O bezprostřední dětské duši napsal už Hans Christian Andersen v pohádce Císařovy nové šaty. Nedospělý člověk říká pravdu do očí, ale taky dokáže pomoci, aniž by čekal, že z toho něco bude mít.
„Hrdiny nemusí být jen dospělí, mohou jimi být i děti. Takové příběhy bychom měli připomínat nejen mladým lidem, ale i dospělým. Jsou jich desítky, možná stovky, a proto je správné a záslužné ukazovat, že děti mohou být příkladem svým vrstevníkům i dospělým.“ To slyšeli nositelé takových příběhů osobně od prezidenta Petra Pavla, když si letos přebírali ocenění za Dětský čin roku.
|
Projekt Dětský čin roku hledá malé hrdiny. Zapojily se také známé tváře
Chtěla si sáhnout na život
Někdy nemusí nikdo skákat do ledové vody a zachraňovat tonoucího. Stačí „jen“ všímat si pozorně lidí kolem sebe a nemávnout nad nimi rukou. „Při jedné narozeninové oslavě se nám spolužačka Květa, kterou jsme až do té doby brali jako pohodovou, svěřila, že to doma není úplně v pořádku,“ vzpomíná čtrnáctiletá Markéta z Lepařova gymnázia v Jičíně. Květa nenacházela pochopení u rodičů, dokonce ji bili. To byl důvod, proč uvažovala i o dobrovolném odchodu ze života. Spolužáci se odhodlali oslovit třídní učitelku a seznámit ji s Květiným trápením. „Paní učitelce jsme řekli, že se Květa sebepoškozuje a rodiče ji bijí. Paní učitelka poté uspořádala schůzku i s rodiči, kde se všechno vyřešilo a objasnilo,“ uzavírá Markéta šťastný konec příběhu.
|
Etiketa není pravidlo, ale cesta k lepším vztahům i osobnímu stylu, říká etiketonaut Daniel Šmíd
Pomáhají dvaadvacet let
„Máme za sebou 21 ročníků plných inspirativních příběhů, které dokazují, že dětem není lhostejné, co se děje kolem nic,“ říká Jan Krejčíř, předseda správní rady Nadační fondu Dětský čin roku.
Projekt Dětský čin roku pořádaný stejnojmenným nadačním fondem pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrátu hlavního města Prahy vznikl již v roce 2004.