Vyděděnec v Mníšku pod Alpou Narodil se 12. dubna 1944 v hanácké Kroměříži, do kulturní rodiny tiskaře. Už jako dítě poznal sílu bolševika, když rozbíjeli otcovu tiskárnu, firmu Kryl-Scotti.

Od roku 1966 nahrával v rozhlase, spolupracoval s divadlem Semafor, v roce 1969 vyšla jeho první deska Bratříčku, zavírej vrátka. Svým dvouoktávovým basem Kryl vyzpíval všechno – trpkost duše, bolest i lásku. Z písní Veličenstvo kat, Píseň Neznámého vojína, Morituri te salutant, Král a klaun či Anděl se staly hymny i songy k táboráku.

Z festivalu v Německu v září 1969 se už do okupované vlasti nevrátil. Usadil se v Mnichově, podle něj Mníšku pod Alpou, studoval dějiny umění a filozofii. Dvaadvacet let působil jako redaktor Svobodné Evropy.

„Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou – ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.“ To zpívá Kryl v jedné ze svých posledních písní, v Demokracii z roku 1993.

„Příliš pozdě si mnozí z nás uvědomili, co ho tenkrát ničilo. A že se nechtěně stal první výraznou obětí doby, na kterou se těšil a připravoval celých dvacet let v exilu,“ uvádí Veronika Valíková, znalkyně Krylova díla i duše.

Odchod Karla Kryla přišel náhle – v březnu 1994 jej skolil infarkt. Ozvalo se jen několik obhájců. Básník Ivan Martin Jirous pronesl důraznou větu: „Nasralo mě, že mu nebyl Havel ani na pohřbu…!“ Hudební kritik Jiří Černý naznačil, že se Kryl chtěl po revoluci zapojit do politiky: „Když si ho Václav Havel pozval na Hrad, říkal mu Karel: ‚Šéfe, co mám dělat?‘ A Havel mu řekl: ‚Zpívej a jezdi po republice.‘“

Podle písničkáře Jaroslava Hutky, jenž byl zpěvným hlasem sametové revoluce, Kryla krutě tížilo trauma z toho, že se objevil 4. prosince 1989 na Václavském náměstí spolu s Karlem Gottem, obřím symbolem normalizační kultury.

Ocenění se Krylovi dostalo až po smrti, kdy byl zapsán do Síně slávy cen Gramy (1995) a získal medaili Za zásluhy (1995) i Řád Tomáše Garrigua Masaryka (2014). Rodná Kroměříž věnovala Krylovi expozici, která připomíná jeho písně, ale i milostnou poezii.

V roce 2016 byl do kin uveden dokumentární film Bratříček Karel polské režisérky Krystyny Krauzeové, jenž nahlíží do méně známých míst jeho života.