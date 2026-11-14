Desítky kaprů za šest dní, ale vysněný obr nikde. Elitní kaprař popsal lov na Orlíku

Karel Kopeček
Karel Kopeček
Rybářský magazín   8:00
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Pavel Král a kapří mohykán z Orlíku | foto: ARCHIV P. K.

Čtrnáct záběrů za den, kapři z hloubky 23 metrů a souboj, při němž si myslel, že má na háčku životní úlovek. Elitní kaprař Pavel Král vyrazil na podzimní Orlík, kde nízká hladina odhalila skály a změnila podmínky rybolovu. Největší kapr výpravy nakonec nebyl tím nejcennějším. Jeden nádherný řádkový lysec mu totiž připravil zážitek, na který nezapomene.

Elitní český kaprař Pavel Král vyrazil na konci října k orlické přehradě, která mění podobu před očima. Voda nepřipomínala vodu, kterou rybáři znají z jara. Hladina výrazně poklesla, z vody vystoupily skály a kamenné zídky, které bývají jindy zatopené. Pro Krále další výzva. K Orlíku se vrací už 35 let a ví, že tady nelze spoléhat na jediný recept.

Na podzim jsou kapři hlouběji než na jaře

„Ten Orlík se ti mění před očima. Když tam přijedeš, hladina je pokaždé jinak a ty se tomu musíš přizpůsobit,“ vysvětluje Král. Na jaře loví ve skalnatých partiích třeba ve dvou metrech, kde slunce prohřívá kameny a okolní vodu. Na podzim se ale za kapry vydává mnohem hlouběji. „Největší hloubka, ze které jsem chytil kapra, byla třiadvacet a půl metru,“ říká.

Hledání hloubky bylo zásadní i na poslední šestidenní výpravě. Ryby byly aktivní téměř nepřetržitě. Král uvádí deset až čtrnáct ulovených kaprů za den, většinou v rozmezí osmi až dvanácti kilogramů. „Nebyl problém udělat čtrnáct patnáct záběrů za den. Paradoxně jsem chytal na jeden prut, druhý jsem neměl čas ani obsluhovat,“ popisuje tempo lovu.

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Jak přelstít ty menší

Pro řadu rybářů by takový výsledek představoval splněný sen. Král však přijel s jiným cílem: chtěl mezi početnými záběry najít většího, zkušenějšího kapra. A právě to se ukázalo jako nejtěžší úkol. „Malá ryba je pro mě na Orlíku osm až deset kilo,“ usmívá se. Leckterý kaprař by takové označení slyšel nerad. Jenže na Orlíku podle něj tato velikost často bere nástrahu jako první.

Břehy Orlíku jsou odhalené a skýtají zajímavé pohledy.

Proto zkoušel omezit atraktivitu montáže. Při krátké jednodenní vycházce by klidně sáhl po plovoucí nástraze nebo „panáčkovi“, tedy kombinaci potápivé a plovoucí kuličky. Na šestidenní výpravě ale postupoval opačně. Začal s kuličkou o průměru 24 milimetrů, pokračoval dvěma čtyřiadvacítkami a nakonec nastražoval dokonce dvě třicetimilimetrové kuličky.

Cílem bylo vyřadit záběry menších, rychlejších kaprů. Ani velká sousta ovšem nepřinesla očekávanou selekci. „Stejně mi to nepomohlo. Záběry jsem měl dál,“ přiznává Král. Zkoušel také různé hloubky. „Začneš třeba ve čtyřech metrech a posouváš to, dokud se nedostaneš na nějakou lepší sortu,“ vypráví. Tentokrát se přes množství chycených ryb k vysněné velikosti nepropracoval. „Ale zachytal jsem si perfektně,“ říká. Na rybaření ho nelákají jen kilogramy. Cení si klidu, podzimní přírody a soubojů, které mají na hluboké přehradě úplně jinou podobu než na mělkém rybníku. „Jsou tam strašně bojovné ryby. Taháš je z dvaceti metrů,“ říká.

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Souboj se starým pardálem

Jedna ryba mu přesto utkvěla v paměti víc než ostatní. Nádherný řádkový lysec s neobvyklým rozložením šupin mu připravil souboj, při němž dlouho netušil, co má na druhém konci vlasce.

„Myslel jsem si, že tam mám fakt starého pardála, nějakou bombu,“ vzpomíná. Kvůli kaprovi vyrazil na vodu a zdolávání podle jeho slov trvalo nejméně půl hodiny. Ryba se nevzdávala. Když ji konečně spatřil, bylo jasné, že největší hodnotu tentokrát nebude mít číslo na váze. „Byl jsem šťastný, protože ryba to byla vážně nádherná. To bylo víc než její menší váha.“ Starý lysec s charakteristickými šupinami pro něj byl důkazem, že kaprařina není soutěž o nejtěžší fotografii. Některé úlovky se zapisují do paměti silou souboje, vzhledem a příběhem.

Méně vody, více rybářů

Nízká hladina přináší na Orlíku problém: ryby i rybáři se koncentrují na menším prostoru. Z horních částí Vltavy a Otavy, kde voda ustoupila, se část rybářů přesouvá níž k přehradě. Najít volné a dobré místo tak může být těžší než najít samotné kapry. „Když ta voda šla dolů, koncentrace kaprů je daleko větší, než když se Orlík rozleje do plného stavu,“ říká Král. Vysoký tlak podle něj dopadá i na ryby, které si prakticky nemají kde odpočinout. Přitom právě Orlík v posledních letech podle jeho zkušeností dorostl v mimořádně zajímavý kaprařský revír.

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Velkou zásluhu připisuje rybářům, kteří úlovky pouštějí zpět. Říká, že rybáři koukali, když jejich kolega kapry pouštěl. V současné době mají podle Krále k rybám vztah. Zároveň upozorňuje, že stejný respekt si zaslouží i břehy a okolní lesy. Odpadky a nepořádek po návštěvnících podle něj kazí zážitek všem.

Výprava tak nemá příběh jediného rekordního kapra. Má něco jiného: desítky záběrů, experimenty s velkými nástrahami, ryby vytažené z velké hloubky a připomínku, že i na známé vodě se musí člověk stále učit. „Na tom kilometru, kam jezdím, bych mohl sedět do konce života, a stejně ho neprochytám,“ říká Pavel Král. A právě proto se na orlickou přehradu znovu vrátí.

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