Dezinformace se netýkají jenom covidu a politiky, ale dokonce i obezity

„Zázračná dieta neexistuje a honba za ní je vyčerpávající,“ upozorňuje nutriční terapeutka Aneta Seidlová. Hodně lidí z těch, kteří se snaží zhubnout, spoléhá například na takzvanou krabičkovou dietu, která se začala objevovat už v devadesátých letech, ale velkého rozkvětu se dočkala až v 21. století. „Krabičková dieta za nás řeší plánování i přípravu jednotlivých jídel, na druhou stranu nás ale zbavuje svobody rozhodování o tom, co a kdy budeme konzumovat. Dieta v krabičce nás rovněž nenaučí skládat si pestrou redukční stravu. Nechystáte-li se platit krabičkovou dietu do konce života, raději s ní ani nezačínejte,“ připomíná Seidlová.

Krabičková dieta, jak si můžete snadno vyhledat na internetu, se stala i velkou obchodní příležitostí. „Byznys je to skvělý, firmy našly díru na trhu a systém prezentace hodně lidí přiměje to vyzkoušet a na jeden měsíc jsou ochotni tyto peníze obětovat,“ komentoval kdysi boom této metody hubnutí nutriční poradce Martin Spilka na serveru Podnikatel.cz. Na téma krabičkových diet se dokonce objevovaly diplomové práce. Odborníci nad touto dietou úplně hůl nelámou, ale pokud se už pro tento typ stravování rozhodnete, doporučují domácí přípravu jídla, kdy si poskládáte to, co vám opravdu chuťově sedne.

Česká republika figuruje na evropské mapě obézních mezi nadprůměrem. Více než pětina našich žen ve věku nad patnáct let je právě v této kategorii. V unijním žebříčku jsou dokonce šesté „nejhmotnější“, hůře na tom jsou jenom Chorvatky, Islanďanky, Maďarky, Irky a ženy na Maltě. Čeští muži si sice vedou o něco lépe, ale ani téměř osmnáct procent obézních pánů nad 15 let není důvodem k jásání.