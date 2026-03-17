Digitalizace výrazně proměňuje fungování společnosti. Internet využívají miliardy lidí po celém světě a jeho význam stále roste. Podle Digital 2026: Global Overview Report bylo loni v říjnu on-line přibližně šest miliard lidí. V České republice přitom přístup k internetu využívá více než 94 procent populace. S rostoucím zapojením do digitálního prostoru se však zároveň prohlubují i jeho stinné stránky, které se výrazně dotýkají zejména dětí a dospívajících.
Nový prostor pro vztahy
Digitální prostředí už neplní pouze funkci komunikačního nástroje. U části mladých lidí začíná nahrazovat i některé mezilidské vztahy. Výzkum organizace Common Sense mezi americkými teenagery ve věku 13 až 17 let ukazuje, že třetina z nich využívá umělou inteligenci ke společenským interakcím nebo k řešení vztahových témat. Pro osm procent dotázaných představují AI společníci dokonce prostředek k romantickým interakcím či flirtování. „Téměř třetina dotázaných teenagerů považuje konverzace s umělou inteligencí za stejně uspokojivé, nebo dokonce uspokojivější, než konverzace s lidmi. Zarážející je pak skutečnost, že 33 procent respondentů se někdy rozhodlo pro konverzace o vážných věcech preferovat AI před opravdovou osobou,“ poukazuje analytička Evropy v datech Hana Vincourová.
Podobné trendy se podle odborníků neobjevují pouze ve Spojených státech. Generativní umělá inteligence se stále častěji používá jako prostředek pro sdílení emocí, hledání podpory nebo dokonce jako náhrada terapeutického rozhovoru. „Využití generativní AI pro terapii a společnost se celosvětově stává jedním z nejčastějších způsobů použití. Mladí lidé po AI sahají, protože hledají bezpečný prostor, kde se mohou vypovídat beze strachu z odsouzení. AI jim nabízí okamžitou dostupnost a pocit přijetí, který v reálném světě, obzvláště v náročném období dospívání, mohou postrádat,“ vysvětluje Eva Nečasová z organizace AI dětem a upozorňuje, že podle výzkumu AI kompas od SCIO Research využívá umělou inteligenci k rozhovorům o emocích a vztazích přibližně deset procent českých dětí.
Podle odborníků však tento trend přináší i řadu rizik. AI systémy jsou totiž navrženy tak, aby uživatele udržely co nejdéle v interakci, což může vytvářet jednostranné a potenciálně návykové vztahy. „AI společníci jsou vytvořeni tak, aby uživatele potěšili a udrželi u obrazovky, což vytváří návykové a jednostranné vztahy bez třecích ploch, které jsou pro reálný život nezbytné. Pokud si mladý člověk zvykne na partnera, který vždy souhlasí a nikdy nemá ‚špatný den‘, může pro něj být budování skutečných lidských vztahů příliš náročné,“ dodává Nečasová.
Prevence je klíč
Policie ČR plánuje využívat vzdělávací video Zpráva od Elly, které vzniklo ve spolupráci společnosti T-Mobile a Deutsche Telekom.
Obavy o soukromí
Vedle proměny sociálních vztahů se stále častěji diskutuje také otázka digitálního soukromí. Průzkum společnosti Deutsche Telekom z června 2025 mezi mladými Evropany ve věku 16 až 26 let ukázal, že více než 90 procent respondentů má obavy o své soukromí na internetu. Přibližně sedm z deseti mladých lidí si zároveň uvědomuje, že jejich on-line aktivity vytvářejí digitální profil, který nemají plně pod kontrolou. Přesto jen sedm procent dotázaných uvádí, že přesně ví, jak svou digitální identitu účinně chránit. Rizika se přitom netýkají jen běžného pohybu na internetu, ale také komunikace s umělou inteligencí. Výzkum organizace Common Sense ukazuje, že téměř čtvrtina uživatelů sdílela s AI systémy osobní údaje, například své jméno, polohu nebo citlivé osobní informace. „To, co uživatelé svěřují svému AI příteli, není soukromý rozhovor v deníčku, ale data, ke kterým mohou mít přístup další subjekty. Navíc tyto systémy používají techniky, které v uživatelích záměrně vyvolávají pocit, že je AI skutečná nebo že má city, což je u zranitelných dospívajících manipulativní a může to vést k nezdravé citové závislosti,“ říká Nečasová.
Kyberkriminalita roste
S rostoucí digitalizací se zvyšuje také počet trestných činů spáchaných v on-line prostředí. Podle údajů Policie České republiky bylo v roce 2025 evidováno 21 137 skutků spáchaných na internetu a dalších sítích, což představuje meziroční nárůst o více než 14 procent. Celkový počet trestných činů mimo digitální prostředí přitom ve stejném období mírně klesl.
Nárůst kyberkriminality se týká i mladistvých. Výrazně se zvýšil počet objasněných případů spáchaných dětmi do 18 let – z 235 na 587. Mírně narostl také počet stíhaných nezletilých, a to z 294 na 301. Zároveň přibylo i případů, kdy se děti staly obětí on-line útoků – z 409 na 474 případů.
Kyberbezpečnost versus data
Kybernetické útoky v České republice stále přibývají a zároveň se vyvíjejí nové způsoby jejich provedení. Loni zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost celkem 203 bezpečnostních incidentů.