Když se rodinný stůl promění v herní párty a děti raději koukají do displeje mobilního telefonu než do očí svých rodičů, je možná čas na změnu. Často se totiž děti, které mají přístup k telefonu od útlého věku, po čase stanou závislými. Jak takovou závislost ale poznat? Podle Aleny Gregovoé, psycholožky on-line poradny Mojra.cz by se rodiče měli zaměřit na to, zda u dítěte neproběhla výrazná změna v chování.
„Pokud tráví u obrazovky tolik času, že zanedbává spánek, učení, sport či kontakty s vrstevníky, může jít o varovný příznak. Stejně tak pokud je dítě podrážděnější nebo úzkostnější než dřív, a to zejména ve chvílích, kdy je od zařízení odpojeno. Problémem není jen samotná délka času on-line, ale i ztráta zájmu o jiné aktivity a neschopnost najít rovnováhu,“ vysvětluje pro Metro Gregorová.
Realistické hranice
Podle psycholožky je digitální výchova pro rodiče náročná zejména proto, že se technologie vyvíjejí rychleji než pravidla a doporučení. „Mnozí rodiče mají pocit, že musí dítě neustále kontrolovat, což vede k únavě a někdy i k pocitu selhání ve chvílích, kdy se to nepodaří stoprocentně. Hlavním doporučením je zaměření se na nastavení realistických hranic. Domluvte si s dětmi jasná pravidla pro používání médií, a hlavně buďte důslední v jejich dodržování. Nezapomeňte ale pečovat i o sebe, sdílejte zkušenosti s jinými rodiči, se svými přáteli, nebojte se hledat podporu u odborníků. Výchova, včetně té digitální, není o permanentním dohledu, je to spíše vedení dítěte k samostatnosti a zodpovědné práci s informacemi,“ dodává Gregorová.
Počkejte do deseti let
Kdy je ale vůbec ten správný čas pořídit svým ratolestem mobil? Odborníci obecně doporučují s chytrým telefonem vyčkat přibližně do desátého roku dítěte. Do té doby je vhodnější tlačítkový model určený jen na volání a posílání zpráv. Podle uznávaného dětského psychologa a autora několika knih Václava Mertina z Family Hub Nusle je však nutné počítat i s tlakem vrstevníků. „Velmi brzy do potřebnosti mobilu u dítěte vstupují vrstevníci, kteří mají lepší mobil, kterým se mohou vytahovat. Současně však mohou hrát hry, které dítě s obyčejným mobilem může jen závidět. Tento nepřímý sociální nátlak bývá velmi silný, patrně je ještě silnější než výše zmiňovaná potřebnost. Měli bychom ho brát jako fakt a po nějakém otálení se mu částečně přizpůsobit. Vždyť nemusíme kupovat nejnovější a nejdražší model,“ vysvětluje Mertin.
Rodiče by měli jít příkladem
Zatímco dříve dostávaly děti svůj první mobil až na druhém stupni základní školy, dnes není výjimkou, že ho mají už prvňáci či druháci. To klade na rodiče ještě větší odpovědnost. Nestačí sledovat jen to, jak dlouho dítě telefon používá, ale také k čemu. Není totiž stejné, zda čas věnuje vzdělávací aplikaci, nebo jen bezcílnému surfování po internetu. Moderní telefony zároveň nabízejí rodičům možnost nastavit bezpečné hranice. „Android nabízí ke stažení bezplatný nástroj Family Link a systém iOS má funkce pro rodičovskou kontrolu přímo integrované v iPhonech a iPadech. Díky tomu můžete dětem velice jednoduše nastavit denní limit, filtrovat weby nebo omezit stahování aplikací,“ připomíná Lada Franková z Tesco Mobile.
Digitální detox
Aby se telefon nestal jediným zdrojem zábavy, je důležité podporovat i aktivity mimo obrazovku – sport, kroužky, čtení nebo rodinné výlety. Čím pestřejší program dítě má, tím méně cítí potřebu neustále sahat po mobilu. Jako užitečný návyk doporučují odborníci také společný digitální detox. Může jít o hodinu po večeři, odpoledne o víkendu, nebo dokonce o celou neděli bez telefonu. Rodina si tak ukáže, že svět off-line je nejen důležitý, ale může být i zábavnější.