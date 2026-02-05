Dětskou imunitu posílíte jednoduše. Váš potomek si toho ani nevšimne

Dostatek spánku, pohyb, hygiena, otužování a hlavně vyvážená strava a hlavně výrazně pomoci k posílení imunity. Jaké potraviny by neměly chybět v jídelníčku a proč jsou probiotika důležitá nejen pro děti? Odpovědi jsme hledali u odborníků.
foto: Petr Lemberk, MAFRA

Dětská imunita je nezralá. Až postupem času se začíná učit, jak bojovat s infekcemi, se kterými se během života setká poprvé. S určitou imunitní výbavou se už rodíme, ta je však nedostatečná. „Vyvíjí se už v průběhu těhotenství, postupně se tvoří jednotlivé složky takzvané nespecifické a specifické imunity, které se po narození vyvíjejí dále. Vzhledem k nezralosti imunitního systému jsou malé děti náchylnější k infekcím,“ vysvětluje pediatrička z PharmaMKL Kristína Žákovičová.

První setkání s nemocí

Dětský kolektiv, ve kterém jsou běžné infekce přirozené, je dobrou výzvou pro imunitu dítěte, aby se naučila něco nového, čímž se posiluje. „Dětská imunita se s většinou nemocí setkává poprvé a některé jí mohou dát více zabrat, protože tělo na ně ještě nezná vhodnou odpověď. Imunita dítěte proto potřebuje správné stimuly a měla by být ve vhodné míře vystavována podnětům, aby se na ně učila reagovat,“ potvrzuje odborník na imunitu Adrián Doboly z biotechnologické laboratoře Natures.

Zároveň ale dodává, že pokud se organismus dítěte potýká s infekcí nebo onemocněním, i když mírným, není nutné ho vystavovat dalším infekcím. Také děti mladší jednoho roku by neměly přijít do kontaktu s nemocnými lidmi. Jejich imunita a organismus jsou ještě velmi nezralé, a dokonce i běžné onemocnění může způsobit závažnější problémy nebo trvalé následky, které nemusí být v raném věku okamžitě zřejmé.

Co nesmí chybět jídelníčku?

To, jak silný bude mít dítě imunitní systém, závisí ve velké míře i na tom, jak se stravuje. Důležitá je vyvážená strava obsahující všechny vitaminy, stopové prvky a vlákninu, dostatečný pitný režim bez zbytečně přidaného cukru nebo kofeinu, ale také dostatek spánku nebo pohybu. Odborníci doporučují, aby byl jídelníček rozdělený na čtvrtiny.

„Polovina stravy by měla být v podobě ovoce, zeleniny a vlákniny v co nejpřirozenější formě, čtvrtinu by měly tvořit bílkoviny a další čtvrtinu sacharidy. Pokud bychom tento poměr skutečně dodržovali, výrazně bychom pomohli svému trávicímu traktu, od kterého se vlastně odvíjí také imunitní systém. Velká část imunity je totiž ve střevech. Navíc je již prokázáno propojení mezi zdravím trávicího traktu a psychickým zdravím a mentální kondicí,“ vysvětluje Adrián Doboly.

Pomohou také probiotika

To ovšem platí nejen u dětí, ale i u dospělých. Lze podpořit i užíváním probiotik. „Pomocí probiotik můžeme například podpořit imunitu, můžeme působit pozitivně na zdraví naší kůže (dermatitida, psoriáza, ekzémy), na naši nervovou soustavu (psychika, spánek), urogenitální soustavu (zdraví močových cest a ledvin, vaginální zdraví), kardiovaskulární soustavu (snížení hladiny cholesterolu, regulace krevního tlaku), respirační soustavu (prevence infekcí dýchacích cest), endokrinní soustavu (regulace cukru v krvi, metabolismus hormonů), játra (regulace metabolismu žlučových kyselin),“ vyjmenovává Radek Netušil, vedoucí laboratoří Medi Pharma Vision.

Neméně významná je pro imunitu, nejen u nejmenších, i hygiena, zejména správné mytí rukou, a také otužování. To neznamená, že je nutné dítě nořit do studené vody, ale příležitostná vlažná sprcha, saunování a zejména odpovídající oblečení a pobyt v nepřetápěných místech udělají velkou službu.

Co by nemělo chybět ve vašem jídelníčku:

  • Přírodním antibiotikem je česnek a na posílení funguje i hlíva ústřičná.
  • Významným zdrojem vitaminů je také maso, především pak rybí.
  • Ovoce a zelenina všeho druhu – především jako zdroj vitaminu C, ale i vlákniny.
  • Ořechy, luštěniny a listová zelenina, které jsou zdrojem důležitých minerálů a vitaminů, jako jsou hořčík, zinek, vitamin E a D.
  • Ví se také, že silná imunita vzniká ve zdravém střevě, a proto je načase zařadit potraviny, které podporují správné zažívání a trávení. Takovými jsou například kyselé zelí, kimči, jogurty a hlavně kysané mléčné výrobky.








