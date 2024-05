Dítě v náručí? Při vaření na to rychle zapomeňte, apelují experti

Mezi ty nejčastější patří a patřila opaření olejem, horkou tekutinou nebo popálení. „V Česku denně přijmou na pohotovostech asi 110 dětí s vážnými popáleninami všeho druhu,“ říká Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zdůrazňuje, že jeho pracoviště patří k těm, kde jsou rádi, když nemají žádnou práci, ale na oddych šanci nemají.

„Jsme spádovou klinikou pro těžké popáleniny pro devět krajů s asi šesti miliony lidí,“ připomíná přednosta Robert Zajíček. I když jsou některá popálení nebo opaření velice těžká, úmrtnost je překvapivě na přibližně čtyřech procentech. Většinou se daří, byť někdy s omezeními, vracet pacienty zpět do aktivního života.

Podřízený dostal kapky

V roce 2003 se proto Zajíček spolupodílel na založení neziskového spolku Bolíto. Ten se zaměřuje především na prevenci a vzdělávání, aby k úrazům tohoto druhu docházelo co nejméně. Na stránkách spolku Bolíto, které nesou příznačný název 70 stupňů (to je teplota horké kávy po třech minutách po zalití vařící vodou), se snaží prezentovat největší nebezpečí plynoucí z domácího prostředí.

Postupem času se přidali i další lidé a firmy s podobnými preventivními akcemi nebo kampaněmi. „Nedávno jsem pěkně srovnal svého kolegu. Má dvouměsíční dítě a chlubil se fotku, jak jeho žena s novorozenětem v náručí vaří,“ říká Vladimír Staněk, generální ředitel společnosti Aramark. I když firma působí v oblasti veřejného a firemního stravování, přísně se tu hlídají bezpečnostní předpisy v profesionálních kuchyních a nyní se snaží bezpečné chování v kuchyni šířit i do domácího prostředí. „Zpracovali jsme například desatero prevence, kde je jako bod šest právě to, abyste nikdy nevařili s dítětem v náručí nebo v nosítku,“ upozorňuje Staněk na adresu výchovného působení i směrem ke svým kolegům.

Děti u plotny? Pod dozorem

Dítě, jak známo, objevuje svět hmatem. To znamená především rukama. Šňůra od rychlovarné konvice, mixéru či hrnec s vařící polévkou na krajní plotýnce sporáku se řadí k nejčastějším příčinám těžkých popálenin. Lékaři pak nad příčinami sice kroutí hlavou, stále na to upozorňují, ale chyby, kterých se rodiče doma dopouštějí, se průběžně i přes osvětu opakují.

Nejen popáleninový chirurg Zajíček, ale také někteří prodejci „amatérského“ i profi vybavení pro vaření nevidí vždy rádi televizní soutěže ve vaření nebo grilování, které jsou určené pro děti.

Děláte to také tak? Zvláště v domácnosti s malými dětmi se vyplatí dodržovat základní pravidla.

Přípravu jídla soustřeďte na zadní plotýnky, rukojeti pánve otočte tak, aby na ně dítě nedosáhlo nebo abyste o ně nezachytili.

Je-li v rodině malé dítě, zapomeňte na ubrusy. A horké nápoje stavte na stole vždy co nejdál od kraje.

I když máte bezpečnostní sklo pečicí trouby, nedovolte, aby malé dítě otevíralo dvířka.

Pokud se jídlo vaří, nikdy nenechávejte plotnu či jiné spotřebiče bez dozoru, jsou-li zapnuté.

„Víme, že v zákulisí jsou děti poučené, ale přece jenom bych byl hodně obezřetný,“ říká Miloš Staněk, spoluzakladatel společnosti Potten & Pannen. Ta pořádá kurzy vaření pro dospělé a také pro děti, ale až pro ty od dvanácti let. „Máme pro ně řadu bezpečnostních pomůcek, například ochranu prstů při krájení a podobně,“ říká Staněk. Podobné nabízejí přirozeně i pro dospělé.

Vařící olej a voda? Je to jako detonace granátu

Přitom v domácnosti lze mít po ruce některé další pomůcky, které mohou případné karamboly při přípravě pokrmů zlikvidovat. Zatím se ale více prosazují v profesionálních provozech než doma u kuchyňské linky. Může to být například hasicí rouška, která rychle ztlumí vařící olej, který se vznítí při smažení na pánvi. Pokud není po ruce rouška, klidně lze hořící pánev zasypat hlínou z květináče.

„Nejčastější chyba, kterou lidé u vzplanutí tohoto typu udělají, je, že na pánev chrstnou vodu. Zahoření je tak velké, že se vše ještě znásobí,“ říká popáleninový chirurg Zajíček. Při praktických předváděčkách pod širým nebem za asistence hasičů se zalití sporáku vodou podobá detonaci výbušniny, plamen může vyrazit i do několikametrové výšky. Co by natropil v malé kuchyni, si lze jen těžko představit.

40 Přibližně tolik tisíc dětí je v průměru za jeden rok přijato na pohotovostech v nemocnicích kvůli těžkým popáleninám. 250 Až tolik stupňů Celsia má horký omastek na pánvi.

Ostrý nůž je bezpečnější než tupý

Nebezpečí však nehrozí v kuchyni jenom u vařící polévky či smažených řízků. Mezi častá zranění se řadí například řezné rány, které řeší chirurgové. „Rozšířeným omylem je, že se říznete, když je nůž ostrý. Spíše vás to potká, kdy krájíte tupým nožem, tlačíte a pak je to hned,“ varuje Marek Neuman, prodejce nožů a jejich profesionální ostřič a bývalý kuchař. I on si kdysi při práci v kuchyni opařil nohu.

„V profesionální kuchyni si musíte dát pozor na pohyb v prostoru, spíš než to, že sáhnete do horké pánve, může dojít k uklouznutí,“ upozorňuje na hlavní nebezpečí Staněk z Aramarku.