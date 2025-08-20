„Hlavně mějte deset tisíc kroků. To je základ.“ Přesně takové typy hlášek často slýcháme na internetu z úst influencerů či celebrit. Obecně téma selfcare a wellness na sociálních sítích poslední dobou významně trenduje. Je ale opravdu potřeba každý den chodit deset tisíc kroků okolo paneláku? Odpověď zní ne.
Klid na duši
Pravdou je, že počet denních kroků se opravdu stal jedním z nejčastěji sledovaných ukazatelů zdravého životního stylu. Magické číslo deset tisíc se objevuje v aplikacích, chytrých hodinkách i motivačních článcích. Nové studie však ukazují, že zdravotní přínosy nastupují už při výrazně nižších hodnotách a že mnohem důležitější než samotné číslo je kvalita, kontext a pravidelnost pohybové aktivity. Bourá tím mýtus a možná i přinese mnoha lidem klid na duši.
Chůze léčí
Efekt při čtyřech tisících
Výsledky studie publikované v časopise The Lancet ukazují, že zdravotní přínosy nastupují už při mnohem nižším počtu kroků, než je magických deset tisíc. Analýza více než 160 tisíc dospělých jedinců prokázala, že i sedm tisíc kroků denně vede k významnému snížení zdravotních rizik. Více se o nich dočtete v boxu vlevo.
Pozitivní efekt se přitom objevuje již u přibližně čtyř tisíc kroků denně, zejména u lidí, kteří byli dosud fyzicky neaktivní. Podle fyziologa Radima Šlachty číslo deset tisíc nepředstavuje žádnou magickou hranici. „Jako motivační pomůcka může sloužit dobře, ale rozhodně není univerzálně vhodná. Množství potřebného pohybu je vysoce individuální – závisí na věku, zdravotním stavu, fyzické kondici i životním stylu,“ říká Šlachta.
Zároveň dodává, že slepé následování předem daného čísla může vést k frustraci, nebo dokonce ke zdravotním komplikacím způsobeným například přetížením.
Prokazatelný přínos
Také Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělí věnovali týdně alespoň 150 minut pohybu ve střední intenzitě, případně 75 minut ve vyšší intenzitě. Pokud by se to převedlo na počet kroků, vychází to zhruba na pět až sedm tisíc denně – což je pro většinu lidí dosažitelný cíl s prokazatelným přínosem.
Chytré hodinky jako pomocná ruka?