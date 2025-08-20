Deset tisíc kroků denně je mýtus. Přínosy chůze nastupují už při menším počtu kroků

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  21:00
„Hlavně mějte deset tisíc kroků. To je základ.“ Přesně takové typy hlášek často slýcháme na internetu z úst influencerů či celebrit. Obecně téma selfcare a wellness na sociálních sítích poslední dobou významně trenduje. Je ale opravdu potřeba každý den chodit deset tisíc kroků okolo paneláku? Odpověď zní ne.
Fotogalerie2

Procházky jsou prospěšné zdraví. Nemusíte se ale bát, že by pět tisíc kroků denně nestačilo. | foto: ElongaMetro.cz

„Hlavně mějte deset tisíc kroků. To je základ.“ Přesně takové typy hlášek často slýcháme na internetu z úst influencerů či celebrit. Obecně téma selfcare a wellness na sociálních sítích poslední dobou významně trenduje. Je ale opravdu potřeba každý den chodit deset tisíc kroků okolo paneláku? Odpověď zní ne.

Klid na duši

Pravdou je, že počet denních kroků se opravdu stal jedním z nejčastěji sledovaných ukazatelů zdravého životního stylu. Magické číslo deset tisíc se objevuje v aplikacích, chytrých hodinkách i motivačních článcích. Nové studie však ukazují, že zdravotní přínosy nastupují už při výrazně nižších hodnotách a že mnohem důležitější než samotné číslo je kvalita, kontext a pravidelnost pohybové aktivity. Bourá tím mýtus a možná i přinese mnoha lidem klid na duši.

Chůze léčí

  • Už při sedmi tisících krocích denně se snižují rizika různých onemocnění. Studie publikovaná v časopise The Lancet ukázala, že o 25 procent klesá riziko kardiovaskulárních onemocnění.
  • Dále se o šest procent snižuje riziko nádorových onemocnění. O 38 procent klesá riziko rozvoje demence a o 22 procent se snižuje výskyt depresivních příznaků.

Efekt při čtyřech tisících

Výsledky studie publikované v časopise The Lancet ukazují, že zdravotní přínosy nastupují už při mnohem nižším počtu kroků, než je magických deset tisíc. Analýza více než 160 tisíc dospělých jedinců prokázala, že i sedm tisíc kroků denně vede k významnému snížení zdravotních rizik. Více se o nich dočtete v boxu vlevo.

Pozitivní efekt se přitom objevuje již u přibližně čtyř tisíc kroků denně, zejména u lidí, kteří byli dosud fyzicky neaktivní. Podle fyziologa Radima Šlachty číslo deset tisíc nepředstavuje žádnou magickou hranici. „Jako motivační pomůcka může sloužit dobře, ale rozhodně není univerzálně vhodná. Množství potřebného pohybu je vysoce individuální – závisí na věku, zdravotním stavu, fyzické kondici i životním stylu,“ říká Šlachta.

Zároveň dodává, že slepé následování předem daného čísla může vést k frustraci, nebo dokonce ke zdravotním komplikacím způsobeným například přetížením.

Spoluzakladatel společnosti Elonga Radim Šlachta

Prokazatelný přínos

Také Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělí věnovali týdně alespoň 150 minut pohybu ve střední intenzitě, případně 75 minut ve vyšší intenzitě. Pokud by se to převedlo na počet kroků, vychází to zhruba na pět až sedm tisíc denně – což je pro většinu lidí dosažitelný cíl s prokazatelným přínosem.

Chytré hodinky jako pomocná ruka?

  • Výsledky průzkumu European Health Behavior Survey ukazují, že technologie hrají v péči o zdraví Evropanů převratnou roli. Více než 80 procent uživatelů chytrých hodinek na sobě pozoruje pozitivní změny včetně zvýšené fyzické aktivity a zlepšení spánkových návyků.
  • Průzkum ukázal, že až 78 procent Evropanů vnímá souvislost mezi životním stylem a zdravím. Používání chytrých hodinek posouvá péči o zdraví na vyšší úroveň, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je motivace uživatelů k proaktivnímu sledování vlastního zdravotního stavu.
  • Dále 72 procent praktických lékařů by uvítalo, aby pacienti byli aktivněji informováni o svém zdravotním stavu. Na základě toho by pak dokázali lépe rozeznat, jakým příznakům mají věnovat pozornost a kdy už je vhodné se svěřit do rukou odborníků.
  • „V ordinaci stále častěji vidím pacienty, kteří přicházejí s daty ze svých chytrých hodinek. Někdy díky nim zachytíme varovné signály, jindy jen potvrdíme, že je vše v pořádku. Je to nástroj, který nám pomáhá být o krok napřed,“ potvrzuje Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR.
  • Za pět nejdůležitějších ukazatelů pro pravidelné sledování zdravotního stavu je obecně považován krevní tlak, hladina cukru v krvi, srdeční frekvence, saturace krve kyslíkem a EKG.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Deset tisíc kroků denně je mýtus. Přínosy chůze nastupují už při menším počtu kroků

„Hlavně mějte deset tisíc kroků. To je základ.“ Přesně takové typy hlášek často slýcháme na internetu z úst influencerů či celebrit. Obecně téma selfcare a wellness na sociálních sítích poslední...

20. srpna 2025

Liberec odhalí ve čtvrtek morový sloup, vytvořil ho před 56 lety Seifert

Nároží historické radnice v Liberci ode dneška doplňuje 2,5 metru vysoký morový sloup Mezník od sochaře, medailéra a restaurátora Jiřího Seiferta. Vedení města...

20. srpna 2025  18:37,  aktualizováno  18:37

V zooparku ve Zvoli, odkud uprchl lev, byla kontrola veterinářů, závěr není znám

Do zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud nedávno uprchl lev a policie ho zastřelila, dnes přijela kontrola ze Státní veterinární správy. Jak dopadla, zatím není...

20. srpna 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

Umělá inteligence zvládne běžné bankovní operace. Co když ale udělá chybu?

Jiřina Bohdalová uvěřila osobnímu bankéři, že nabízené obrazy jsou majetkem banky. „Lidský“ poradce ji ošálil a díla, pravděpodobně falza, neměla s bankou nic společného. Většina základních...

20. srpna 2025

Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...

20. srpna 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...

20. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

V Kuksu začal barokní festival Theatrum, do neděle nabídne na 50 představení

V Kuksu na Trutnovsku dnes odpoledne prvními představeními začal 24. ročník festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks. Do neděle 24. srpna...

20. srpna 2025  17:07,  aktualizováno  17:07

Při nehodě u Malšic na Táborsku dnes po poledni zahynul řidič osobního auta

Při nehodě u Malšic na Táborsku dnes po poledni zahynul pětačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Přejel do protisměru a následně se dostal mimo vozovku, kde...

20. srpna 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

Češi věří kohoutkové. V Praze ji pije 9 z 10 lidí, většina bez filtru

20. srpna 2025  18:44

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

20. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  18:39

Výstava k srpnu 1968 v Liberci připomíná horolezce a autora známé fotografie

Dvě osobnosti Liberce spojené se srpnovými událostmi roku 1968 připomíná komorní výstava, která dnes v tomto městě začala. Horolezec Jan Kyncl i fotograf...

20. srpna 2025  16:58,  aktualizováno  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.