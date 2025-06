Kolik peněz mohu každý den utratit, abych měl i na konci měsíce nějaké peníze a nemusel si půjčovat? Někde se to učí už v mateřské škole.

Tlak na to, aby výuka finanční gramotnosti nebyla jen okrajovým doplňkem školních osnov, sílí. Školy se jí věnují, často jen okrajově, pedagogové ji začleňují nepravidelně, protože by to bylo na úkor osnov jiných předmětů. Školy také využívají přednášek odborníků z bank.

Chybná rada od AI ukázala, proč učit o penězích co nejdřív

Určitě by to bylo užitečné, jak ukazuje příklad šestnáctileté dívky, která dostala za domácí úkol zpracovat měsíční rozpočet její rodiny. Protože její maminka byla právě na mateřské, započítala do úlohy i její mateřskou dávku. „Zeptala se ale umělé inteligence. Ta jí sdělila, že maminka bere tři sta tisíc korun. AI jí už ale nesdělila, že se jedná o částku za celou mateřskou, ne měsíční příjem,“ upozorňuje Alena Opletalová z Univerzity Palackého v Olomouci, která má na starosti finanční vzdělávání studentů pedagogiky.

Nedávný průzkum agentury Ipsos ukázal, že o finanční znalosti je velký zájem nejen ze strany učitelů, ale i žáků a studentů. „Zjišťovali jsme znalosti a představy i požadavky na finanční gramotnost ze skupiny mladých lidí od 15 do 25 let,“ říká Tereza Horáková z Ipsosu.

Ukázalo se, že něco málo přes čtvrtinu dotazovaných se v oblasti peněz, hospodaření s nimi a vůbec v orientaci v současném finančním světě necítí dobře připraveno. Více sebevědomí vládne ve starší skupině mezi 21 až 25 lety a také mezi muži.

Mladí chtějí praxi, ne poučky

„Platí, že ze strany mladých je požadavek, aby se škola této problematice věnovala víc a aby byly informace založené na praxi, třeba i na negativních konkrétních zkušenostech lidí,“ doplňuje Horáková. Odborníci se shodují v tom, že mladším skupinám populace schází reálné plánování výdajů. Když si začnou vydělávat, a to i na brigádách během školy, daří se některým vše „rozfofrovat“ za pár dní po výplatě a ve zbytku měsíce do dalšího výdělku jsou bez peněz.

„Od dětí a také od rodičů víme, že se o financích ve školách mluví, od některých dospělých slýcháváme, že by bylo dobré přístupnou formu finanční gramotnosti včlenit už do předškolních zařízení, což někde již dělají,“ vysvětluje Anna Dvořáková z platformy Skoala Nadace České spořitelny.