Když se hroutí stát, musí si občas pomoci sám. Ruská vláda proto už povolila, s časovým odstupem za Ukrajinou, aby si ochranu před drony a raketami zajišťovaly sami firmy. Což, jak se ukázalo, v Moskvě zřejmě moc nefungovalo a tamní rafinerie zásobující hlavní město palivem, vyhořela jako stoh slámy.
Opravil vjezd do vesnice a dostal pokutu
Po dronech jsou na řadě silnice. Ruská Duma navrhla, aby už nebylo „trestným činem“ samoopravování silničních komunikací. V Rusku se totiž stává, především po zahájení války, běžné, že než by soukromé osoby, ale i firmy, čekaly, až se státní správa rozhoupe a opraví díry a výmoly ve vozovce, zařizují si nejnutnější opravy vlastními silami.
Jenže to je podle stávajících ruských paragrafů nezákonné. Soukromá osoba může dostat pokutu od pěti do deseti tisíc rublů (1300 až 2600 korun), firma od 25 do 300 tisíc rublů (od 6500 korun do 78 tisíc korun).
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S návrhem na změnu přispěchala parlamentní skupina strany Noví lidé. Paragrafy totiž nerozlišují poškození komunikace a dobrovolnou opravu. Obojí je nepovolené. Poslanci argumentují praktickými případy.
V Astrachani například dostal podnikatel, kterého si obyvatelé najali k opravě silnice na jejich dvoře, pokutu 25 tisíc rublů.V Permském kraji dostal 70letý místní obyvatel pokutu pět tisíc rublů za zpevnění vodou podemletého úseku silnice a ve Vologodské oblasti potrestali muže pokutou za to, že vyspravil příjezdovou cestu do vesnice.
Bude svépomoc povinná?
Iniciátoři návrh obhajují tím, že pokud se lidé chopí vlastní iniciativy, jsou většinou rychlejší než státní organizace. Komentáře připojují na sociálních sítích i sami Rusové.
„Je to správný trend! Už brzy nám povolí, abychom si sami měnili potrubí, vyváželi odpadky a chytali zločince. Vždyť je toho tolik na práci!“ ironizuje aktivitu politiků instagramový uživatel madhyrax900.
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Naproti tomu uživatel engineership1 není optimista a připouští obavy. „Taky se ale může stát, že nám opravy silnic svépomocí stát nařídí jako povinnost.“