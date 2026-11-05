Ženy jedou v několika „kariérních“ rovinách. I když se už současní muži zapojují do starostí o chod domácnosti znatelně víc než lidé v minulém století, provoz mnoha rodin je závislý na ženské aktivitě. Kategorie žen mezi 35 a 64 lety si ale k práci a péči o své děti často přibírá i starost o rodiče. Své vlastní nebo rodiče svého partnera.
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Ne nadarmo lidé pečující o děti i rodiče v důchodovém věku získali pojmenování „sendvičová generace“. Ti, kdo o rodiče pečují, jim věnují v průměru 18 hodin měsíčně a dvě třetiny z nich rodičům přispívají i finančně. Na ženy přitom z tohoto měsíčního množství hodin jich připadá téměř dvacet, na muže necelých patnáct.
Přispívají, ale počítají do budoucna s příspěvkem
Péče má ale i svou cenu: každému třetímu (34 procent) pečujícímu o rodiče zasahuje do kariéry, ženám častěji než mužům. Čtvrtina sendvičové generace současně počítá s tím, že bude ve stáří sama potřebovat finanční pomoc od svých dětí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Generali penzijní společnosti.
Lide „mezi“
Sendvičová generace v Česku tvoří 38 populace ve věku 35 až 64 let a polovina je ve věku 45 až 54 let. „Do některé z forem péče o seniory se zapojuje 60 procent z nich. O vlastní rodiče osobně pečuje 48 procent, o rodiče partnera 23 procent, o prarodiče osm procent a 13 procent o další příbuzné, známé či sousedy,“ upřesňuje některé detaily průzkumu Jana Zelinková, generální ředitelka Generali penzijní společnosti.
Zajímavý rozdíl v hodnocení toho, co se pokládá za pomoc a co ne, přinesly údaje od těch „sendvičových“ i od těch, kteří jsou objektem péči a pomoci. Blanka Jakůbková z firmy zajišťující průzkumy pro to má jasné vysvětlení. „Senioři se k pomoci ze strany svých dětí moc nepřiznávají. Ne proto, že by se snad styděli, ale například návštěvu svých dětí jednou týdne nechápou jako péči, ale jako běžný kontakt,“ vysvětluje Brousil.
Kdo na to nemá, ten si to musí odmakat
Výrazné rozdíly panují v oboustranné generační péči mezi rodinami podle jejich celkových příjmů. Pokud domácnost disponuje zhruba 35 tisíci korunami měsíčně, stráví kontaktem nebo péčí o starší rodiče v průměru více než 31 hodin měsíčně. Rodina, jejíž příjem je za měsíc šedesát tisíc a více, je přesně na polovině.
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Důvod? Může část péče zaplatit. Bez ohledu na finanční situaci všichni přiznávají, že sendvičový život jim přináší nedostatek času, psychický stres a někdy i fyzické vyčerpání. Kvůli péči o rodiče si pečující berou dovolenou nebo neplacené volno, případně přicházejí o část příjmu.
Někdy přilepšují vnoučatům, někdy dotují děti
Je běžné, že vnuci při návštěvě prarodičů dostanou něco na přilepšenou, v Česku je to obyčej a prarodiče to dělávají rádi. Jsou ale i opačné situace, kdy rodiče senioři nepřilepšují vnukům při studiích, ale vydržují jejich sendvičové rodiče, své děti, byť už se jedná o dospělé mezi 40 až 60 lety. Finanční podporu dětem přiznalo v průzkumu 11 procent seniorů.
Tato pomoc se někdy odehrává ve formě příspěvku na hypotéku, ale někdy za ně platí dluhy a přispívají na vybavení jejich domácnosti, místo toho, aby šly finance od dětí k nim.