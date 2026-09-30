Digger s Tomem Cruisem může být film roku. První reakce jsou ale rozpolcené

Metro.cz
  18:00
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Řada tuzemských kritiků vidí Diggera jako hodně ambiciózní a odvážnou divočinu,...

Řada tuzemských kritiků vidí Diggera jako hodně ambiciózní a odvážnou divočinu, ale zároveň jako film, který může být pro část diváků příliš rozháraný. | foto: VERTICAL ENT.

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Film sleduje nejmocnějšího muže světa.
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Tom Cruise
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Jak dopadne největší test životnosti Toma Cruise? Hollywoodská hvězda se v novém filmu Digger představuje v jedné ze svých nejvýraznějších a nejpodivnějších rolí kariéry. První zahraniční reakce jsou přitom pořádně rozpolcené – zatímco někteří mluví o mistrovském díle a Cruiseově nejlepším výkonu od Magnolie, jiní film označují za nesourodý experiment. Více o filmu a jeho šancích přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.

Jak dopadne největší test životnosti Toma Cruise? Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.

Mission: Impossible se rozloučila s rozpaky, ale Tom Cruise brzy vyrukuje s něčím ještě podstatně nebezpečnějším. Snímek Digger, u něhož si nikdo není jistý, co si o něm vlastně má myslet, přijde do českých kin už příští týden. První zahraniční reakce na satirickou černou komedii Alejandra Gonzáleze Iňárritua jsou polarizované, od nadšených výkřiků o mistrovském díle až po odpis nesourodého a nepříjemného experimentu. Jedna věc se však opakuje napříč spektrem: Cruise je prý výborný, přičemž někteří mluví dokonce o jeho nejlepším výkonu od Magnolie. A to je přesně ta věta, kterou Cruise před zásadním hereckým testem v pozdní fázi kariéry potřebuje číst.

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Cruise cílí na Oscara

Čtyřiašedesátiletý herec, jenž loni převzal čestného Oscara z rukou Iňárritua po třech neproměněných nominacích za Narozen 4. července, Jerryho Maguirea a Magnolii, se tentokrát pokusí o regulérní zlatou sošku v roli, pro niž obětoval své věčné mládí. Hraje Diggera Rockwella, excentrického ropného magnáta a podle oficiální synopse nejmocnějšího člověka na světě, jehož těžební projekt způsobí katastrofu a on se následně vydává na horečnou misi přesvědčit svět, že právě on je jeho zachráncem.

Film sleduje nejmocnějšího muže světa.

Z ekologického průšvihu se přitom postupně vyvine hrozba globálního konfliktu a potenciální jaderné války. Cruise pod vrstvami protetik vytvořil postaršího jižanského podivína a podle zákulisních informací musel zvládnout také přibližně desetiminutový monolog natočený v jediném záběru.

Iňárritu míří do extrému

Iňárritu navíc stejně jako v případě svých oscarových želízek Birdman a Revenant natočil film, který se odmítá držet při zemi. Digger začíná jako absurdní komedie obřích satirických rozměrů, podle Matta Negliy se však postupně překlopí do „temného komentáře současného světa, neschopnosti zabránit katastrofě a způsobů, jimiž si mocní lidé po jejím příchodu přepisují vlastní příběh“.

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Právě tady se reakce začínají dramaticky rozcházet. Jake Hamilton označuje Diggera za svůj dosud nejoblíbenější film roku a přirovnává ho ke směsi Kubricka a Černého zrcadla, zatímco Neglia možná obdivuje Cruisův prostor pro velké herecké gesto, ale současně lituje, že mu teatrálnost filmu nedovoluje jít dostatečně do hloubky.

Variety uznává obrovské ambice i herecké výkony Cruise a Johna Goodmana v roli amerického prezidenta, zároveň však konstatuje, že ne všechny části výsledného experimentu do sebe zapadají.

Rozporuplné reakce kritiků

Z různých ohlasů lze vyčíst ještě méně shovívavé verdikty. Joey Magidson z Awards Radar film označil za „bordel“, v němž příliš mnoho věcí nefunguje, a vadí mu, že satira nevyužívá naplno vlastní absurdní potenciál. Neglia podobně upozorňuje, že velkolepý vizuál, kamera, zvuk, masky a výprava jsou špičkové, jenže postavy kromě Cruise nemají dost prostoru, aby skutečně ožily.

Digger tak může být přesně tím druhem snímku, který bude během podzimu jedny fascinovat a druhé vytáčet – a oscarové kampani to paradoxně nemusí vůbec překážet. Anne Thompson z IndieWire už předpovídá, že snímek může pohodlně zabodovat právě u Akademie v řemeslných a hereckých kategoriích, přičemž zvláštní pozornost věnuje Cruisově velké scéně v amfiteátru.

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Muzikál se nekoná

První vlna reakcí rovněž uvádí na pravou míru některé on-line spekulace. Pokud vám po posledním traileru připadalo, že Iňárritu snad tajně natočil muzikál, tuhle rozšířenou konspiraci můžete s klidem pohřbít. Samotný Cruise později žertoval, že by se Digger: The Musical klidně mohl natočit, zároveň ale popsal film jako dílo založené na rytmu, komedii a „jazzové“ spolupráci s Iňárrituem a kameramanem Emmanuelem Lubezkým.

Ať už film dopadne jakkoli, Cruise si zřejmě vybral přesně ten typ role, jaký potřebuje pro další kapitolu své pozdní kariéry. Jak na jeho podvratnou mesiášskou kreaci zareaguje široké publikum – a jestli na ni vůbec přijde – to se dozvíme znenadání.

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Témata: film, Tom Cruise

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