Začněme nejdříve barvami. Co nás čeká? Nadcházející barevná paleta se ponese v duchu klidu a sofistikovanosti. Do popředí se dostávají zemitější tóny s lehce futuristickým nádechem, tlumené šedozelené odstíny, mléčná bílá, jemná béžová i decentní kovové odlesky. Tyto barvy působí nadčasově, snadno se kombinují a podporují myšlenku dlouhodobé nositelnosti, která je jedním z hlavních pilířů současné módy.
Oversized věci jsou stále cool
Když se přesuneme ke střihům, jedním z nejvýraznějších trendů zůstává oversized silueta, ať už to jsou oversized mikiny, šaty, svetry, saka, košile, nebo kabáty.
Vedle střihů budou hrát klíčovou roli také technologie. Textilní průmysl je v současnosti na úrovni, která umožňuje vznik materiálů s vlastnostmi, jež byly ještě nedávno považovány za sci-fi. Oblečení reagující na sluneční světlo, vodu nebo tělesnou teplotu se postupně stává běžnou součástí kolekcí. Velkou pozornost si získává také myceliální kůže, tedy materiál vyrobený z podhoubí hub, který vizuálně i strukturou připomíná pravou kůži, avšak vzniká výrazně šetrnějším způsobem. Právě takové inovace ukazují, že budoucnost módy spočívá v chytrých řešeních, která respektují planetu.
Návrat do minulosti
Zajímavým kontrastem futuristických materiálů je návrat k minulosti. Rok 2026 si pohrává s retro estetikou a čerpá inspiraci z několika dekád zároveň. V módě se objevují odkazy na šedesátá léta s jejich ženskými siluetami, hravými vzory a pin-up šaty, ale také návrat devadesátkové strohosti, ramenních vycpávek a minimalistických linií. Přelom milénia připomínají capri kalhoty, mom džíny a nenucená kombinace elegance s ležérností. Retro však nepůsobí kostýmově, naopak je citlivě aktualizované pro současný životní styl.
Victoria Beckham v čele
Velkou roli v celkovém stylingu hrají doplňky, především statement šperky. V roce 2026 bude platit, že jeden dominantní prvek dokáže definovat celý outfit. Největší pozornost na sebe budou strhávat náušnice s netradičními tvary, většími rozměry a kombinací klasických i nečekaných materiálů.
Elegantní práci s ženskou siluetou ukazuje i Victoria Beckham, která do popředí vrací hluboké výstřihy. Její pojetí je však daleko od prvoplánové provokace. Odhalená kůže působí sofistikovaně, lehce a přirozeně díky precizním střihům a kvalitním materiálům.
Velký návrat slaví také brože, které by ještě donedávna zůstaly zavřené ve šperkovnicích našich babiček. U značky Miu Miu se mění v klíčový doplněk sezony a stávají se výrazem novodobého maximalismu. Masivní, hravé, někdy nostalgické, jindy futuristické brože se nosí na kabátech, rolácích i šatech a často se kombinují ve větším počtu. Tento trend potvrzuje, že móda roku 2026 se nebojí výrazných gest.
Zebra místo hada
Obuv pak hraje zásadní roli v celkové siluetě. Například značka Acne Studios potvrzuje, že chunky pantofle a robustní boots dokážou outfit nejen doplnit, ale přímo definovat. Masivní podrážky a objemné tvary vytvářejí kontrast k uhlazeným liniím oblečení a posouvají styl na hranici mezi utilitárním designem a vysokou módou.
Zvířecí vzory se v roce 2026 vracejí v sofistikovanější podobě. Zatímco hadí motiv je již známou klasikou, zebrovaný vzor přináší svěží alternativu. Značka Nina Ricci pracuje s černo-bílými pruhy v grafickém, místy až psychedelickém pojetí, které působí luxusně a vizuálně výrazně.