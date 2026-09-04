Právě tady se psala první kapitola pražské trolejbusové historie. Původní trať vedla ze Střešovic přes Bořislavku a její konečnou byl Svatý Matěj. Část této trati dnes připomínají už jen historické fotografie a pozůstatky někdejší infrastruktury. Trolejbusy tehdy nebyly žádnou raritou, postupně se rozšířily na řadu pražských tratí a zvládaly i pořádně kopcovitý terén.
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Legenda jménem 8 Tr
Éra trolejbusů v Praze skončila v roce 1972. Návrat na Hanspaulku proto nebyl jen jízdou historického vozu, ale malým návratem celé dopravní epochy. Z muzea ve Střešovicích jsme vytáhli opravdovou legendu. Hlavní hvězdou byl vůz Škoda 8 Tr číslo 494. Vyrobili ho v Plzni koncem roku 1959 a do pražského provozu nastoupil začátkem roku 1960. Téměř deset tun vážící a více než deset metrů dlouhý trolejbus byl posledním typem, který v Praze sloužil. Měl motor o výkonu 150 koní (110 kW), jedenáct jízdních stupňů a devět stupňů elektrodynamického brzdění.
Když trolejbus probíjel
Pro cestující nabízela Škoda 8Tr tehdy nezvyklá sedadla, uspořádaná za sebou, a také zářivkové osvětlení, které se v pražských trolejbusech objevilo vůbec poprvé. Cestování tehdy mělo i svoje drobné radosti a starosti. O pohodlí se staral průvodčí, který vybíral jízdné ze své pokladny u zadních dveří, zatímco řidič měl vlastní oddělený prostor. A do vozu se dostávaly také stížnosti cestujících. V dochovaných dobových záznamech nechybí třeba kuriózní připomínka, že vůz „probíjí“. Jinými slovy – elektrická doprava uměla být skutečně elektrizující. Vůz 8 Tr se navíc v kopcovité Praze nemohl výkonově měřit se staršími tříosými trolejbusy Tatra, které byly delší, prostornější a díky silnějším motorům si s pražskými kopci poradily lépe. Vůz číslo 494 měl přitom pozoruhodný život i po skončení pravidelného provozu.
Z trolejbusu byla sáňa
Vůz číslo 494, kerý vidíte na fotkách, měl pozoruhodný život i po skončení pravidelného provozu. DPP ho získal pro muzejní účely v roce 1972, ale jeho cesta k dnešní podobě nebyla jednoduchá. V letech 1977 až 1983 dokonce sloužil ve vozovně Střešovice jako takzvaná sáňa – pomocné vozidlo využívané k posunu a různým manipulačním pracím v areálu vozovny. Poté prošel postupnou renovací karosérie, elektrické i vzduchové výzbroje a na konci 90. let dostal obnovený lak. Řidič ovládal vůz pomocí kontroléru a měl k dispozici jedenáct jízdních a devět brzdových stupňů.
Dnes je opraven do podoby z první poloviny 60. let. A právě v této podobě jsme s ním vyrazili na historickou Metro jízdu – nejen připomenout, jak Praha kdysi cestovala, ale také ukázat, že některé příběhy se mohou po desítkách let vrátit na místo, kde začaly. Po 67 letech se trolejbusy na Hanspaulku vracejí natrvalo. Historická Škoda 8 Tr sice tentokrát projela částí někdejší trasy první pražské trolejbusové linky, ale už brzy tu budou jezdit její moderní nástupci.
Nová trolejbusová linka 51 mezi Bořislavkou a Hradčanskou má trolejové vedení právě v úseku přes Hanspaulku a zbytek trasy zvládnou bateriové trolejbusy bez trolejí.
Výhybka? Řidič ji ovládal proudem
Žádné tlačítko ani vysílačka jako dnes. U tehdejších trolejbusů se výhybky ovládaly pomocí proudu odebíraného z troleje. Řidič před výhybkou podle požadovaného směru zvolil správný jízdní stupeň a proudový impulz přes trolejové vedení aktivoval elektromagnetický mechanismus, který přestavil výhybku. Byla to docela věda: řidič musel vědět, kdy „šlápnout“, a kdy naopak proud ubrat, aby výhybka dostala správný povel.
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U starších vozů se přitom při pomalém průjezdu mohlo stát, že výhybka potřebovala vyšší jízdní stupeň, aby jí dodal dostatečný proud. Stačilo udělat chybu a sběrače mohly skončit ve špatné větvi. To pak bylo docela dramatické – jedno „tykadlo“ mohlo vyskočit z troleje, případně se tyče zachytily o vedení. Řidič pak musel zastavit, vystoupit a sběrače ručně nasadit zpět na trolej.
Při špatném průjezdu mohl vzniknout i elektrický oblouk, výjimečně se mohlo poškodit trolejové vedení či sběrač. Proto se výhybky projížděly opatrně a řidiči museli přesně vědět, jakým způsobem je před výhybkou ovládat. Na historické jízdě jsme si to vyzkoušet nemohli, protože dnes se výhyky ovládají úplně jinak.
Pokud jste naši retro jízdu nestihli, podívejte se na video z jízdy!