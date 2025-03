O tom, kam se AI ubírá, jaké výzvy a příležitosti přináší a jak se na ni můžeme připravit, jsme si povídali s Danielem Koscem z AI Institute, který se snaží veřejnost o umělé inteligenci edukovat.

Proč jste se rozhodl věnovat umělé inteligenci v rámci projektu AI Institute?

Když před pouhými dvěma lety a třemi měsíci spatřil světlo světa chatbot umělé inteligence od firmy OpenAI ChatGPT 3.5, měl jsem trochu strach. Najednou jsem věděl, že na změny, na které jsme normálně měli desítky let, budeme mít v blízké budoucnosti jednotky let. Zároveň jsem ale byl i nadšený. Představil jsem si, co se může stát, když toto turbulentní období jako lidé zvládneme. Nemoci, které vyřešíme do několika let, vyčistíme oceány, budeme žít více v respektu k přírodě, pracovní doba se sníží o polovinu a budeme dělat jen činnosti, které nás baví a dáváme do nich svou jedinečnost. Nedělat práci pro práci, ale růst a objevovat svůj potenciál. Když jsem to spatřil, řekl jsem si, že bych chtěl pomoci onomu snazšímu přechodu. Pomoci lidem se na tento nový současný svět připravit a nejen to – prosperovat v něm. Proto jsem založil AI Institute.

Jaké byly vaše největší objevy při práci s AI?

Kolik času reálně může ušetřit a kolik mentální kapacity mi každý den navíc zbývá. Než jsem zabředl prakticky do AI, byl můj směr zvyšovat úroveň své energie, kterou mám denně k dispozici, přes optimalizaci dne, produktivitu, biohacking a léčbu traumat. Najednou se díky AI objevil směr, že činnosti, které mi trvaly třeba dvě až tři hodiny, zvládnu za 30 minut. Ono se to nezdá, ale během týdne se ten čas i mentální kapacita nasčítají.

Pokud bychom se potkali za deset let, jak myslíte, že se AI promění?

Ani si nedovedu představit. Věřím, že minimálně v západním světě může začínat doba, kdy nemoci již nebudou nutností, jelikož budeme díky technologiím měsíce až roky dopředu vědět, že je tělo v nerovnováze, a že pokud s tím něco neuděláme, přejde to v nemoc. Jinak věřím, že změní svět k lepšímu. Že spousta lidí začne mít více prostoru věnovat se tomu, co je dělá jedinečnými, a tím nacházet více sami sebe.

Má AI potenciál změnit naše životy tak, jako to udělal internet?

Jednoznačně. Podle mě do dvou let, i díky AI agentům, to pocítíme minimálně na úrovni našich pracovních životů. V osobním životě taktéž, pravděpodobně už bychom mohli mít personalizovanější AI, která nám může pomáhat v běžných věcech od nakupování, vybírání dárků pro nejbližší, vyhledávání informací, prevence zdraví a podobně.

Jaké konkrétní problémy může AI pomoci vyřešit?

Určitě vyčištění oceánů v rekordním čase. Léčbu jakýchkoli nemocí. Individuální prevence – každodenní vhledy a optimalizace na nás.

Jsou oblasti, kde byste si přál, aby AI hrála větší roli, ale zatím to není možné?

Obnova toho, co pácháme na přírodě, namísto toho, jak AI využijeme ve válkách či na výhru voleb, jak tomu bylo například nedávno v situaci, kdy šéf Mety přiznal, že ovlivnil minulé volby v USA. AI je nástroj, to, jak jej používáme a použijeme, je na společnosti a jejích potřebách.

Hrozí, že umělá inteligence nahradí lidské zaměstnance?

Oblasti, kde AI nejvíce pomáhá již dnes a kde dokáže šetřit i polovinu pracovní doby, jsou určitě marketing, administrativa, programování, grafika, překlady, prodej, pomoc s rozhodováním v rámci firem a brainstormingu.

Které profese jsou potenciálně nejvíce ohrožené?

Určitě jsou ohroženější juniornější pozice. Seniornější budou v rámci všech těchto odvětví silně potřebné. Proto si nutně nemyslím, že AI nahradí lidské zaměstnance, ale určitě i zaměstnavatelé začnou v těchto odvětvích vyžadovat znalost práce s AI nástroji, jelikož jim dříve nebo později dojde, že se jim nevyplatí financovat člověka, kterému stejná činnost trvá třeba dvojnásobek času. I proto dnes vidíme, že zaměstnavatelé silně podporují své lidi, aby chodili například na naše workshopy.

Může AI naopak vytvářet nová pracovní místa?

V kratším horizontu určitě bude potřeba zaměstnání typu AI konzultant a věci s přesahem do offlinu, kde bude nástup AI kvůli politice a byrokracii zbržděn.

Jak by se měli lidé připravit na budoucnost, kde bude umělá inteligence běžnou součástí pracovního trhu?

Pokud se podíváte na průzkumy velkých společností jako IBM, McKinsey, Microsoftu a dalších, zjistíte, že se protínají z velké části v jedné zásadní myšlence. Až 40 procet světové populace bude potřeba rekvalifikovat pro práci s AI nástroji, aby zůstala konkurenceschopná.

Jak můžeme zabránit tomu, aby byla AI zneužita? Například k šíření dezinformací...

To je otázka na celý rozhovor. AI je stále nástroj, velmi silný. Majitelé firem jsou lidé a dělají chyby, zároveň jsou často zodpovědní akcionářům, aby přinesli zisky, a tak se mohou někteří z nich pod tlakem morálně ohýbat.

Jsou podle vás současné regulace AI dostatečné, nebo bychom měli být opatrnější?

Na to asi nedokáže nikdo plně odpovědět. Evropa má jedny z nejsilnějších regulací, což je super pro nás jako její obyvatele, ale dlouhodobě to může velmi ohrozit naši konkurenceschopnost tím, že USA a Čína nám díky tomu utíkají. Vždy je to boj mezi rychlostí technologického vzestupu a ochranou občana, kde se snažíme rozhodovat nejlépe, jak dovedeme.