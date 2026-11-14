Podle údajů Českého statistického úřadu připadaly v letech 2020 až 2024 na jednu sebevraždu ženy 4,1 sebevraždy mužů. Jedním z důvodů může být i to, že muži své trápení dlouho skrývají a pomoc vyhledávají neochotně.
Představa, že muž má být silný, soběstačný a poradit si za všech okolností sám, ve společnosti stále přetrvává. Přiznat psychické problémy pak může znamenat pocit selhání, ať už v roli partnera, otce, nebo živitele rodiny. „Žádost o pomoc mohou muži vnímat jako zpochybnění jejich identity. Psychická odolnost ale znamená i schopnost poznat, kdy vlastní síly přestávají stačit,“ říká psychiatr Matěj Kasal.
Deprese se může projevit podrážděností
Zatímco ženy mohou o svých potížích častěji mluvit prostřednictvím smutku, u mužů se deprese může projevovat také výbušností, pracovním přetěžováním, poruchami spánku nebo tělesnými obtížemi. Někteří se snaží nepohodu tlumit alkoholem či jinými návykovými látkami.
„Deprese nemusí znamenat vždy viditelný smutek. Někdy se projevuje tím, že muž nemá radost ze života, přestože v něm všechno zdánlivě funguje. Dál chodí do zaměstnání a plní své povinnosti, ale život se mu postupně redukuje na zvládnutí dalšího dne,“ upozorňuje Kasal.
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Varovnými signály mohou být ztráta zájmu o oblíbené činnosti, omezování kontaktu s blízkými, zhoršený spánek, beznaděj nebo pocit, že je člověk ostatním na obtíž. Samotný fakt, že muž dál pracuje a plní povinnosti, proto ještě neznamená, že je psychicky v pořádku.
Vyšší počet sebevražd u mužů nelze vysvětlit jedinou příčinou. Roli může hrát kombinace sociální izolace, návykových látek, dlouhodobého skrývání potíží a neochoty vyhledat pomoc. Riziková může být také ztráta zaměstnání nebo vztahu, zejména pokud muž odvozuje svou hodnotu především od pracovního úspěchu a schopnosti postarat se o druhé.
„Beze mě by vám bylo lépe“
Pozornost by měli blízcí věnovat také výrokům jako „Už to nemá cenu“ nebo „Beze mě by vám bylo lépe“. Nemusí automaticky znamenat rozhodnutí ukončit život, mohou ale signalizovat vážnou psychickou krizi.
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„Neměli bychom se obávat ani přímé otázky: Napadá tě někdy, že už nechceš žít? Takovou otázkou člověku myšlenky na sebevraždu nevnukneme,“ vysvětluje terapeutka Jiřina Přikryl Maršálková z Mindwell.
Důležité je naslouchat, nehodnotit a nezlehčovat pocity druhého. Pokud člověk sebevražedné myšlenky přizná, je potřeba zjistit, zda má konkrétní plán nebo prostředky k jeho uskutečnění. Podle míry rizika je nutné co nejdříve zajistit odbornou pomoc a nenechávat ho samotného.
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O tom, jak muži přistupují k vlastním emocím, přitom rozhoduje i výchova. Pokud chlapci od dětství slýchají, že kluci nepláčou a musejí si poradit sami, mohou si podobný přístup přenést do dospělosti. Listopadová iniciativa Movember proto vedle prevence rakoviny prostaty a varlat upozorňuje také na duševní zdraví mužů.