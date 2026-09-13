Dnes je mezinárodní den čokolády. Dříve sloužila jako platidlo, nyní dobývá TikTok

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  6:00
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Po dubajské čokoládě přichází další zvláštnost. Po rozlomení z tabulky...

Po dubajské čokoládě přichází další zvláštnost. Po rozlomení z tabulky vykouknou andělské vlasy. | foto: instagramový účet: @meronnechocolate

Menší verze čokoládových kabelek ve tvaru vejce od značky Louis Vuitton z...
Čokoládové vejce Bulgari z velikonoční kolekce 2026
Čokoládová kabelka a ptáčci z velikonoční kolekce 2026
Čokoládové vejce od Diora z velikonoční kolekce 2026
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Bývala hořkým nápojem, platidlem i luxusem dostupným jen nejvyšším vrstvám. Dnes čokoláda plní regály obchodů, vitríny módních domů i videa na TikToku. V neděli 13. září slaví svůj mezinárodní den. Připomeňte si její cestu historií, současné trendy i to, proč si při mlsání hlídat složení a množství.

Jen málokterá sladkost se dokáže měnit tak rychle jako čokoláda. Ještě nedávno plnily sociální sítě tabulky s pistáciovým krémem a křupavým těstem kataifi, známé jako dubajská čokoláda. Nyní se pozornost přesouvá k další neobvyklé náplni, která na první pohled připomíná chomáče vlasů.

Právě její rozmanitost připomíná Mezinárodní den čokolády, který připadá na dnešní den, tedy 13. září. Datum se shoduje s narozeninami amerického podnikatele Miltona S. Hersheyho, jenž se narodil v roce 1857 a významně přispěl k rozšíření cenově dostupné mléčné čokolády. Nejde přitom o jediný čokoládový svátek. Světový den čokolády se slaví také 7. července.

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Historické okénko

Příběh kakaa je podstatně starší než první sladká tabulka. Archeologické nálezy z oblasti dnešního Ekvádoru dokládají, že lidé kakao zpracovávali již před více než pěti tisíci lety. Později hrálo významnou roli v kulturách Mayů a Aztéků, kteří z něj připravovali hořký nápoj a kakaové boby používali také jako platidlo. Do Evropy se kakao dostalo v 16. století. Ani tehdy ale nepřipomínalo tabulku, kterou v současnosti koupíme v každém obchodě. Pilo se, postupně se začalo sladit cukrem a dlouhou dobu zůstávalo luxusem vyhrazeným hlavně šlechtě a bohatým měšťanům.

Přidávání mléka

  • Podoba čokolády, jakou známe dnes, je až výsledkem technického vývoje v 19. století.
  • Nové způsoby zpracování kakaové hmoty a oddělování kakaového másla umožnily vyrábět pevné a jemnější tabulky.
  • Následovalo přidávání mléka a postupný přechod k průmyslové produkci, díky níž se dřívější luxus dostal k široké veřejnosti.

Češi dávají přednost mléčné

Čokoláda patří mezi nejoblíbenější sladkosti také v Česku. Na jednoho obyvatele připadá přibližně 6,5 kilogramu ročně. Nejčastěji saháme po mléčné čokoládě, která tvoří zhruba dvě třetiny prodejů. Hotové čokolády a další výrobky s obsahem kakaa se k nám dovážejí především z Německa, Polska a Slovenska.

Stále větší prostor ale získávají také řemeslné čokoládovny, výrobky s vysokým podílem kakaa, netradiční příchutě nebo tabulky pocházející z konkrétní pěstitelské oblasti. Podobně jako u kávy nebo vína začínají zákazníci více řešit původ surovin, způsob zpracování a rozdíly mezi jednotlivými odrůdami.

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Andělské vlasy

Ukázkovým příkladem je dubajská čokoláda. Silná vrstva pistáciového krému a křupavého těsta kataifi se stala jedním z největších cukrářských trendů sociálních sítí. Úspěch následně odstartoval množství napodobenin, nových příchutí i dalších tabulek založených na překvapivém řezu.

Mezi její následovníky patří takzvaná angel hair chocolate, tedy čokoláda s „andělskými vlasy“. Skutečné vlasy v ní samozřejmě nejsou. Náplň tvoří jemná vlákna tradiční turecké cukrovinky pişmaniye, která svou strukturou připomíná cukrovou vatu. Často se spojuje s pistáciovým krémem a ukrývá v růžové nebo bílé čokoládě.

Z čokolády se stává luxusní módní doplněk

Hranice mezi cukrařinou, módou a uměním se v posledních letech stírají. Ukázaly to také velikonoční kolekce pro rok 2026. Louis Vuitton například představil více než kilogramovou čokoládovou kabelku ve tvaru vejce. Tvořily ji dvě skořápky z hořké čokolády doplněné praženými ořechy, kandovaným ovocem a pralinkami. Jedlý módní doplněk vyšel na 250 eur, tedy více než šest tisíc korun.

Čokoládová kabelka a ptáčci z velikonoční kolekce 2026

Dior vsadil na čokoládové vejce inspirované typickým medailonem s mašlí, zatímco Bulgari vytvořilo dezert odkazující na šperkařské motivy a mozaiky z antických římských lázní.

Kvalita je důležitější než efektní náplň

Ani Mezinárodní den čokolády ale neznamená, že bychom měli sníst celou tabulku na posezení. Odborníci doporučují sledovat především složení, podíl kakaa a množství cukru.

„Kvalitní hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa může být součástí vyváženého jídelníčku. Obsahuje řadu prospěšných látek, například antioxidanty a minerální látky. Důležité je ale sledovat složení výrobku a nepřehánět to s množstvím, zejména u výrobků s vysokým obsahem cukru,“ říká odborník na výživu a zdravý životní styl Pavel Suchánek.

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Dlouhodobě nadměrný příjem cukru přispívá k nadváze, obezitě a zvyšuje riziko diabetu 2. typu. Cukrovka navíc neovlivňuje pouze metabolismus, ale může postupně poškozovat cévy a nervy včetně těch v očích.

Jednou z jejích nejzávažnějších komplikací je diabetická retinopatie, tedy poškození sítnice, které může vést až k výraznému zhoršení nebo ztrátě zraku. Nemoc je zrádná zejména tím, že se dlouho nemusí projevit. „Pacient nemá žádné potíže se zrakem, a přesto už může docházet k nevratnému poškození sítnice,“ upozorňuje Lucie Frantlová, vedoucí lékařka aplikačního a sítnicového centra Očního centra Praha.

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