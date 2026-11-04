Úsměv 3 chystá další dávku hrůzy. Za kameru usedne zkušený hororový režisér

Metro.cz
Kinobox   18:00
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Lukas Gage ve filmu Úsměv 2 (2024)

Lukas Gage ve filmu Úsměv 2 (2024) | foto: © Paramount Pictures

Lukas Gage ve filmu Úsměv 2 (2024)
Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Z filmu Hellraiser
Lukas Gage ve filmu Úsměv 2 (2024)
5 fotografií
Jedna z nejděsivějších současných hororových sérií se dočká třetího pokračování. Tentokrát ale za kameru usedne režisér nového Hellraisera David Bruckner, který vystřídá dosavadního tvůrce Parkera Finna. Fanoušci se tak mohou těšit na novou tvůrčí dvojici i další dávku mrazivých úsměvů. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu Kinobox.cz.

Ne pokaždé vám úsměv zajistí velké příležitosti a zářnou budoucnost. Kdo se šklebí od ucha k uchu v dvoudílné filmové sérii Úsměv, toho čeká pouze značně násilná smrt vlastní rukou.

Parker Finn natočil dva vrcholně znepokojivé horory se slušnou finanční odezvou, ale protože momentálně pro Paramount vytváří očekávaný remake evropské vyšinutosti Posedlost z roku 1981, jeho rozšklebenou ságu převezme zkušenější žánrový kolega. Úsměv 3 natočí David Bruckner (nový Hellraiser) podle scénáře Nicka Antoscy (Paroží).

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Od terapeutky až k popové hvězdě

Úsměvy nás zatím v kinech zmrazily v letech 2022 a 2024, přičemž Finn pokaždé vyprávěl samostatné děsivé příběhy. Jednička, která v tichosti expandovala do velkého počtu globálních kin, nám představila terapeutku sužovanou zabijáckými halucinacemi a lidmi, kteří si nepochopitelně sahají na vlastní život – to ale až poté, co jim tvář ztuhne v tom nejneupřímnějším strnulém úsměvu. Druhý díl se vydal na popovou tour s fiktivní zpěvačkou poté, co originál v kinech utržil přes 200 milionů dolarů. Naomi Scott v něm ztvárnila pěveckou hvězdu, kolem níž se rovněž vyrojí nevysvětlitelné, matoucí a vysmáté události.

Lukas Gage ve filmu Úsměv 2 (2024)
Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Z filmu Hellraiser
Lukas Gage ve filmu Úsměv 2 (2024)
5 fotografií

Ačkoli dvojka nevydělala tolik jako předchůdce, pořád šlo o nádherný nízkorozpočtový výsledek. Finn podepsal s Paramountem dohodu o exkluzivní spolupráci, kterou zatím bude naplňovat trochu jinak. Pro nově nejmocnější hollywoodskou společnost Skydance, která pohltila už i Warner Bros., natočí svou verzi Posedlosti s Callumem Turnerem a Margaret Qualley – nemluvíme přitom o letošním Obsession, nýbrž o evropské klasice Possession, v níž roku 1981 propadali šílenství Sam Neill a hlavně Isabelle Adjani.

Nový režisér, zkušený hororový tým

Paramount se ovšem nechce přestat smát a pro třetí Úsměv naverboval Davida Brucknera, jenž s hororem dávno srostl. Netflix před devíti lety provětral znepokojivým závanem Lesního rituálu, načež natočil povedený Temný dům s Rebeccou Hall a také zajímavý reboot Hellraisera. Momentálně je tedy žádaným zbožím, bude pracovat se Sydney Sweeney na hororu The Caretaker a připravuje také vlastní verzi kultovního Slizu. Scénář k Úsměvu 3 mu přitom napíše Nick Antosca, jenž naposledy dělal na minisérii Mys hrůzy a přispíval také televiznímu Hannibalovi.

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Čekání na další úsměv

To je zkrátka moc dobrý tandem na to, aby někdo hořekoval nad Finnovým odchodem od sledované hororové ságy. Obě dosavadní části Úsměvu to loni dotáhly vysoko v aktualizovaném žebříčku nejděsivějších hororů všech dob britské společnosti BroadbandChoices, a přestože o třetím dílu se toho zatím mnoho neví, zveřejněné tvůrčí zastoupení naznačuje, že výroba započne už brzy.

Čekání zkrátí samotný Finn, jehož Posedlost do kin vstoupí v červnu příštího roku.

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