Jednou z nejdůležitějších změn je zachování současného nároku na finanční kompenzaci při zpoždění letu delším než tři hodiny. Parlament tak odmítl dřívější návrhy na prodloužení této hranice. Výše odškodnění se nemění – cestující budou mít i nadále nárok na 250 eur u letů do 1 500 kilometrů, 400 eur u delších letů v rámci EU a dalších letů do 3 500 kilometrů a 600 eur u nejdelších tras.
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Letecké společnosti se budou moci placení kompenzace vyhnout pouze tehdy, pokud zpoždění nebo zrušení letu způsobily mimořádné okolnosti, které nemohly ovlivnit. Patří mezi ně například přírodní katastrofy, války, nepříznivé počasí, neukáznění cestující nebo stávky letištních či letových navigačních služeb. Povinnost postarat se o cestující jim ale zůstává i v těchto případech, to zahrnuje občerstvení každé dvě hodiny čekání, jídlo po třech hodinách a v případě potřeby při výrazných zpožděních i přenocování (v délce až tří nocí, je-li zrušení letu mimo kontrolu letecké společnosti).
Rychlejší cesta k odškodnění
Nová pravidla mají zjednodušit také samotné vyřizování náhrad. Cestující, kteří místo přesměrování zvolí vrácení peněz, mají být odškodněni automaticky. Ti, kteří využijí náhradní spoj, dostanou nejpozději do čtyř dnů po skončení cesty informace o tom, jak o kompenzaci požádat.
Na podání žádosti budou mít devět měsíců a letecká společnost bude muset do 30 dnů nárok buď vyplatit, nebo zdůvodnit jeho zamítnutí. Informace přitom nebude možné podmiňovat registrací, vytvořením účtu ani instalací mobilní aplikace.
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Ceny letenek budou přehlednější
Další změna se týká samotného prodeje letenek. Aerolinky, prodejci i internetové vyhledávače budou muset už na začátku rezervace zobrazovat cenu včetně příručního zavazadla. Cestující snadněji porovnají nabídky společností. Současně budou mít právo vzít si na palubu jednu osobní věc, například malou tašku nebo batoh, bez příplatku. Kdo poletí bez příručního zavadla, tomu budou moci letecké společnosti nabídnout levnější tarif.
Chyba i prošvihnutý let
Děti vedle rodičů bez příplatku
Cestujícím už také nebude možné účtovat poplatek za opravu chyby ve jméně na letence ani za vytištěnou palubní vstupenku, pokud se odbavili elektronicky. Nově mají mít nárok na digitální palubní vstupenku bez nutnosti registrace nebo instalace aplikace dopravce.
Změna se dotkne i zpátečních letenek. Pokud cestující nevyužije první let, nebude kvůli tomu automaticky přicházet o let zpáteční.
Schválená pravidla nyní musí potvrdit Rada EU. Pokud se tak stane, vstoupí v platnost 20 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy i letecké společnosti pak budou mít rok na přípravu jejich zavedení.