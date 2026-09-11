Rodiče, zapomeňte na dokonalý program. Děti chtějí hlavně být chvíli s vámi

David Halatka
David Halatka
  8:27
Sledovat Metro na Googlu
Společné hrátky s legem Duplo

Společné hrátky s legem Duplo | foto: LEGO

Lego Duplo, stavebnice pro nejmenší
Maminky, zkuste občas „vypnout“ Ocení to i vaše dítě.
Lego Duplo, zábava pro děťátko i rodiče
Lego Duplo
5 fotografií
Společná hra má být radost, ne další položka na nekonečném seznamu rodičovských povinností. Přesto si mnoho maminek a tatínků láme hlavu, jestli si s dětmi hrají dost, správně a dostatečně „progresivně“. Odborníci ale připomínají jednoduchou věc: dítě nepotřebuje dokonalý program.

Místo spontánně stráveného času rodiče řeší, zda si s dítětem hrají dostatečně, správně a jestli ho při tom také dost rozvíjejí. Svou roli v tom mohou hrát i sociální sítě, které často vytvářejí dojem, že existuje jeden univerzální návod na dokonalé rodičovství.

„Každá rodina ale funguje jinak a právě rodiče znají své dítě nejlépe,“ připomíná psychoterapeutka, mentorka a lektorka Kateřina Trávníček. Dítě podle ní nepotřebuje bezchybně naplánovaný den ani rodiče, kteří nikdy neudělají chybu. Důležité je být spolu skutečně přítomní.

Maminky, zkuste občas „vypnout“ Ocení to i vaše dítě.

Právě na tento tlak reaguje iniciativa LEGO Půlhodinu pro rodinu, která vrací pozornost k něčemu mnohem jednoduššímu – ke společně strávenému času.

Hra není další úkol na seznamu

Výsledky české části studie LEGO Play Well 2026 ukazují, že rodiny, které si společně hrají více než pět hodin týdně, vykazují vyšší míru štěstí než ty, které společné hře věnují méně než dvě hodiny týdně. Zatímco u první skupiny uvedlo vyšší míru štěstí 45 procent respondentů, u druhé to bylo 28 procent.

Víc barev, vrstev i vzorů. Autumn maxxing ovládne letošní podzimní módu. O co jde?

Studie zároveň ukázala, že české rodiny tráví společnou hrou méně času, než je mezinárodní průměr. Podle iniciativy přitom není potřeba dítě neustále zabavovat ani vymýšlet složité rozvojové aktivity. I půlhodina společné hry může podpořit jeho rozvoj a zároveň posílit vztahy v rodině.

Nejde navíc jen o množství času. Devět z deseti rodičů ve studii souhlasilo s tím, že hra usnadňuje komunikaci mezi rodičem a dítětem. Pomáhá dětem porozumět světu a otevírá prostor pro rozhovory o věcech, které jsou pro ně důležité.

Lego Duplo, stavebnice pro nejmenší

Stejný podíl rodičů vnímá hru jako způsob, jak rozvíjet dětské sebevědomí, komunikaci, tvořivost nebo schopnost řešit problémy a učit se z vlastních chyb.

Někdy stačí si prostě přisednout

Psycholog a psychoterapeut Tomáš Kvapilík připomíná, že hra je pro děti jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak poznávat svět.

Mohou něco postavit, rozebrat, změnit pravidla nebo si prostřednictvím hry přehrát situace, kterým ještě úplně nerozumějí.

Naked Attraction se vrací. Druhá řada přidá známé tváře, mnohem více žen a charitu

Pro rodiče je to zároveň příležitost dítě chvíli pozorovat. Bez nutnosti ho opravovat nebo směřovat k předem určenému výsledku. „Někdy stačí přisednout si, přijmout jeho nápad a chvíli být součástí jeho světa,“ říká Kvapilík.

Jak vlastně funguje malý předškolák

Mezi prvním a třetím rokem se rychle mění způsob, jakým dítě vnímá svět, komunikuje i zapojuje fantazii. Jednotlivé věkové hranice je ale potřeba brát orientačně. Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem.

Jeden až dva roky: Svět se zkoumá rukama

Dítě se učí hlavně vlastní zkušeností. Něco shodí, otevře, zmáčkne, rozebere – a sleduje, co se stane.

Češi chtějí v přírodě pohodlí. Do stanů míří nafukovací nábytek i klimatizace

Opakování mu pomáhá pochopit jednoduché souvislosti. Když strčí do věže, spadne. Když něco pustí, ozve se zvuk.

Rychle se rozvíjí také porozumění řeči. Kolem jednoho roku dítě reaguje na jednoduché pokyny a první slova. Přibližně od 18 měsíců se jeho slovní zásoba výrazně rozšiřuje a kolem druhého roku začíná spojovat slova do krátkých vět. Dlouhé vysvětlování ale zatím nemá velkou šanci. Dítě lépe chápe gesto, pohyb nebo konkrétní ukázku.

Zároveň v něm sílí touha dělat věci samo. Ve hře proto ocení hlavně činnosti, při kterých může sahat, přenášet, skládat, stavět, bourat, otevírat a zase zavírat.

Lego Duplo, zábava pro děťátko i rodiče

Dva až tři roky: Přichází slavné „já sám“

Dítě si stále více uvědomuje, že může něco chtít, odmítnout nebo ovlivnit. Situace ale zatím vnímá hlavně ze svého pohledu a jen obtížně chápe, že druhý člověk může věci prožívat jinak.

Slovní zásoba roste rychleji než schopnost zvládat silné emoce. I dítě, které už hodně mluví, proto nemusí umět popsat frustraci nebo se samo uklidnit.

Český Sherlock Holmes? Oldřich Pinkas učil četníky využívat otisky, stopy i služební psy

Učí se hlavně napodobováním a opakováním. Není proto divu, že chce znovu a znovu stejnou pohádku nebo stejný herní scénář. Do hry také stále výrazněji vstupuje fantazie. Kostka může být telefonem, banán autem a plyšák může úplně vážně potřebovat uložit ke spánku.

Kolem tří let: Hra už vypráví příběhy

Dítě začíná vytvářet delší scénáře a prostřednictvím hry si přehrává situace, které zná z běžného života. Figurky chodí k lékaři, odcházejí do školky, starají se o miminko, hádají se nebo mají vztek.

Fantazie a realita přitom ještě nejsou zcela oddělené. I smyšlený příběh tak může dítě prožívat velmi intenzivně.

Kolem třetího roku už dokáže chvíli postupovat podle jednoduchého plánu nebo pravidla a více se zapojuje do společné hry. Spolupráci, čekání, dělení se nebo řešení sporů se ale stále teprve učí.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: rodina, LEGO

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace byly v obou směrech

ilustrační snímek

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace...

12. září 2026  13:32,  aktualizováno 

O prohlídky rekonstruovaného areálu Bekon byl v Hrádku nad Nisou velký zájem

ilustrační snímek

O prohlídky rekonstruovaného areálu bývalé textilky Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku byl dnes velký zájem. Lidé byli zvědaví hlavně na nový Dům sportu,...

12. září 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Palačovská spojka se otevřela cyklistům. Klíčové spojení Valašska s dálnicí je skoro hotové

ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům,...

Obyvatelé Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se dnes mohli poprvé projít a projet po nové silnici I/35 u Valašského Meziříčí. Klíčová cesta, tzv. Palačovská spojka, přivede řidiče...

12. září 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu

Řidič BMW u Přerova nezvládl zatáčku. Zranění jsou dva mladí lidé. (12. září...

Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd zatáčkou a skončil v příkopu. Zaklíněného muže museli hasiči ze zdemolovaného vozu vyprostit, do...

12. září 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zrušila bych politické trafiky, říká kandidátka. Chce změnit fungování Prahy 6

Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09)

Zrušit politické trafiky, posílit odborníky na rozvoj města a udělat z Prahy 6 místo, kde si bydlení udrží i běžná rodina. Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09) v rozhovoru...

12. září 2026

Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.

Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po...

12. září 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Muže středního věku záchranáři po pádu z kola na Hodonínsku museli resuscitovat

ilustrační snímek

Muže ve středním věku museli dnes po pádu z kola v Tasově na Hodonínsku resuscitovat záchranáři. V kritickém stavu a za stálé resuscitace ho převezli...

12. září 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Krnovu uleví další obchvat, stát už na miliardovou silnici hledá stavebníka

Vizualizace západního obchvatu Krnova – jedna z plánovaných křižovatek

Po jihovýchodu také západ. Příští rok začne v Krnově růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní tranzitní dopravu mimo zástavbu. Propojí silnice I/45 a I/57 a auta od...

12. září 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Karlovice chtějí spojit protipovodňovou ochranu s novým veřejným prostorem

ilustrační snímek

Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila v září 2026 studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného...

12. září 2026  13:35,  aktualizováno  13:35

Zakázali nám choreo před Slavií, tvrdí Tepličáci. Policie to obratem popřela

ilustrační snímek

Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií plošně zakázala choreografii. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým...

12. září 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

12. září 2026  14:02

Ostrava bude potřetí hostit přehlídku ochotnického divadla, nabídne čtyři hry

ilustrační snímek

Čtyři představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotníci na prknech v ostravském kulturním domě K-Trio. Třetí ročník...

12. září 2026  12:20,  aktualizováno  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet