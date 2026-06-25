Každý kout Česka je unikát. Pro obyvatele Prahy je jeden takový poklad blíže. Přímo v centru města se představují střední Čechy, které patří mezi nejzajímavější regiony v Česku. Z Prahy vede několik cest, kam se tam vydat za zážitky. Každý směr ven z města totiž skrývá zajímavé zážitky.
Pro dárky do centra Prahy
Je docela možné, že turisté nestihnou ze svých cest přivézt suvenýry. Ty z celého Středočeského kraje nabízí prodejna regionálních produktů v pražské Husově ulici. „Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ říká šéf Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek. Prodejna je oblíbeným místem nejen pro turisty, ale i pro Pražany, kteří chtějí podpořit poctivou práci středočeských výrobců.
Oblíbené stálice i produkty, které neznáte
Prodejna regionálních výrobků v Husově ulici nabízí stovky produktů. Nechybí oblíbené stálice jako vína, medy, čaje, džemy či ručně vyráběné čokolády, ale i pečlivě vybrané designové kousky.
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Kam letos v létě na výlet? Vydejte se po stopách „ostře sledovaného vlaku“
Návštěvníci si mohou nově odnést také porcelánové hrnečky a plecháčky, skleněné vánoční ozdoby, dřevěné a skleněné šperky nebo stylový merch ke hře KingdomCome: Deliverance – trička, plakáty, ponožky nebo tematické hrnky. Nechybí tady sklářské výrobky ze sklárny Rückl v Nižboru nebo vánoční ozdoby od firmy Koulier. Pálenky, likéry nebo mošty dodává areál Agnes Zelená Bohdaneč. Prodejna funguje i jako živé infocentrum, které inspiruje k výletům a objevování méně známých koutů kraje.