Slavný fantasy román německého spisovatele Michaela Endeho najdete nově také na pultech knihkupectví.
Jméno osiřelé dívky Momo možná neslyšíte poprvé. Fantaskní příběh z pera tehdy západoněmeckého psavce Michaela Endeho (v tuzemsku extrémně oblíbený Nekonečný příběh) o boji proti šedým záporákům, kteří kradou čas, sice česká kina v době svého vzniku minul, v roce 1990, kdy vstoupil do tuzemské distribuce, si však našel místo v srdci nejednoho fantasy fanouška.
Nyní, konkrétně ve čtvrtek, přichází do kin nová adaptace knížky s názvem Dívka Momo a zloději času.
Sirota s neobyčejným darem
Děj filmu má diváky zavést do starého amfiteátru. Dívka má neobyčejný dar. Pozorně naslouchá lidem ve svém okolí a každému, koho potká, se díky ní začne zázračně dařit. Jednoho dne se však objeví mocná mezinárodní korporace, která začne krást všem čas a na Momo ho najednou nikdo nemá. Když si čas na ni nenajde ani její nejlepší kamarád, Momo je naprosto zoufalá. Tehdy ji navštíví velmi stará a velmi zvláštní želva, která ji zavede k mistru Hodinusovi, záhadnému strážci času. Společně připraví plán, jak porazit zloděje času. Je ovšem otázkou, zda se jim podaří vyhrát tento napínavý závod s časem.
Nekonečný příběh
Koukání i čtení před spaním
Film je natočen podle knižní pohádkové předlohy s názvem Děvčátko Momo a ukradený čas, která je nyní v prodeji u nakladatelství Albatros. Režie a scénáře k filmu se ujal Christian Ditter (S láskou, Rosie, Jak přežít single), v hlavní roli se objeví Alexa Goodall (horor Lord of Misrule). V dalších úlohách se můžete těšit na Araloyina Oshunremiho (seriály Srdcerváči, Top Boy), Lauru Haddock (Panství Downton: Nová éra, seriál Da Vinciho démoni) nebo na Martina Freemana, všem dobře známého Bilba Pytlíka z trilogie Hobit či Watsona ze seriálu Sherlock či Everetta K. Rosse z marvelovek.
Věštění z upoutávky
Nová filmová adaptace se podle zveřejněného traileru oproti knižní předloze přiklání k jednoznačně fantasknímu pojetí. Naznačuje to především důraz na vizuální stránku: postavy se pohybují v pestré škále barev, titulní hrdinka zaujme výraznými zrzavými vlasy a speciální efekty místy pracují s nápadně sytými, až křiklavými odstíny. Tyto prvky vytvářejí ostrý kontrast s antagonisty, jejichž šedivý oděv podtrhuje jejich záporácký úděl. Výraznou roli hrají rovněž bohatě pojaté kulisy, které dávají jasně najevo, že příběh se jen minimálně dotkne civilní reality. Dívka Momo a zloději času tak působí jako sebevědomý fantasy projekt s výrazným důrazem na obrazovou stránku, jejíž ambice plně prověří čtvrteční premiéra.
Nejoblíbenější německý autor