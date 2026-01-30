Devadesátky. Přísnost, nebo diskotéka? Výstava DEVADE zkoumá architekturu doby, která je často ignorovaná

Devadesátá léta v české architektuře bývají shrnována rychlou zkratkou. Buď jako období euforie a svobody, nebo jako čas estetických přehmatů, které by bylo lepší zapomenout. Právě tato redukce na nostalgii, nebo posměšek je jedním z důvodů, proč architektura let po roce 1989 dlouho stála mimo systematický odborný zájem.
Křižíkovy pavilony na Výstavišti navrhl architekt Michal Brix. Jejich realizace probíhala od října 1990 až do května 1991. | foto: Radek Š. Úlehla

Výstava s názvem DEVADE: Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou, uvedená v pražském Centru městského plánování (CAMP), se pokouší porozumět období, které bylo pro podobu dnešní Prahy formující, a přesto zůstává překvapivě málo pojmenované. „Jedná se o období, které je trochu přeskakováno,“ vysvětlují kurátoři výstavy. Podle organizátorů k tomu přispívá i fakt, že devadesátá léta jsou stále příliš blízko, tedy bez dostatečného odstupu, který by umožnil střízlivější hodnocení. Výstava začala předevčírem a potrvá až do 17. května v prost

Architektura jako svědectví

Výstava i stejnojmenná kniha vydaná Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) pracují s výběrem třiceti staveb realizovaných v Praze mezi lety 1989 a 2004. Jde o období vymezené pádem komunistického režimu a vstupem České republiky do Evropské unie, tedy o čas hluboké politické, ekonomické i kulturní proměny.

Autoři se však záměrně nesoustředí pouze na architekturu jako formu. Sledují i to, v jakých podmínkách stavby vznikaly. Jak se proměnila role architekta, jak do procesu vstoupil soukromý kapitál, jak fungovaly profesní spolky a jak se k architektuře vztahovala politická reprezentace. Devadesátá léta se tak neukazují jen jako stylistická epizoda, ale jako laboratoř nových vztahů a pravidel, jejichž důsledky jsou patrné dodnes.

„Pochopení architektury devadesátých let je pro plánování Prahy zcela klíčové. Velmi aktuální je pro nás i téma otevírání Pražského hradu, které v devadesátých letech probíhalo pod vedením architekta Miroslava Masáka, a v současnosti se mu věnujeme například v projektu obnovy Chotkových sadů, oblasti na rozhraní Pražského hradu a městské zástavby. CAMP touto výstavou ukazuje, že bez hlubší znalosti a porozumění nedávné historie nelze odpovědně plánovat budoucnost metropole,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Žádné hodnotící nálepky

Podtitul výstavy pracuje s kontrastem dvou pojmů, přísnost a diskotéka. Podle autorů výstavy nejde však o hodnotící nálepky, ale o analytické pomůcky. Přísnost označuje architekturu navazující na meziválečný modernismus a funkcionalismus, důraz na proporce, střídmost a morální rozměr profese. Tento směr byl v devadesátých letech v odborném prostředí přijímán převážně pozitivně.

Diskotéka je naopak pracovním označením pro svobodnější, často postmoderní polohu architektury, která se po roce 1989 mohla projevit naplno, a to s výraznými tvary, barvami a dekorativností. Právě tento pól byl dlouhodobě terčem kritiky a zesměšňování. Autoři výstavy se jej však snaží číst v kontextu doby, nikoli optikou pozdějších soudů.

Důležité přitom je, že většina staveb se nepohybuje na jednom z pólů, ale mezi nimi. Výstava tak odmítá jednoduché třídění a místo toho ukazuje architekturu devadesátých let jako spektrum postojů, kompromisů a experimentů.

Ikony i každodennost

Vedle známých realizací, jako je Tančící dům nebo hotel Don Giovanni, se výstava věnuje i stavbám, které se staly součástí každodenní zkušenosti města – hotelu Hilton Prague, areálu Výstaviště Praha, stanici metra Rajská zahrada, obchodnímu centru Nový Smíchov nebo obytným a administrativním komplexům, kolem nichž se běžně pohybujeme, aniž bychom je vnímali jako nositele historické hodnoty.

Výstava jako čtení doby

Expozice je koncipována jako mnohovrstevnaté vyprávění. „Návštěvníci výstavy se setkají s ikonickými stavbami, objekty i drobnými detaily – od slavnostních židlí Olga od Bořka Šípka, které původně navrhl pro Kancelář prezidenta republiky na Pražském hradě, přes dobovou inzerci, časopisy až po ironický pohled na dějiny devadesátek skrze ‚memy‘ od satirické platformy Dynamický Blok. Dobovou atmosféru a kontext představí velkoformátová projekce od Pierra Urbana vytvořená z archivních materiálů České televize a aktuálních fotografií devadesátkových staveb od Radka Štrettra Úlehly,“ říká Štěpán Bärtl, vedoucí CAMP.

