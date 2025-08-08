AAVIT není úplně veřejně známá zkratka. Můžete přiblížit, co Asociace pro aplikovaný výzkum v IT vlastně dělá a jakou roli hraje v českém digitálním ekosystému?
Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) má v českém digitálním prostředí sice poměrně specifickou, ale o to důležitější roli. Naším hlavním tématem je regulace. V globalizovaném světě a zejména v rámci jednotné evropské digitální politiky totiž platí, že regulace může být dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A my usilujeme o to, aby české firmy, akademická sféra i státní správa nebyly jejími oběťmi, ale aktivními spolutvůrci. Fungujeme proto jako propojovatel mezi českým prostředím a evropskými institucemi. Sledujeme, jak se evropská pravidla tvoří, a pomáháme zajistit, aby mělo Česko v těchto debatách své místo a hlas. Zároveň přinášíme zpět do Česka srozumitelné a aktuální informace, které firmám, univerzitám i státní správě pomáhají se v rychle měnící digitální legislativě zorientovat.
V Česku existují stovky podcastů, včetně těch o technologiích a byznysu. Proč jste se rozhodli spustit právě podcast – a čím se DigiBuzz odlišuje?
Podcast DigiBuzz vznikl z přesvědčení, že digitalizace ovlivňuje všechny oblasti společnosti, ale málokdy se o ní vede opravdu systematická a souvislá debata. Proto se obsahově zaměřujeme na digitální technologie napříč různými obory a hlavně na jejich roli v proměně celé společnosti – nejen ve firmách, ale také ve veřejné správě, zdravotnictví, školství nebo kultuře. Zajímavostí je i samotná forma. Nejde o klasický podcast ve stylu rozhovoru otázka–odpověď. DigiBuzz je spíš platformou pro otevřenou a strukturovanou diskusi. Každého dílu se účastní více hostů a do diskuse se zapojuje i moderátor. Díky tomu u nás dostávají prostor různé pohledy. Není to řízený rozhovor, ale skutečná diskuse mezi účastníky.
Podcasty často stojí na osobnostech a zajímavých tématech. Jak u DigiBuzzu vybíráte hosty a jednotlivé díly? Co rozhoduje – relevance, odbornost, aktuálnost?
Při výběru hostů dbáme na to, aby zaznívaly různé pohledy. Přivítali jsme politiky, byznysmeny, akademiky i zástupce dalších asociací. Právě v této rozmanitosti vidíme přidanou hodnotu a proto jsme se rozhodli DigiBuzz dělat. Jen široká a otevřená diskuse umožňuje formulovat relevantní názory a přenášet je dál – například do podoby doporučení pro tvůrce politik nebo do konkrétních projektů. Kromě odbornosti hraje roli také aktuálnost témat a jejich dopad na společnost.
Kdo je podle vás ideálním posluchačem DigiBuzzu? Jsou to hlavně lidé z IT, státní správy, startupové scény – nebo i širší veřejnost? Proč by si měli právě váš podcast pustit?
Naším cílem je oslovit především širší veřejnost, která se zajímá o to, jak technologie mění náš každodenní život, i když to nejsou vždy témata, která by na první pohled „táhla“. Chceme popularizovat otázky, které jsou zásadní pro budoucnost společnosti, a přimět lidi k zamyšlení nad tím, jak je ovlivňuje digitalizace.
Jaké cíle si jako AAVIT prostřednictvím DigiBuzzu kladete? Má to být hlavně popularizace digitalizace, vliv na politiku, nebo budování mostu mezi výzkumem a praxí?
Je to kombinace všech zmíněných cílů. Popularizací těchto témat otevíráme diskusi, která pomáhá získávat nové informace, zkušenosti a data. Ty pak můžeme systematicky zpracovat a nabídnout jako relevantní podklady pro politiky, firmy nebo další instituce, které rozhodují o tom, jak se bude český digitální ekosystém vyvíjet. Chceme zkrátka přispívat k tomu, aby se o digitalizaci nemluvilo jako o vzdáleném fenoménu, ale jako o konkrétní realitě, kterou má smysl ovlivňovat.