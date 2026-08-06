Mezi finalisty uspěly třeba brněnské Klimatické zahrady Lipky, které učí děti prostřednictvím praktických úprav školních zahrad reagovat na dopady klimatické změny. Žáci navrhují a realizují opatření, jako jsou květnaté louky, výsadba stromů nebo systémy na zadržování dešťové vody. Do programu se během dvou let zapojilo přes 700 žáků z 30 škol v osmi krajích.
Druhým moravským finalistou je obec Ratiboř na Vsetínsku. Ta dlouhodobě investuje do obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s dešťovou vodou, obnovy krajiny i chytrého nakládání s odpady. Obecní fotovoltaiky ročně vyrobí kolem 130 MWh elektřiny, budovy využívají zbytkové teplo z kuchyně a obyvatelé jsou motivováni k důslednému třídění odpadu.
Ve finále jsou letos také projekty Enress zaměřený na recyklaci plastů a pneumatik, bylinná farma Květomluva z Valašska a technologický projekt UpGreen, který pomocí satelitních dat pomáhá městům pečovat o stromy. Hlasování veřejnosti potrvá do konce srpna, vítěz bude vyhlášen 5. září na E.ON Ekofestivalu v Českých Budějovicích.