdě, měl smůlu. K zápasu domácího Mexika proti Jihoafrické republice se už nedostal. „Každý vstup hlídali těžkooděnci v neprůstřelných vestách se samopaly. Někteří stáli na obrněných vozech. V Mexiku zkrátka nic nepodceňují,“ popsal fanoušek z Litoměřic.
Sám se synem se proto zvolil klidnější program a ruch kolem fanzóny sledoval spíše zpovzdálí.
První gól šampionátu rozpoutal euforii
Když Mexiko vstřelilo úvodní gól zápasu, proměnilo se centrum města v jednu velkou oslavu. „Klobouky létaly vzduchem, šály létaly vzduchem a lidé objímali úplně každého kolem sebe. Člověk si v tu chvíli uvědomí, že fotbal je tady opravdu náboženství,“ líčí Radek.
Podle něj bylo fascinující sledovat, jak téměř každý obyvatel města bez ohledu na věk nosí reprezentační dres.
S blížícím se večerním zápasem českého týmu začalo v ulicích přibývat také fanoušků Jižní Koreje. „Určitě jich bylo víc než nás. Asi i proto, že jejich reprezentace hraje v Guadalajaře dva zápasy,“ odhaduje.
Holanďané s košťaty? Ne, chytrý mexický nápad
Mimochodem, Radka zaujala ještě jedna barva v davu. „Pořád jsem potkával Holanďany v oranžových dresech se lvem na hrudi. Říkal jsem si, co tady dělají, když jejich reprezentace v Guadalajaře vůbec nehraje,“ směje se.
Záhada se však brzy vysvětlila. Nešlo o nizozemské fanoušky, ale o pracovníky technických služeb. Organizátoři jim oblékli výrazné oranžové uniformy připomínající tradiční barvy nizozemské reprezentace, takže mezi návštěvníky téměř splývali.
„Vznikli tak noví Holanďané s košťaty. Musím uznat, že to byl docela vtipný a chytrý nápad,“ dodává český fanoušek.
Stadion jako architektonický skvost
Ještě před výkopem zápasu Česka s Jižní Koreou si Radek našel čas prohlédnout si stadion zvenčí. Stavba zapuštěná do umělého kopce podle něj patří k nejzajímavějším, které kdy navštívil.
„Na první pohled skoro nevypadá jako stadion. Architekti ho schovali do krajiny a z dálky připomíná spíš travnatý pahorek,“ popisuje.
Organizace zápasu? Velké zklamání
Zatímco stadion samotný českého fanouška nadchl, organizace příchodu podle něj naopak selhala. Téměř 45 tisíc diváků muselo projít jediným vstupním koridorem s omezeným počtem turniketů. Výsledkem byly obří fronty.
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„Lidé museli přijít tři až čtyři hodiny před zápasem. Fronta měla podle odhadů několik kilometrů. Něco takového jsem ještě nezažil,“ říká.
Právě tato část dne pro něj představovala největší negativní zážitek z celého šampionátu.
Češi se stali atrakcí
Přes všechny komplikace přinesl den i řadu úsměvných momentů. Čeští fanoušci se podle Radka stali doslova atrakcí pro místní obyvatele.
„Pořád nás někdo zastavoval a chtěl společnou fotku. Rodiny, mladí lidé, senioři. Někdy jsme fotili celou rodinu, jindy chtěli, abychom pozdravili do telefonu jejich známé,“ vypráví. Po několika hodinách už se prý cítil jako rocková hvězda.
V kotli bylo asi tisíc českých fanoušků
Na tribunách nakonec vytvořili Češi kompaktní, ale početně omezený kotel. „Odhadem nás mohlo být kolem tisícovky. Snažili jsme se fandit naplno, ale bylo vidět, že Mexiko je opravdu daleko a spousta lidí cestu vzdala,“ hodnotí.
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Atmosféru přesto označil za výbornou. V sektorech kolem českých příznivců seděli i Mexičané, kteří podle něj během utkání fandili také českému týmu.
Po euforii přišel smutek
Samotný zápas ale českým fanouškům radost nepřinesl. „Asi se mi nechce hodnotit výkon hráčů. Jen dvě slova – zklamání a smutek,“ přiznává Radek. Podle něj má česká reprezentace dostatek zkušeností i individuality na to, aby předvedla lepší výkon.
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Po týdnech plánování, tisících kilometrech a třech dnech cestování tak první český zápas na mistrovství světa skončil jinak, než si představoval. Přesto nelituje.
„Jsme po dvaceti letech zpátky na mistrovství světa. A už jen být tady za to stojí.“