Díky tátovi jsem vyrostl u záchranářů, vzpomíná režisér Martin Vrbický

Petr Holeček
Petr Holeček
  8:00
Devadesát let odvahy, dřiny a tichého hrdinství. Horská služba slaví letos výročí a k vidění bude v televizi dokument Ve službě horám, jenž divákům otevře dveře do jejich světa. Režisér Martin Vrbický se v něm vrací nejen k dramatickým zásahům, ale i k neviditelné každodenní práci záchranářů, kteří v českých horách riskují své životy pro druhé. Televizní premiéra se uskuteční 21. října na ČT2.

Martin Vrbický v akci. V objektivu zachycuje nejen zásahy horské služby, ale i tiché okamžiky života v horách. | foto: HS

I váš tatínek byl u horské služby. Jaký okamžik z dětství ve vás zanechal nejsilnější dojem?
Ano, táta byl u horské služby a já jsem tak v tomhle prostředí v podstatě vyrůstal. Neuvědomuji si, jestli by se dal najít jeden konkrétní okamžik. Určitě mne ale ovlivnilo celkově to prostředí osamocených horských chat, temných lesů a taková ta ponurost pohraničí, která častokrát vynikne teprve ve chvíli, kdy všichni turisté odjedou dolů do nížin. To všechno určitě formovalo moje vnímání estetiky a také témata, kterým se ve své tvorbě celou dobu věnuji.

Dokument má být poctou hrdinům hor. Jak jste se vyrovnával s odpovědností, aby film nebyl patetický, ale autentický?
Od prvních úvah o tom, jak celý film pojmout, jsme vedli tuhle myšlenku v patrnosti. Patos se nad takovýmto tématem prostě chtě nechtě vznáší. Navíc zadavatelem filmu byla právě horská služba, státem zřizovaná seriózní organizace. To nám logicky trochu svazovalo ruce a vyřadilo možnost nějakého vtipu, nadsázky nebo kontroverze. Nekriticky obdivnému tónu jsme se ale všemi silami snažili vyhnout. A ptáte-li se na autenticitu? Ta tam za mě rozhodně je a my jsme se s celým štábem snažili pracovat tak, abychom ji nijak nenarušovali.

Když jste s kamerou sledoval zásahy záchranářů, co vás nejvíce překvapilo na jejich práci mimo to, co se běžně ukazuje veřejnosti?
Díky svému výše zmíněnému zázemí jsem měl celkem konkrétní představu o tom, co tato práce obnáší. Co mě ale i tak dokázalo docela překvapit, byla míra, kterou tohle povolání ovlivňuje osobní a rodinný život záchranářů. Dobře je to vidět mezi profíky, služba se totiž dělí na dobrovolné členy, kteří vypomáhají o víkendech, a na profesionály sloužící celoročně a každodenně. Právě ti myšlence být nablízku a připraveni pomoci čtyřiadvacet hodin denně podřizují všechno.

Ve filmu kombinujete archivní záběry, výpovědi pamětníků i současnou praxi. Jak jste hledal rovnováhu mezi historií a syrovou současností?
Horská služba slaví devadesátku a za tu dobu se toho událo strašná spousta. Bylo nutné uvést do kontextu dobu vzniku a pak také specifický poválečný vývoj spojený s odsunem původního obyvatelstva, dosídlováním pohraničí a následným rozmachem turismu a všemožných sportovních aktivit. Samozřejmě ale vyprávět pomocí archivu je vždycky trošku ošemetné a diváka to může po chvíli nudit. Proto je zhruba třetina filmu věnovaná historii a zbytek současnosti.

Co bylo při natáčení emocionálně nejtěžší – dívat se zpříma na lidské tragédie, nebo zachytit tiché hrdinství, které není vidět?
My jsme se v průběhu natáčení k žádnému vážnějšímu zásahu nedostali. Záběry, o nichž jsme věděli, že je potřebujeme natočit, vznikaly při cvičeních nebo byly zinscenované přímo pro potřeby kamery. Ve filmu ale promluví celá řada pamětníků nebo současných záchranářů a je pravda, že z některých vyslechnutých příběhů člověka doopravdy zamrazí. Častokrát bylo vidět, že některé z těchto vzpomínek jsou natolik silné, že i po desetiletích od nešťastné události rozechvějí hlas jinak suverénního a zkušeného záchranáře.

Film může být také varováním pro turisty. Co byste chtěl, aby si divák po zhlédnutí odnesl?
Ta myšlenka zazní ve filmu z několika stran a hned několikrát. Obrovské množství problémů si totiž lidé způsobují tím, že české hory stále podceňují. Ty hory nejsou na první pohled nijak vysoké ani rozsáhlé. A v porovnání s opravdovými evropskými velikány jako Alpy nebo Karpaty působí vlastně docela mírumilovně. A možná právě o to jsou zrádnější. Krkonoše jsou například plné zrádných strží a srázů, kam opravdu nechcete sklouznout. Hory Krušné nebo třeba Šumava jsou zase prakticky neosídlené, s množstvím lesů a bažin a ztratit se v nich doopravdy není nic těžkého. Navíc se ve všech českých horách dokáže neuvěřitelně rychle změnit počasí. Takže jestli by si měl divák odnést nějakou myšlenku použitelnou v praxi... je to určitě právě to, že české hory jsou zrádné a nevyplácí se je podceňovat.

Vy jste zvyklý pohybovat se v horách. Změnil vám tento projekt způsob, jak se na hory díváte a jak se v nich chováte?
My jsme měli po celou dobu natáčení plný servis a stoprocentní zajištění přímo od horské služby. Takže byl vždycky po ruce skútr připravený dojet dobít baterky nebo nás odvézt na nejbližší chatu, když už se venku nedalo vydržet. Tihle kluci navíc svůj revír dokonale znají, takže jsme si mohli být jistí, že nás nedovedou na místa nebo do situací, kde by nám hrozilo nebezpečí. To je luxus, o kterém si při jiných natáčeních venku můžeme nechat jenom zdát. I když jsme natáčeli za deště, za sněhových vánic nebo třeba v extrémně nízkých teplotách, bylo tohle natáčení vlastně docela příjemné a myslím, že budu mluvit za celý štáb, když řeknu, že jsme si to celé užili.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...

vydáno 25. září 2025  8:24

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...

vydáno 25. září 2025  8:23

Rok od povodní v České Vsi: modulární škola pomohla dětem vrátit se do lavic

25. září 2025  8:15

Díky tátovi jsem vyrostl u záchranářů, vzpomíná režisér Martin Vrbický

Devadesát let odvahy, dřiny a tichého hrdinství. Horská služba slaví letos výročí a k vidění bude v televizi dokument Ve službě horám, jenž divákům otevře dveře do jejich světa. Režisér Martin...

25. září 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Hygienici na Vysočině radí, jak na žloutenku. Ve školách se má víc uklízet

Případů virové hepatitidy A neboli žloutenky v Česku přibývá. Výjimkou není ani Vysočina. Zatímco ještě v květnu tohoto roku krajští hygienici evidovali „jen“ čtyři případy, po prázdninách je to...

25. září 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Metropole bude poslední zářijový víkend nabitá akcemi. Na své si i přijdou milovníci techniky

Praha o víkendu nabídne pestrý program pro technické nadšence, rodiny i milovníky kultury. V sobotu se otevře depo metra ve Zličíně, v neděli ožije Vltava a Zoo Praha oslaví 94. narozeniny. Slevu si...

25. září 2025

Živě:  Kulatý stůl - Nové výzvy v politice závislostí

25. září 2025

Lidé mohou vybírat ze 14 nápadů na vylepšení Děčína

Z celkem 14 nápadů na vylepšení města mohou lidé vybírat v letošním ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín. Jde třeba o houpačky na zastávce v Tyršově ulici, hřiště na Mariánské louce,...

25. září 2025  5:59

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Dobříšský hřbitov přijme ostatky padlého parašutisty Vladislava Soukupa

Hřbitov v Dobříši na Příbramsku dnes přijme ostatky válečného hrdiny Vladislava Soukupa, které byly více než 80 let umístěny v Perlacherském lese u Mnichova....

25. září 2025,  aktualizováno 

Silnice na Mělnicku byla kvůli nehodě cisterny téměř 11 hodin zavřená

Silnice mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku byla dnes téměř jedenáct hodin zavřená kvůli nehodě cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Kolem...

24. září 2025  22:09,  aktualizováno  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.