Slavná romantická filmová série, která odstartovala kariéru herečky Anne Hathaway (Ďábel nosí Pradu, Bídníci nebo Interstellar), se vrací s třetím dílem.
Další pokračování Deníku princezny se však bude muset obejít bez jedné ze svých největších hvězd.
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Andrews se do role Clarissy nevrátí
Kromě Hathaway byla nedílnou součástí série také Julie Andrews v roli Clarisse, královny regentky fiktivní Genovie a podporující babičky hlavní hrdinky Mii.
O čem je první díl
Výrazná postava, která Miu (Hathaway) připravuje na roli princezny a budoucí vládkyně země, se vrátila i ve snímku Deník princezny 2: Královské povinnosti. Oproti svému knižnímu protějšku byla mnohem jemnější, méně ironická a v zásadě pozitivní postavou.
Koneckonců Andrews se proslavila rolí Mary Poppins, a tak dává smysl, že její další mentorská figura u společnosti Disney byla podobně příjemná.
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Jenže Clarissu už v dalším filmu neuvidíme
„Nebudu v tom hrát,“ řekla herecká legenda v rozhovoru pro Today. „Příběh je trochu jiný a přiznám se, že nevím, jak se s tím popasují. Pro mě už je ale v tomhle pozdě. Je to příběh, který by měl pokračovat s princeznou Miou. Je to její příběh, ne můj.“
Příběh má patřit jen Mie
O tom, že se dalšího Deníku spíš nezúčastní, se herečka zmiňovala už v roce 2022, kdy byl třetí díl oznámen. Sama v rozhovorech uvedla, že jí tvůrčí tým roli opakovaně nabízel a že bylo těžké říci filmařům ne, nicméně cítila, že děj se rozvine mnohem lépe bez její účasti.
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„Mluvilo se o tom prakticky hned po druhém díle, ale já už jsem o dost starší. Stejně jako princezna nebo spíš královna Mia. Já si nejsem moc jistá, jak by to mohlo fungovat,“ prohlásila Andrews pro Access Hollywood.
Z princezny je královna
Byť je nepříjemné, že se nevrátí sympatická postava hraná charizmatickou herečkou, dají se argumenty Julie Andrews pochopit. Deník princezny začal jako příběh náctileté nesmělé hrdinky, před níž se otevřel nový svět, do něhož musela rychle dospět.
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Druhý snímek už ji představil o něco sebevědomější, nicméně stále bojující s problémy, které její role v monarchii přináší. Hathaway – a zřejmě i její postava – je nyní ve středních letech a třetí díl ji nejspíš postaví čelem k výzvám úměrným jejímu věku a postavení. V podstatě se před divákem vyvine z obyčejné dívky v sebevědomou a zkušenou královnu.
Najít v příběhu místo pro Clarissu, která se v mentorské poloze naopak výrazně neposouvá, by mohlo vypadat jako problém. Nehledě na to, že Andrews je nyní úctyhodných devadesát let. Je proto pochopitelné, že na hlavní roli v celovečerním rodinném trháku, takzvaném blockbusteru, už nemusí mít energii.