Deník princezny 3 přijde o jednu z největších hvězd. Kdo se nevrátí před kameru?

Metro.cz
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Mia se ve druhém díle stává dospělou a přijíždí do Genovie, aby se ujala trůnu. Podle starých zákonů se však musí nejdříve vdát. | foto: Walt Disney Studios

Devadesátiletá herečka Julie Andrews potvrdila, že se do role královny Clarissy v chystaném třetím díle Deníku princezny nevrátí. Podle svých slov cítí, že nový příběh by měl patřit především princezně Mie, která se mezitím posunula od nesmělé dívky až k sebevědomé královně. Více o chystaném filmu a důvodech, proč v něm Julie Andrews nebude, přináší redaktor webu Kinobox.cz Filip Šula.

Slavná romantická filmová série, která odstartovala kariéru herečky Anne Hathaway (Ďábel nosí Pradu, Bídníci nebo Interstellar), se vrací s třetím dílem.

Další pokračování Deníku princezny se však bude muset obejít bez jedné ze svých největších hvězd.

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Andrews se do role Clarissy nevrátí

Kromě Hathaway byla nedílnou součástí série také Julie Andrews v roli Clarisse, královny regentky fiktivní Genovie a podporující babičky hlavní hrdinky Mii.

O čem je první díl

  • Mia je studentka v San Francisku. Navštíví ji její přísná babička/královna. Mia je princezna.
  • Hrdinka následně prochází princeznovskými lekcemi, mění svůj vzhled a učí se vystupovat na veřejnosti.

Výrazná postava, která Miu (Hathaway) připravuje na roli princezny a budoucí vládkyně země, se vrátila i ve snímku Deník princezny 2: Královské povinnosti. Oproti svému knižnímu protějšku byla mnohem jemnější, méně ironická a v zásadě pozitivní postavou.

Koneckonců Andrews se proslavila rolí Mary Poppins, a tak dává smysl, že její další mentorská figura u společnosti Disney byla podobně příjemná.

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Jenže Clarissu už v dalším filmu neuvidíme

„Nebudu v tom hrát,“ řekla herecká legenda v rozhovoru pro Today. „Příběh je trochu jiný a přiznám se, že nevím, jak se s tím popasují. Pro mě už je ale v tomhle pozdě. Je to příběh, který by měl pokračovat s princeznou Miou. Je to její příběh, ne můj.“

Příběh má patřit jen Mie

O tom, že se dalšího Deníku spíš nezúčastní, se herečka zmiňovala už v roce 2022, kdy byl třetí díl oznámen. Sama v rozhovorech uvedla, že jí tvůrčí tým roli opakovaně nabízel a že bylo těžké říci filmařům ne, nicméně cítila, že děj se rozvine mnohem lépe bez její účasti.

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„Mluvilo se o tom prakticky hned po druhém díle, ale já už jsem o dost starší. Stejně jako princezna nebo spíš královna Mia. Já si nejsem moc jistá, jak by to mohlo fungovat,“ prohlásila Andrews pro Access Hollywood.

Z princezny je královna

Byť je nepříjemné, že se nevrátí sympatická postava hraná charizmatickou herečkou, dají se argumenty Julie Andrews pochopit. Deník princezny začal jako příběh náctileté nesmělé hrdinky, před níž se otevřel nový svět, do něhož musela rychle dospět.

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Druhý snímek už ji představil o něco sebevědomější, nicméně stále bojující s problémy, které její role v monarchii přináší. Hathaway – a zřejmě i její postava – je nyní ve středních letech a třetí díl ji nejspíš postaví čelem k výzvám úměrným jejímu věku a postavení. V podstatě se před divákem vyvine z obyčejné dívky v sebevědomou a zkušenou královnu.

Najít v příběhu místo pro Clarissu, která se v mentorské poloze naopak výrazně neposouvá, by mohlo vypadat jako problém. Nehledě na to, že Andrews je nyní úctyhodných devadesát let. Je proto pochopitelné, že na hlavní roli v celovečerním rodinném trháku, takzvaném blockbusteru, už nemusí mít energii.

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