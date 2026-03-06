Dívka, která zmizela na SkyShowtime. Proč jsou zdejší policisté jako vystřižení z telenovely?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu
Unesená, Uvězněná, Útěk, Zúčtování, Krize a Pátrání. Tak znějí všeříkající názvy šesti epizod britského kriminálního thrilleru Dívka, která zmizela (Girl Taken). Před pár dny nám ji naservírovala coby čerstvou novinku z dílny filmové společnosti Paramount Pictures streamovací platforma SkyShowtime.
Fotogalerie3

Šestidílná minisérie sleduje osudy jednovaječných dvojčat Lily a Abby. | foto: Paramount+

Příběh o únosu mladé dívky, ale především také o tom, jak taková neblahá událost ovlivní život jejích blízkých, už nám filmaři servírovali mnohokrát. Tvůrci adaptace knižního bestselleru se však pokoušejí každému aspektu – tedy zločinu, vyšetřování i všem následným událostem – věnovat zhruba stejnou část stopáže. A až na přepálené finále servírují pomalou, napínavou, surovou a dusivou psychologickou podívanou, která na vás zapůsobí o to intenzivněji, pokud se ztotožníte s kteroukoliv z postav.

Minisérie Dívka, která zmizela nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Come On, Baby Doll

Unesená. Zneužívaná. A po letech konečně na útěku. Šestidílná minisérie natočená podle románu Baby Doll od Hollie Overton rozehrává mrazivé drama o jednovaječných dvojčatech Lily a Abby, jejichž poklidné dospívání v anglickém městečku rozmetá zcela nečekaný čin milovaného učitele Ricka Hansena. Jeho představitel Alfie Allen se proslavil rolí Theona Greyjoye v seriálu Hra o trůny. Jeho tvář je proto tím hlavním, co na potenciální diváky vykukuje ze všech plakátů propagujících nový seriál.

Režie seriálu se chopila dvojice Laura Way a Bindu De Stoppani.

Právě Hansen Lily unese – a dlouhá léta ji drží v zajetí a páchá na ní odporné věci. Oslovuje ji přitom pouze úchylnou přezdívkou Baby Doll.

Nevzdat se bez boje

Řečí o tom, že je nejlépe o ději minisérie dopředu moc nevědět, vás protentokrát ušetřím. Kdo se chce, podobně jako já, nechat co nejčastěji překvapovat, ten si před zhlédnutím podobných projektů podobné články raději nečte.

Když se tedy hrdince podaří uprchnout, její boj zdaleka nekončí. Svět, o kterém snila, mezitím šel dál. Návrat domů není vysvobozením, ale začátkem nové, bolestivé kapitoly. Abby i jejich „matka roku“ Eve se snaží znovu slepit rodinu, jenže trauma jen tak snadno nezmizí. A navíc – učitel Rick je stále na svobodě. A rozhodně se nehodlá vzdát bez humbuku.

Skvělí herci a špatné matky

Dívka, která zmizela (ten tuctový, zaměnitelný název mi pořád dává trochu zabrat) je napínavý dramatický thriller, který zábavně pracuje s psychologií postav, rodinnou linkou i faktem, že podobné příběhy diváci, nejen v tuzemsku, zkrátka milují.

Herecké výkony jsou velmi povedené. Alfie Allen je přesně tak charismatickým, vypočítavým a ujetým manipulátorem, jak si scénář žádá. O ústřední dvojici mladých hereček, které ve skutečnosti nejsou dvojčata, ale mladší a starší sestra, ještě nejspíš hodně uslyšíme.

Když Lily opustí párty a cestou se potká se svým učitelem angličtiny, nevrátí se domů.

Padesátiletá herečka Jill Halfpenny ztvárňuje matku zmiňovaných dvojčat. Její výkon je natolik přesvědčivý, že jsem měl během sledování místy neodolatelnou chuť její postavu profackovat. O tom, jak by se měla správná máma ke svým dcerám chovat, mám – podobně jako řada jiných internetových diskutérů – nejspíš poněkud jinou představu.

Marek Eben z Wishe a policisté s tyčemi

Ještě musím zmínit Leviho Browna – představitele přítele obou ústředních dívek – a Vikashe Bhaia, jenž ztvárnil hlavního vyšetřovatele. Ten první mě zaujal tím, že vypadá jako mladší a snědší verze Marka Ebena, ten druhý zase proto, že se evidentně nebál zahrát jednu z nejméně bystrých postav celého seriálu.

Jakkoliv je totiž Dívka, která zmizela relativně áčková podívaná, počínání policejního sboru zde místy působí až úsměvně. Takhle nějak se chovají „chlupatí“ v latinskoamerických telenovelách. Všechny problémy tu strážci zákona – případně jejich pomocníci – řeší velmi originálně. Tím, že je často neřeší vůbec. Každé zmizení se vyšetřuje tak, že pošlete skupinu lidí do lesa, aby horečnatě bodali tyčemi do země tak dlouho, dokud nejsou unavení a nejdou si domů odpočinout. Nikdo zřejmě neumí plavat a ani zde neexistují žádné mosty, protože jejich perimetr končí první, sotva dvacet metrů širokou řekou. Za ni se nesmí, jinak by se hlavní část případu vyřešila během pár hodin po únosu.

Popelka, sex a společenské hranice. Seriál Bridgertonovi je ve své nejsilnější formě

Vyšetřování se sice evidentně vede dlouhé roky, nikoho ale po nalezení Lily nenapadne rozkopat pozemek kolem chaty a hledat těla dalších potenciálních obětí. Ve sběru DNA policistům zabrání obyčejný požár, detailněji rozebírat rodinný život hlavního pachatele se rozhodnou víceméně náhodou až na konci pětihodinové stopáže. A tak bych mohl pokračovat donekonečna.

Pozor, ztratil se psycholog!

Kdyby šlo o americkou minisérii, psychologové, terapeuti a další odborníci by si v únosem zasažené rodině neustále podávali dveře. Minimálně poté, co se Lily vrátí domů. Nic takového se ale nestane.

Jediným „lékem“, který hlavní hrdinové užívají, je chlast, v případě matky obviňování a neustálé napomínání okolí a v případě skutečné oběti – nejsympatičtější postavy celého seriálu, tedy Lily – sklenice čerstvé kohoutkové vody. Ale tu dostává jen tehdy, když byla hodná.

Dívka, která zmizela

  • Režie: Laura Way, Bindu De Stoppani
  • Předloha: Hollie Overton (kniha)
  • Scénář: David Turpin
  • Kamera: Evan Barry
  • Hudba: Andrew Simon McAllister
  • Hrají: Alfie Allen, Tallulah Evans, Delphi Evans, Jill Halfpenny, Vikash Bhai, Niamh Walsh, Levi Brown, Victoria Ekanoye a další.
  • Produkce: Gloria Peña
  • Casting: Andy Brierley
  • Střih: Lucy Donaldson, Weronika Kaminska
  • Zvuk: Dámaso Hernández

Advokát od Netflixu. Vousatá Ally McBealová se vrací už potřetí. Novým prvkem je Mickeyho sestra

