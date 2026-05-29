Dračí příběhy od autora Jana Tkáče kombinují klasické čtení s QR bonusy, díky kterým děti hledají další informace o hrdinech, místech či výletech v Beskydech. Mobil tak neslouží jen k pasivnímu sledování videí, ale stává se součástí dobrodružství. „Díky tomuto přístupu se dračí dobrodružství stalo velice oblíbené,“ popisuje Jitka Ládrová, která stojí za projektem Dračí velvyslanci. Ten funguje jako charitativní iniciativa spojená s knižní sérií Kroniky beskydských draků.
Úspěch zmiňované série je podle nakladatelství obrovský. Nejnovější crowdfundingová kampaň na Doniu vybrala cílovou částku za pouhých 12 hodin a během prvního týdne si lidé objednali přes tři tisíce knih. Od loňského startu projekt oslovil více než 30 tisíc rodin.
Knihu si musí děti samy vypátrat
Velkou popularitu si získal i netradiční způsob předávání knih. Některé balíčky totiž nekončí v zásilkovně ani na poště. Děti musí svůj dračí poklad najít v beskydské přírodě podle GPS souřadnic a indicií.
Právě propojení čtení, pohybu a rodinných výletů je podle autorů jedním z hlavních důvodů úspěchu. „Dračí příběhy nemusejí začínat ani nekončit na papíře, ale mění čtení v rodinný zážitek,“ říká Ládrová.
Projekt navíc cílí i na rodiče, kteří hledají dostupný program pro děti. Kromě knih vznikly v Beskydech také volně přístupné dračí trasy podporované Moravskoslezským krajem.
Na Den dětí startuje dračí charita
Právě 1. června odstartuje také charitativní výzva Staňte se Dračím velvyslancem. Za každých sto prodaných knih věnuje nakladatelství deset výtisků školám, knihovnám nebo znevýhodněným rodinám.
Obdarované školy, školky, knihovny či znevýhodněné rodiny přitom nominují sami čtenáři – a ti pak knihy také osobně doručí. Výtisk na dobrou věc jim přijde spolu s jejich objednávkou. Pomoc je tak adresná a díky osobnímu předání získávají děti ke knize pozitivní vztah od samého začátku.
Loni se díky akci rozdalo téměř 230 knih. Letos má být počet ještě vyšší. Více informací zjistíte na crowdfundingové webu projektu.