Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem

Autor: Metro.cz
  15:25
Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je poskytují?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Situace, kterou zná skoro každý: stojíte u pokladny, prodavač se ptá, jestli máte věrnostní kartu, a vy přehrabujete přihrádky v nadité peněžence. Nebo zjistíte, že karta zůstala doma, případně se vám někam vytratila. Digitální verze věrnostních karet tyto problémy jednoduše odstraňuje.

Jak digitální karty v mobilu fungují?

Místo plastové kartičky si stáhnete digitální kartu přímo do Apple Wallet nebo Google Wallet, tedy do aplikace, kterou už používáte pro bezkontaktní platby a která je ve většině zařízení předinstalovaná. Karta se zobrazí jedním kliknutím – ať už potřebujete načíst čárový kód u pokladny, nebo zkontrolovat, kolik máte nasbíraných bodů.

„Nemusíte si instalovat žádnou speciální aplikaci a kartu máte dostupnou i offline, bez připojení k internetu,“ vysvětluje princip fungování Theodor Gondík, z týmu péče o zákazníky PassMachine, české platformy, která digitální karty pro značky vytváří.

Které firmy už digitální karty nabízejí?

Digitální věrnostní karty dnes najdete u více než stovek malých i velkých českých i zahraničních značek. Mezi nimi jsou například Pet Center, Notino, Knihy Dobrovský, Delmart nebo PuzzleSalads. Každá značka je využívá po svém – někde sbíráte body, jinde razítka za návštěvu a někde se automaticky načítá sleva při každém nákupu.

Zákazníci si pochvalují hlavně pohodlí. Firmy zase oceňují rychlé zavedení, nízké náklady a možnost lépe pracovat s daty.

Z pohledu zákazníků přináší digitální karta především přehlednost. Mají ji uloženou v telefonu, který mají vždy u sebe, a okamžitě vidí, kolik mají bodů či razítek. Notifikace v mobilu navíc upozorní na nové akce nebo slevy, takže jim nic neunikne. A díky tomu, že karta funguje i bez internetového připojení, ji lze bez problému použít i v prodejnách se slabým signálem.

Značky si cení hlavně rychlé implementace, nízkých nákladů a jednoduché správy.

„Digitální věrnostní karty vnímáme i jako skvělý nástroj pro sběr dat o návštěvnosti, segmentaci zákazníků a přehled o výkonnosti poboček. Zákazníci si navíc chválí, že se jim neztrácí papírové kartičky a přesně vědí, na jakou odměnu mají nárok,“ říká Daniela Štroblová, HR Director PuzzleSalads.

Ekologická volba

Digitální karty nejsou jen pohodlnější. Jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Podle dat platformy PassMachine se díky přechodu na digitální řešení ušetřilo už více než 80 tun plastu, který by jinak skončil ve výrobě tradičních plastových kartiček. Pro mnoho firem i zákazníků je to další důvod, proč dát přednost digitální podobě.

Jak začít?

Pokud vaše oblíbená značka digitální kartu nabízí, stačí si ji přidat do mobilního telefonu – obvykle naskenováním QR kódu na prodejně, na webu nebo prostřednictvím e-mailu. Celý proces zabere pár vteřin.

A pokud ji ještě nenabízí? Možná stojí za to se jich zeptat. Většina firem dnes digitální věrnostní karty dokáže zprovoznit během několika dní, takže vaše poptávka může věci urychlit.

