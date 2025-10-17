Divokej Bill: Hudba byla vždy největší součástí našich životů a vše jsme tomu podřizoval

Po dvou letech, kdy projela republiku křížem krážem, se kapela Divokej Bill rozhodla zakončit rok stylově, a to třemi výjimečnými večery. Brno, Praha a Plzeň se stanou místy, kde se potkají emoce, energie a dlouholetá historie jedné z nejživějších českých kapel.

Divokej Bill i po sedmadvaceti letech koncertuje v plné síle. | foto: Archiv DB

„Chtěli jsme to celé uzavřít s grácií,“ říká frontman Vašek Bláha. S ním jsme si v rozhovoru pro Metro povídali o bilancování, nových technologiích i rodinné atmosféře na koncertech.

Proč zrovna tři koncerty na konci roku?
Byli jsme od loňského dubna kromě pár měsíců neustále na koncertech, loňské jaro a léto, na podzim akustická tour, na jaře elektrická tour a potom rovnou do majálesů a hradů a další letní sezony. A jak v tom jsme rozjetí, tak jsme si říkali, že by bylo fajn nějak hezky ukončit ty téměř dva roky. A tak jsme vymysleli tyto speciální tři koncerty. Bude to takové pěkné předvánoční hraní a zároveň rozloučení se sezonou 2025.

Každý ze sálů, ve kterých se koncerty odehrají, má jinou atmosféru. Proč tento výběr?
Jedeme z východu na západ a v Sonu jsme dlouho nebyli, takže když byla ta možnost se tam podívat, hned jsme ji využili. Lucerna je po té letošní lednové takový rychlý návrat, ale my to tam máme prostě rádi a v Plzni v Depu nás to loni na podzim mile překvapilo, takže tam byla jasná volba. Všechny tři koncerty odehrajeme během pěti dnů a moc se na to těšíme, že to bude takové živější, nejspíš tam propojíme pár akustických písní, ale vše je zatím v plenkách. Do zkušebny se zavřeme na začátku listopadu a budeme vymýšlet, jak to celé vlastně provedeme.

Koncerty

Odstartoval předprodej na tři speciální zimní koncerty. Ty se uskuteční 13. prosince v Brně v Sono Centru, 15. prosince v pražské Lucerně a 17. prosince v Plzni v Depu2015.

Na koncerty chodí fanoušci napříč generacemi. Jaké je to vidět, že se na jednom místě potkávají starší s mladými?
Je to skvělý, spousta našich fanoušků měla jako my v nějakém věku děti a v současnosti tak jako my je berou s sebou na koncerty. Zároveň někteří jsou už prarodiči a chodí celá rodina. Vidíme to a moc si toho vážíme, a proto se taky snažíme koncerty končit dřív, než odbije jedenáctá, ale ono to naštěstí těm dětem nevadí a vydrží i déle. Známe to totiž ze své vlastní zkušenosti. A občas vidíme mezi lidmi i někoho staršího než sedmdesát let. Je to pro nás pocta, a pokud si přijde pro fotku, tak dvojnásobná.

Hudební svět se mění. Streamovací platformy, návraty k retro zvuku, i AI. Jak to celé vnímáte vy?
On se celý svět mění už dlouho, jen je to nyní možná víc viditelné, my se připravujeme již delší čas a jdeme s dobou. Máme svou vlastní aplikaci, systém na prodej vstupenek, fungujeme na streamovacích platformách, používáme AI v různých nápadech i grafice a vizualizaci na koncertech a retro zvuk řešit nemusíme, jelikož už naše nástroje samotné jsou tak trochu retro. Myslíme si, že ale jdeme důstojně s dobou.

V dobrém i ve zlém

  • Pohádku Zrození alchymistky, která vstoupí do kin 27. listopadu, doprovází píseň V dobrém i zlém. Song napsal a nazpíval Roman Procházka z kapely Divokej Bill.
  • Nový film tvůrců série Princezna zakletá v čase zavede diváky do kouzelného světa Oberon, kde se v dětském světě prolínají magie, přátelství, odvaha i tajemství.

Jakou hodnotu pro vás má hraní naživo, když je hudba tak snadno dostupná on-line?
Živé hraní věříme nic zatím nenahradí a má díky atmosféře na koncertech pořád nezaměnitelnou hodnotu. A díky tomu lidi chodí na koncerty, je to i vidět, že koncerty kapel jsou více navštěvované než některé festivaly.

Současná hudební scéna ráda míchá žánry. Inspiruje vás to?
Tak samozřejmě že to vnímáme, jen ještě asi neuzrál ten správný čas se s někým spojit. Občas někdo z kapely jde někam hostovat, ale zatím jako kapela jsme tento krok neudělali. Ale když se podíváte na naši hudbu, tak je tam spousta namíchaných žánrů, rap, bluegrass, rock, pop, country, každý si tam najde to své. Ovšem co není teď, může na další desce být.

Jak se za těch 27 let změnil váš pohled na hudbu?
Hudba byla vždy největší součástí našich životů a vše jsme tomu podřizovali. A spoustu let už taky víme, že to není jen o zábavě a je za tím spousta práce, jelikož si děláme sami management a vše okolo kapely. Ale snažíme si to pořád na koncertech co nejvíc užít a mít tam pořád to, že je to hlavně zábava a musí nás to bavit a naplňovat. A když to baví nás, pak to baví i lidi v publiku a ti nám to vrací.

