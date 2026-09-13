Jen málokterá sladkost se dokáže měnit tak rychle jako čokoláda. Ještě nedávno plnily sociální sítě tabulky s pistáciovým krémem a křupavým těstem kataifi, známé jako dubajská čokoláda. Nyní se pozornost přesouvá k další neobvyklé náplni, která na první pohled připomíná chomáče vlasů.
Právě její rozmanitost připomíná Mezinárodní den čokolády, který připadá na dnešní den, tedy 13. září. Datum se shoduje s narozeninami amerického podnikatele Miltona S. Hersheyho, jenž se narodil v roce 1857 a významně přispěl k rozšíření cenově dostupné mléčné čokolády. Nejde přitom o jediný čokoládový svátek. Světový den čokolády se slaví také 7. července.
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Historické okénko
Příběh kakaa je podstatně starší než první sladká tabulka. Archeologické nálezy z oblasti dnešního Ekvádoru dokládají, že lidé kakao zpracovávali již před více než pěti tisíci lety. Později hrálo významnou roli v kulturách Mayů a Aztéků, kteří z něj připravovali hořký nápoj a kakaové boby používali také jako platidlo. Do Evropy se kakao dostalo v 16. století. Ani tehdy ale nepřipomínalo tabulku, kterou v současnosti koupíme v každém obchodě. Pilo se, postupně se začalo sladit cukrem a dlouhou dobu zůstávalo luxusem vyhrazeným hlavně šlechtě a bohatým měšťanům.
Přidávání mléka
Češi dávají přednost mléčné
Čokoláda patří mezi nejoblíbenější sladkosti také v Česku. Na jednoho obyvatele připadá přibližně 6,5 kilogramu ročně. Nejčastěji saháme po mléčné čokoládě, která tvoří zhruba dvě třetiny prodejů. Hotové čokolády a další výrobky s obsahem kakaa se k nám dovážejí především z Německa, Polska a Slovenska.
Stále větší prostor ale získávají také řemeslné čokoládovny, výrobky s vysokým podílem kakaa, netradiční příchutě nebo tabulky pocházející z konkrétní pěstitelské oblasti. Podobně jako u kávy nebo vína začínají zákazníci více řešit původ surovin, způsob zpracování a rozdíly mezi jednotlivými odrůdami.
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Andělské vlasy
Ukázkovým příkladem je dubajská čokoláda. Silná vrstva pistáciového krému a křupavého těsta kataifi se stala jedním z největších cukrářských trendů sociálních sítí. Úspěch následně odstartoval množství napodobenin, nových příchutí i dalších tabulek založených na překvapivém řezu.
Mezi její následovníky patří takzvaná angel hair chocolate, tedy čokoláda s „andělskými vlasy“. Skutečné vlasy v ní samozřejmě nejsou. Náplň tvoří jemná vlákna tradiční turecké cukrovinky pişmaniye, která svou strukturou připomíná cukrovou vatu. Často se spojuje s pistáciovým krémem a ukrývá v růžové nebo bílé čokoládě.
Z čokolády se stává luxusní módní doplněk
Hranice mezi cukrařinou, módou a uměním se v posledních letech stírají. Ukázaly to také velikonoční kolekce pro rok 2026. Louis Vuitton například představil více než kilogramovou čokoládovou kabelku ve tvaru vejce. Tvořily ji dvě skořápky z hořké čokolády doplněné praženými ořechy, kandovaným ovocem a pralinkami. Jedlý módní doplněk vyšel na 250 eur, tedy více než šest tisíc korun.
Dior vsadil na čokoládové vejce inspirované typickým medailonem s mašlí, zatímco Bulgari vytvořilo dezert odkazující na šperkařské motivy a mozaiky z antických římských lázní.
Kvalita je důležitější než efektní náplň
Ani Mezinárodní den čokolády ale neznamená, že bychom měli sníst celou tabulku na posezení. Odborníci doporučují sledovat především složení, podíl kakaa a množství cukru.
„Kvalitní hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa může být součástí vyváženého jídelníčku. Obsahuje řadu prospěšných látek, například antioxidanty a minerální látky. Důležité je ale sledovat složení výrobku a nepřehánět to s množstvím, zejména u výrobků s vysokým obsahem cukru,“ říká odborník na výživu a zdravý životní styl Pavel Suchánek.
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Dlouhodobě nadměrný příjem cukru přispívá k nadváze, obezitě a zvyšuje riziko diabetu 2. typu. Cukrovka navíc neovlivňuje pouze metabolismus, ale může postupně poškozovat cévy a nervy včetně těch v očích.
Jednou z jejích nejzávažnějších komplikací je diabetická retinopatie, tedy poškození sítnice, které může vést až k výraznému zhoršení nebo ztrátě zraku. Nemoc je zrádná zejména tím, že se dlouho nemusí projevit. „Pacient nemá žádné potíže se zrakem, a přesto už může docházet k nevratnému poškození sítnice,“ upozorňuje Lucie Frantlová, vedoucí lékařka aplikačního a sítnicového centra Očního centra Praha.