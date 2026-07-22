Přestáváme sledovat realitu, propojujeme se s okolním světem jen přes internet. Omezujeme si vlastní slovní zásobu. Jsou země, kde to už začínají vnímat jako ohrožení mezilidské komunikace a vztahů.
První do toho šlápli v zemi galského kohouta. Francouzský Senát schválil zákon, který zakáže dětem mladším 15 let zakládat účty na sociálních sítích. Pokud návrh definitivně potvrdí i dolní komora parlamentu, začne platit od 1. září. Platformy budou muset ověřovat věk uživatelů a během čtyř měsíců zrušit účty nezletilých.
Ověřování věku, zákaz mobilů ve školách
Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systémů ověřování věku. Zahrnuje i zákaz mobilních telefonů na středních školách. Podobná pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích v současnosti připravuje zhruba desítka evropských zemí, včetně Španělska a Dánska.
|
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Kvůli Odyssee zaplnili IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Také v Česku se už delší dobu na toto téma diskutuje. Tady se zatím debatuje především o používání mobilních telefonů ve školách. Vláda tento týden podpořila návrh zákona o plošném zákazu využívání telefonů ve školách.
Regulace by měla začít platit od září 2027. Podle zakladatelky iniciativy Digibalanc Michaely Mlíčkové Jelínkové, která se zabývá vlivem technologií na vývoj dětí, jde o krok dobrým směrem.
„Jsem ráda, že už se to stalo. Pevně doufám, že se regulace, které je v nějaké podobě standardem už ve všech zemích Evropské unie i mnoha vyspělých zemích ve světě, nestane obětí politických šarvátek, protože jde především o zdraví dětí. Je to téma, na kterém se shodnou dokonce i politici v USA: smartphony do škol nepatří a je potřeba je regulovat,“ připomíná Mlíčková Jelínková.
|
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Závislost na hrách, přístup k pornu
Výhrady vůči mobilům směřují i kvůli nekontrolovanému přístupu dětí a mladistvých třeba k pornografickým webům, nebo k hracím platvormám, které následně vyvolávají až dětskou patologickou závislost na hraní.
České školy už delší dobu nastavují vlastní pravidla pro použití telefonů. Někde je musejí žáci odevzdat po příchodu do budovy, jinde je odebírají ve třídách.
|
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
V minulosti byly velké výhrady proti mobilům ve škole i proto, že děti na ně natáčely učitele v nelichotivých situacích, prostřednictvím videí zešměšňovaly a šikanovaly spolužáky na sociálních sítích.
V Česku se letos pro zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let vyslovili prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Řada členských států EU přitom volá po jednotném evropském přístupu k celé problematice.
Podle francouzských úřadů tráví každý druhý teenager na chytrém telefonu dvě až pět hodin denně. Prosincová statistika uvádí, že chytré telefony k přístupu na internet denně používá zhruba 90 procent dětí ve věku 12 až 17 let, přičemž 58 procent z nich je využívá i k přístupu na sociální sítě.
Otevřený dopis
Jak ale omezení mobilů ve školách prakticky řešit? Zatímco některé školy volí vlastní pravidla, jiné hledají technická řešení, která dětem telefony během výuky zpřístupní až po skončení vyučování. Jedno z nich popisuje v otevřeném dopise předseda školské rady základní školy v Praze Martin Barták.
Vážené ředitelky, ředitelé, členové školských rad a rodičovských spolků,
jsem předsedou školské rady základní školy v Praze, rodičem a občanem, který usiluje o to, aby prostředí základních škol bylo bezpečné, umožňovalo dětem a mladým lidem soustředěné vzdělávání a pedagogům klid na kvalitní výuku.
Negativním faktorem, který má zásadní vliv na atmosféru ve Vaší škole, jsou zejména mobilní telefony — ovlivňují soustředěnost dětí, znesnadňují pedagogům efektivní práci, brání rozvíjení přirozených komunikačních schopností žáků, jsou zdrojem kyberšikany a častou příčinou psychických problémů dětí.
OffBoxy jsou praktickým vybavením školy, které elegantně řeší bezpečné uložení mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení žáků po celou dobu jejich pobytu ve škole, aniž by jejich začlenění do školního řádu přidalo práci a zodpovědnost Vašim zaměstnancům.
Prostřednictvím projektu Soustředěná škola Vám chci představit praxí ověřené řešení, jehož hladká implementace, umírněná finanční náročnost a promyšlená komunikační strategie pomohly naší škole s pozitivní proměnou klimatu. Vše v souladu s novou Metodikou k nastavování pravidel používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení, kterou vydalo MŠMT.
Pokud řešíte, jak se s problematikou mobilních telefonů ve Vaší škole vypořádat, jsem Vám plně k dispozici. Velmi rád Vás osobně, nebo skrze online video-call zasvětím do všech aspektů této strategické implementace OffBoxů do života naší školy a pomohu s její implementací i ve Vaší škole.
Martin Barták, předseda školské rady, rodič a občan