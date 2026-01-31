Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt

Autor: Metro.cz
  19:17
Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen – vlastní kavárnu s názvem Café Hein. Osobitý interiér kavárny navrhl filmový architekt Jan Vlček. Svou originální vizí rozvinul atmosféru prostoru, který se nachází přímo nad sklepním divadelním sálem, v domě ze 14. století, se vstupem z ulice Štupartská.
foto: Jan Hrdý

Pražská kavárenská scéna se těší novému přírůstku. Ve sklepních prostorách Divadla Unglet vznikla nová. Jmenuje se Café Hein.

Práce pro kavárenského povaleče za odměnu

„Navrhnout kavárnu je pro mě, coby kavárenského povaleče a profesí pražského flaneura, práce za odměnu. Kavárny jsou mé obýváky, jsou mé pracovny, jsou i mé zpovědnice. Z pohledu scénografa kavárna není zadání přicházející z oboru gastronomie, ale z oboru umělecké historie. Jde o přesné splnění žánru. Je potřeba znát svého diváka. Je nutné vědět, co přesně v kavárně musí být a také co v ní být nesmí v žádném případě. Vždy poznám, když kavárnu navrhl někdo, kdo v ní zároveň nežije... Tam také nikoho ze zasvěcenců nepotkáte,“ říká s úsměvem filmový architekt Jan Vlček.

Na kafé pod gotickou fresku

Prostor Café Hein ctí původní charakter unikátního místa a propojuje prvky tradičních pražských kaváren s estetikou Ungeltu. Historický ráz domu podtrhuje také gotická freska ze 14. či 15. století, mosazná barová deska, teplé tlumené osvětlení, monumentální malba odkazující k iluzivnosti barokního divadla či detaily v podobě fotografií z třicetileté historie Ungeltu.



„Historie objektu je pro mě nesmírně důležitá a inspirující. Ale i zavazující,“ potvrzuje Jan Vlček a dodává: „Celkově vzato, můj přístup k navrhování interiéru obecně je, dalo by se zjednodušeně říci, spíše scénografický, než asi bývá pohled architekta. Prostor řeším jako hru. Pozoruji to jako žánr, jako hru světel, jako práci s atmosférou. Hodně se řídím svou intuicí, prostory ke mně mluví a já je poslouchám. Samy si řeknou, co chtějí, abych udělal. Když nepromluví, ani já nepracuji.“

Specialita od „Langoše“

Koncept kavárny vychází z tradice starých pražských podniků, kde se přirozeně potkávali umělci s veřejností. Café Hein přes den slouží jako klidné místo na snídani, kávu či setkání, večer se proměňuje v zázemí pro divadelní diváky, které je pro ně dostupné před představením i během přestávky. V nabídce nechybí výběrová káva herce Jiřího Langmajera, kterému se přezdívá Langoš. Hosté si mohou vybrat z kvalitních čajů, domácích dezertů od zdejšího cukráře Josefa či čerstvé snídaně z vlastní kuchyně. Důraz je kladen na cenovou dostupnost a rodinnou atmosféru.



„Když jsem snil o svém divadle a svěřil se s tím Miloši Kopeckému, mluvili jsme nejen o tom, kdo a co by se v něm hrálo, ale i o tom, jak krásné by bylo mít k divadlu kavárnu. Po třiceti letech je to tady,“ konstatuje Milan Hein, zakladatel a emeritní principál Divadla Ungelt.







