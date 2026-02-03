Zloději času útočí znovu: Legendární Momo se po letech vrací v nové filmové podobě

Fantaskní příběh Děvčátko Momo a ukradený čas se po letech dočkal nové filmové adaptace. Slavný román Michaela Endeho o dívce, která se postaví zlodějům času, míří konečně do českých kin. Barevná fantasy podívaná slibuje souboj s šedivým světem i návrat ke klasickému poselství o hodnotě času.
Momo hraje mladičká Alexa Goodall. Nejvíce se proslavila v seriálech Lockwood a spol., Dlouhý stín a Ďáblova hodina. Nynější fantasy snímek pro ni bude druhou filmovou zkušeností.

Slavný fantasy román německého spisovatele Michaela Endeho najdete nově také na pultech knihkupectví.

Jméno osiřelé dívky Momo možná neslyšíte poprvé. Fantaskní příběh z pera tehdy západoněmeckého psavce Michaela Endeho (v tuzemsku extrémně oblíbený Nekonečný příběh) o boji proti šedým záporákům, kteří kradou čas, sice česká kina v době svého vzniku minul, v roce 1990, kdy vstoupil do tuzemské distribuce, si však našel místo v srdci nejednoho fantasy fanouška.

Nyní, konkrétně ve čtvrtek, přichází do kin nová adaptace knížky s názvem Dívka Momo a zloději času.

Jedné z klíčových rolí se ujme i dánský herec Claes Bang. Aktuálně je k vidění na Prime video, a to v novince Demoliční četa.

Sirota s neobyčejným darem

Děj filmu má diváky zavést do starého amfiteátru. Dívka má neobyčejný dar. Pozorně naslouchá lidem ve svém okolí a každému, koho potká, se díky ní začne zázračně dařit. Jednoho dne se však objeví mocná mezinárodní korporace, která začne krást všem čas a na Momo ho najednou nikdo nemá. Když si čas na ni nenajde ani její nejlepší kamarád, Momo je naprosto zoufalá. Tehdy ji navštíví velmi stará a velmi zvláštní želva, která ji zavede k mistru Hodinusovi, záhadnému strážci času. Společně připraví plán, jak porazit zloděje času. Je ovšem otázkou, zda se jim podaří vyhrát tento napínavý závod s časem.

Nekonečný příběh

  • Od premiéry filmové adaptace jiného Endeho knižního hitu – Nekonečného příběhu – uplynulo již téměř čtyřicet dva let.
  • Pohádkovou fantasy pro malé i velké diváky natočil režisér Wolfgang Petersen v roce 1984, tehdy se značnými finančními náklady kolem 27 milionů dolarů. Film vznikal v mnichovských ateliérech a podílelo se na něm spoustu trikových specialistů.
  • Příběh malého chlapce Bastiena, kterému se v antikvariátě dostane do rukou kouzelná knížka, se dočkal dalších dvou pokračování. Jejich hrdinou se opět stal dorůstající Bastien.

Koukání i čtení před spaním

Film je natočen podle knižní pohádkové předlohy s názvem Děvčátko Momo a ukradený čas, která je nyní v prodeji u nakladatelství Albatros. Režie a scénáře k filmu se ujal Christian Ditter (S láskou, Rosie, Jak přežít single), v hlavní roli se objeví Alexa Goodall (horor Lord of Misrule). V dalších úlohách se můžete těšit na Araloyina Oshunremiho (seriály Srdcerváči, Top Boy), Lauru Haddock (Panství Downton: Nová éra, seriál Da Vinciho démoni) nebo na Martina Freemana, všem dobře známého Bilba Pytlíka z trilogie Hobit či Watsona ze seriálu Sherlock či Everetta K. Rosse z marvelovek.

Věštění z upoutávky

Nová filmová adaptace se podle zveřejněného traileru oproti knižní předloze přiklání k jednoznačně fantasknímu pojetí. Naznačuje to především důraz na vizuální stránku: postavy se pohybují v pestré škále barev, titulní hrdinka zaujme výraznými zrzavými vlasy a speciální efekty místy pracují s nápadně sytými, až křiklavými odstíny. Tyto prvky vytvářejí ostrý kontrast s antagonisty, jejichž šedivý oděv podtrhuje jejich záporácký úděl. Výraznou roli hrají rovněž bohatě pojaté kulisy, které dávají jasně najevo, že příběh se jen minimálně dotkne civilní reality. Dívka Momo a zloději času tak působí jako sebevědomý fantasy projekt s výrazným důrazem na obrazovou stránku, jejíž ambice plně prověří čtvrteční premiéra.

Michael Ende

Nejoblíbenější německý autor

  • Michael Ende (1929–1995) byl významný západoněmecký spisovatel fantasy a literatury pro děti a mládež, syn surrealistického malíře Edgara Endeho. Proslavil se díly jako Nekonečný příběh, Děvčátko Momo či Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, které kombinují realitu s fantazií a kritizují konzumní společnost.
  • Patří k nejpopulárnějším autorům dvacátého století v Německu, především kvůli enormnímu úspěchu svých dětských knih. Psal ovšem i knihy pro dospělé a o svých dílech ostatně říkával, že jsou určena pro děti od osmdesáti do osmi let.
  • Prostředí jeho knih surrealisticky kombinuje realitu a fantazii, realita díla je často zrcadlem našeho světa. Ende se zabýval především pozicí člověka v technologickém a konzumním světě a byl ovlivněn antroposofií.

